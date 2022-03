Discurso del presidente: El schiarettismo dice que ni el FdT ni JxC “atienden los problemas reales de los argentinos”

El peronismo cordobés se muestra decidido a ocupar un lugar en la disputa política nacional. Ayer, luego del discurso del presidente Alberto Fernández ante la asamblea legislativa para inaugurar el 140° período de sesiones, el bloque de Diputados de Córdoba Federal expresó que “no hay conciencia del momento delicadísimo que vive Argentina con su frente externo y su situación interna. No es momento para reincidir en provocaciones ni para respuestas intempestivas (como la retirada del bloque del Pro del recinto). Parece que el oficialismo y la primera minoría de la oposición intentan victimizarse”.

El comunicado de prensa que firman los diputados Carlos Gutiérrez, Natalia De la Sota e Ignacio García Aresca, afirma que “el Presidente enumeró proyectos que no prosperaron porque no tienen el consenso suficiente. Por ejemplo, no es conducente este nuevo ataque al sistema judicial, más allá de las cuestiones que haya que solucionar. Porque ya se demostró que de este modo no se va a ninguna parte”.

Agrega que “en materia productiva, y en otros temas, fueron todos enunciados de proyectos de ley que, incluso, ya vinieron al Congreso en el marco de las Extraordinarias y que ni siquiera pudieron realizar, ni conformar las comisiones”.

Plantea también que “en este contexto, levantar la voz y provocar para generar un clima aún más denso y complejo no sirve. El Presidente se ve muy alineado con no desencantar aún más en su frente político interno y, a la vez, ataca a la primera minoría”.

Cierra el texto de prensa, diciendo que “ambas partes de la grieta en roles de víctimas y ninguno atendiendo los problemas reales y concretos de los argentinos”.

Por su parte, la senadora nacional Alejandra Vigo, señaló que “que en un hecho tan importante como es la apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional se haya retirado una parte de la oposición habla a las claras de la profundización de la grieta”.

Cuestionó más adelante el discurso de Fernández, al indicar que “no habló de un programa, ni una frase que nos indique cómo va a controlar la inflación”.

Finalmente, dijo que “cómo es que no habrá tarifazos, cuando ni siquiera se ha puesto en debate lo que venimos planteando desde Córdoba y el interior: una distribución equitativa de los subsidios para que las tarifas no sean tan desequilibradas (entre la región del AMBA y el interior del país)”.

La posición del bloque de diputados como de la senadora Vigo forma de la estretagia de posicionamiento nacional del schiarettismo, que especula ubicarse entre el gobierno nacional y Juntos por el Cambio (JxC), para sostener su electorado local y, a la vez, ganar protagonismo y acercarse a las versiones moderadas del peronismo en otras provincias.

>> COBERTURA

VER El presidente pidió al Congreso aval para el acuerdo con el FMI y la reforma de la justicia federal.

VER Las frases destacadas del discurso presidencial en la apertura de sesiones del Congreso.

VER Facundo Manes: “La Argentina del futuro será de los que nos quedamos”.

VER Discurso del presidente: El kirchnerismo cordobés criticó la retirada del Pro.

—