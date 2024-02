Martín Llaryora: “La Argentina está en un momento tremendamente difícil, el ajuste es tremendo”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, afirmó este miércoles, en el Canal LN+, que “la Argentina está en un momento tremendamente difícil, el ajuste es tremendo” y le pidió al presidente Javier Milei que “nos sentemos a acordar un programa para que la Argentina pueda salir adelante, 20% de inflación es una locura”.

Milei había vuelto a cargar este miércoles contra el gobernador cordobés, diciendo que tenía que dejar de subsidiar recitales y destinar esos recursos a los sueldos docentes. Días antes había afirmado que debía dejar de pautar en medios para financiar la quita de subsidios al transporte.

Durante la entrevista con Eduardo Feinman y Pablo Rossi, dijo que “lo primero que tiene que saber el Gobierno es que el ajuste lo está haciendo sobre la gente. Cuando saca el incentivo docente, le está sacando el salario a un docente. Cuando retira los subsidios al transporte es la gente que viaja…”

“¿Toma dimensión el Presidente de cómo está la gente, de cómo están los argentinos, de la situación social, de lo que va a pasar con el aumento del boleto? Por supuesto, en el interior mucho más que en el AMBA, porque en el AMBA se sigue subsidiando. Se cortan los subsidios para el interior de la Argentina. En el mundo, al transporte se lo subsidia, porque si no tenés para pagar un boleto, no podés llegar al hospital, al trabajo. ¿Piensan en la gente?”, señaló el mandatario cordobés.

También se mostró preocupado por la posibilidad de que no se inicien las clases en Córdoba. La UEPC (Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba) es el único sindicato que no acordó salarios aún con la Provincia.

“El incentivo docente es un tema nacional. Si lo cortan, cortan una conquista que se logró después de una gran pelea. ¿Uno puede creer que un país va a salir adelante cortando en educación, pegándoles a los docentes?”, apuntó Llaryora sobre la responsabilidad del Ejecutivo nacional.

Más adelante, abordó el tratamiento de la Ley Ómnibus, y el fracaso de su tratamiento en Diputados, lo que lo puso en la mira del presidente, que lo acusó de “traidor”, lo mismo que a legisladores y otros gobernadores.

“Falta que el presidente le pegue al Chapulín Colorado y ya no queda nadie en Argentina”, razonó el mandatario.

Agregó que “espero que algún día, como hizo con el Papa, nos veamos y me lo explique en la cara. No tengo ningún acuerdo con él. Inclusive los legisladores le han votado la ley en general y le han firmado el acuerdo para salir en comisión. Por supuesto que hubo discusiones en algunos artículos, y votamos convencidos, y le dimos institucionalidad. No tenemos nada que ver en la caída de la ley”.

“Si la bronca es por defender al interior de la Argentina, bien merecida la tengo, porque no voy a entregar al interior, no voy a entregar a Córdoba, aún con el ejército de trolls que tienen”, aseguró.

Por último, criticó las listas negras del gobierno nacional: “Esas listas negras en Argentina causaron muchos problemas. Ahora hay listas de periodistas, y también de cantantes. Y ahora dicen que van a crear la fiscalía para investigar a los que no votan lo que ellos quieren. Tenemos que llamar a la cordura y trabajar en el consenso”.

> ENREDACCIÓN trabaja con información de TÉLAM.

