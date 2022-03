Las frases destacadas del discurso presidencial en la apertura de sesiones del Congreso

El presidente Alberto Fernández inauguró este martes el período 140 de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, con un discurso en el que hizo mención a la invasión rusa a Ucrania, destacó las cifras de la recuperación de la economía y anunció el envío al Parlamento de diversos proyectos de ley.

Estos son los principales conceptos pronunciados por el presidente en su discurso:

– “La paz del mundo se altera por la invasión militar de la Federación de Rusia sobre Ucrania. Europa se conmueve mientras el fantasma de una guerra vuelve a levantarse. Otra vez la violencia bélica arrasa vidas humanas”.

– “Argentina es parte de ese mundo y no puede escapar al contexto en el que está inmersa. La guerra, en un mundo que se ha globalizado, indefectiblemente genera consecuencias sobre nuestro país”.

– “Es el momento en el cual el mundo le debe dar una oportunidad a la paz”.

– “Ninguna persona que habita en el país quedó sin atención sanitaria” durante la pandemia de coronavirus”.

– “Todo lo que hice para combatir la pandemia de coronavirus no tuvo otro objetivo que no haya sido el de salvar la mayor cantidad de vidas un contexto difícil e imprevisible”.

– “Enfrentar la inflación es el principal desafío que tiene el Gobierno”.

– “El empleo formal se viene recuperando mes a mes desde fines de 2020”.

– “Continuaremos con la decisión de convertir los planes sociales en trabajo y se mantendrán obras de infraestructura en los barrios populares”.

– “Las políticas aplicadas durante la última dictadura militar, en el 2001 y en los cuatro años que me precedieron incrementaron el desempleo y la pobreza”.

– “En estos 40 años el Congreso sólo ha dejado sin Presupuesto a Cristina en 2010 y a mí en este año. Me dejaron sin la herramienta pero no me han quitado la decisión política que prometimos a los argentinos en campaña”.

– “Este es el mejor acuerdo que se podía lograr” (en relación al entendimiento con el FMI).

– “El nuevo acuerdo (con el FMI) no acumulará nueva deuda a la ya tomada por el gobierno anterior”.

– “El acuerdo no contempla restricciones que impidan el desarrollo. No habrá una Reforma Previsional. La edad jubilatoria no será alterada”.

– “Este acuerdo no doblega nuestra soberanía”.

– “Seguiremos en la senda de ordenar nuestra deuda pública”.

-” En Argentina se acabaron los tarifazos”.

– “No habrá una Reforma Laboral. Los derechos de los que trabajan no pueden ser alterados en su perjuicio”.

– “A partir de esta semana, esperamos que esté en manos de los legisladores para considerar la aprobación del acuerdo que se alcance con el staff del FMI para dar previsibilidad a los argentinos”.

– “No queremos más ajustes”.

– “Este entendimiento prevé sostener la recuperación económica ya iniciada”.

– “Nadie consultó al Congreso para tomar esta enorme deuda. En cambio, nosotros elevaremos los documentos que constituyan el acuerdo al Congreso con la totalidad de los detalles”.

– “Este será el acuerdo de la Argentina toda”.

– “Defender los derechos de nuestro pueblo demanda más que cinco minutos”.

– “Este acuerdo no releva al Poder Judicial de avanzar con la investigación sobre el endeudamiento” durante el macrismo.

– “Seguimos trabajando junto a las naciones del mundo para lograr una integración que nos fortalezca”.

– “Invito a mirar hacia adelante, mirando hacia el futuro. Si lo hicimos antes también podemos hacerlo ahora”.

– “Es el momento de hablar del mañana”.

– “Estamos volviendo a ponernos de pie”.

– “Vamos a expandir la inversión pública”.

– “No he venido aquí a pedirles que acompañen a un presidente sino a un país que todavía atraviesa un enorme duelo colectivo”.

– “Debemos salir definitivamente de la famosa restricción externa”.

– “Entre los países con más de 30 millones de habitantes, la Argentina exhibe los mayores porcentajes de vacunación en un podio que comparte con China y España”.

– “Vamos a avanzar decididamente en la producción de vacunas”.

– “Comenzamos un ciclo lectivo reparador con 190 días de clase, con presencialidad plena, segura y continua”.

– “Vamos a fortalecer la educación sexual integral”.

– “Anuncio la construcción de un nuevo satélite Arsat”.

– “Nuestro objetivo principal es mejorar la vida de los argentinos, que mejoren los empleos y mejore la convivencia”.

– “Pido al Congreso que asuma la tarea de avanzar en los cambios necesarios para mejorar la ley de alquileres y mejorar el acceso a la vivienda”.

– “Debemos admitir el problema de la inseguridad, priorizamos la lucha contra el crimen organizado”.

– “Lo que está sucediendo en el Poder Judicial es muy grave”.

– “Me ocupé de que no existan causas armadas, garanticé que no existan nuevos encarcelamientos sin sustento jurídico”.

– “En Argentina no hay más espacio para espionaje jurídico. El secreto no puede ser nunca más la excusa para que el Estado institucionalice un sistema de espionaje cuyo fin sea la persecución a opositores políticos o la extorsión. Ese es el entramado que la intervención de la AFI develó y denunció”.

– “Tengo la convicción que Malvinas nos une. No nos cansemos de repetirlo. Las Malvinas son, fueron y serán argentinas”.

– “Con sus diferencias, sus logros, sus errores y sus desafíos invito a todos y todas a trabajar incansablemente para que los 40 años de democracia nos encuentren en una Argentina próspera, más justa, en paz, con mejores instituciones, donde la vida de todos y todas esté mejorando y donde nos unamos en el juramento ‘democracia para siempre'”.

