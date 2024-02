Dos visiones: Milei llegó de Italia a puro retuit, y Llaryora, en Villa María, anunció obras y aportes para el Festival de Peñas

A esta altura, está claro que el presidente ultraderechista Javier Milei quiere doblegar por inanición al sistema político y económico que no forma parte de lo que considera “el cambio”. Actúa a los sablazos verbales contra gobernadores, intendentes y legisladores y cierra el grifo de fondos a las provincias (obra pública, subsidios al transporte, Fondo de Incentivo Docente, recursos para atender la emergencia social, etc.), a pesar de que muchos de esos recursos forman parte de leyes de la Nación.

Del otro lado, en Córdoba, el gobernador Martín Llaryora (Hacemos por Córdoba), uno de los objetivos preferidos de Milei en los últimos días junto al santafesino Maximiliano Pullaro, visitó Villa María y San Francisco, dos de las principales ciudades de la Provincia, y en un nuevo capítulo del cruce indirecto con el presidente Milei, inauguró obras, anunció la realización de otras y entregó aportes económicos para dos festivales. Obra pública y cultura, dos de las zonas en las que el gobierno nacional aplica la motosierra. Compartió escenario con los intendentes peronistas de ambas ciudades, Eduardo Accastello y Damián Bernarte, y se rodeó de vecinos.

VER Llaryora le respondió a Milei: Habilitó obras en Río Segundo y entregó un aporte para el Festival Xanaes Canta 2024.

En Villa María fue explícito: “No estamos dispuestos a bajar la obra pública, porque es progreso y mejora la calidad de vida de nuestra gente. Villa María no para, aún en momentos de crisis. En conjunto con el intendente vamos a seguir pavimentando cuadras, porque son calles mejores y un barrio que cambia”.

Al mismo tiempo, con motivo de la realización del Festival Internacional de Peñas, el gobernador otorgó un aporte provincial de 90 millones de pesos para colaborar con los gastos organizativos.

“Hablan de la cultura sin entender que es el pan de nuestra alma, sin entender los festivales. Describir a Córdoba sería imposible sin los festivales de cada pueblo. Córdoba marcó récords de ocupación turística y hotelera, y eso no sería posible sin los festivales. Cada festival genera movimiento económico, recursos y un posicionamiento de la ciudad”, disparó el mandatario provincial.

Mientras Llaryora terminaba de recorrer el corazón de la Pampa Gringa cordobesa e ingresaba en el Anfiteatro para vivir una nueva noche del Festival de Peñas, a las 21, Santiago Oria, el cineasta de la campaña electoral de Javier Milei, posteaba otro de esos tuits dirigidos contra el sistema político clásico, que el presidente tiene fruición por repostear -y que en este caso, obvio, también reposteó-.

Dice Oria: “No es que Javier Milei tenga delante opositores de ideas socialistas, pero honestos, probos y coherentes. No. Sus adversarios políticos son una manga de delincuentes, corruptos y mentirosos. En el mejor de los casos unos inútiles que han causado gran daño a la Nación”. Un producto genuino del ecosistema libertario. Dos idiomas distintos.

EN VILLA MARÍA

Llaryora Junto a Accastello, firmaron un convenio para la pavimentación de calles urbanas en la ciudad de Villa María, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de 700 millones de pesos.

Luego, en materia de seguridad, anunció que la Fuerza Policial Antinarcóticos (FPA) tendrá una base en Villa María, para colaborar con el trabajo de la Policía y la Guardia Urbana.

“Estamos en una crisis tremenda, hoy más que nunca tenemos que estar unidos, y tirar este carro, que se llama Argentina, para el mismo lado. Villa María es corazón productivo. Y gobernar es generar trabajo. Vamos a estar todos juntos para defender a los que producen” añadió el gobernador.

Accastello destacó que “estamos ayudando al gobernador que trabaja en defender la producción cordobesa. Trabajemos juntos, ese es el objetivo que nos ha planteado Martín y así lo seguiremos haciendo”.

También fueron entregados créditos del Banco de la Gente y del Programa Vida Digna, con una inversión de 140 millones de pesos. De los 595 créditos entregados del Banco de la Gente, 374 fueron de libre disponibilidad y 221 para iniciar o potenciar emprendimientos. Mientras que del programa Más Vida Digna, se otorgaron 37 segundos desembolsos para que las familias villamariences puedan concluir las obras en sus hogares.

Además, estuvieron presentes el ministro de Cooperativas y Mutuales, Martín Gill; el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso; el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani; el titular del COSEDEPRO, Marcelo Frossasco; legisladores, intendentes de otras localidades y representantes de la Universidad Nacional de Villa María.

FIBRA ÓPTICA

Quedó habilitada la red troncal de fibra óptica de 40 gigabit por segundo entre Villa María y Córdoba. Esta obra de conectividad beneficia directamente a los habitantes de las localidades de Villa María, Tío Pujio, James Craik, Oliva, Oncativo, Laguna Larga, Pilar y Córdoba, aumentando su capacidad de conexión a internet en términos de velocidad y eficiencia. Este avance tecnológico permite que la Red Digital Córdoba cuente con redundancia de enlaces, cerrando anillos ópticos cruciales entre la Ruta Nacional 19, la Ruta Nacional 158 y la Ruta Nacional 9, mejorando la infraestructura de comunicaciones de la región.

La inversión en este caso fue de 174 millones de pesos, y tuvo un plazo de ejecución de más de 2 meses. El tendido de 150 kilómetros de fibra óptica entre Córdoba y Villa María fue ejecutado en conjunto por la Agencia Conectividad Córdoba, dependiente del Ministerio de Cooperativas y Mutuales, y la EPEC.

EN SAN FRANCISCO

En San Francisco, Llaryora, junto al intendente Damián Bernarte y el diputado nacional, Ignacio García Aresca, habilitaron múltiples obras de infraestructura que benefician a tres barrios de esta ciudad del este provincial. En Parque y La Milka finalizaron las obras de urbanización, mientras que en Bouchard quedó concluido el Polideportivo Social.

“Para mí hoy es un día especial, porque la gente de bien se alegra o se emociona cuando puede cumplir. Y hoy me siento que cumplo con cada uno de ustedes. La obra pública para los del interior del interior tiene un solo nombre y se llama progreso. Y Córdoba no se va a rendir, Córdoba no va a parar de progresar. Y es por eso que vamos a ir con más fondos para seguir construyendo más dignidad, para seguir construyendo más oportunidades” agregó Llaryora.

En los dos primeros barrios, se intervinieron un total de 88 hectáreas (96 manzanas) beneficiando a 1.600 familias. La Provincia financió el 70% de la obra y el Municipio el 30%.

El gobernador también anunció un aporte de 30 millones de pesos para colaborar con la realización del Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción, que se llevará a cabo el próximo fin de semana en la ciudad.

MÁS INFORMACIÓN

VER Llaryora le respondió a Milei: Habilitó obras en Río Segundo y entregó un aporte para el Festival Xanaes Canta 2024.

VER Unquillo: Llaryora entregó viviendas y reiteró que no va a parar la obra pública.

VER Passerini apoyó a Llaryora en el cruce con Milei y dijo que “la gente de a pie no es la casta”.

VER La guerra del boleto: La tarifa por viaje, sin subsidios, en Córdoba, sería de 1.111 pesos.

—

> ENREDACCIÓN trabaja con información de TÉLAM.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

SUSCRIBITE A ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.