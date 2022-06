El caso Ulises: De Loredo pidió la intervención de la Justicia y criticó el viaje de Llaryora a EE.UU.

El diputado nacional Rodrigo De Loredo (UCR) se metió de lleno en el debate por la irregular contratación del cantante Ulises Bueno para dar un recital que finalmente fue suspendido por el escándalo que generó. “¿En serio no hay ningún fiscal, el fiscal general de la provincia, no ven la tele, no escuchan la radio, no tienen WhatsApp? ¿En serio que todavía no hay ningún funcionario de la Municipalidad que se haga responsable del tema y que dé un paso al costado?”, le dijo a Canal 12 este lunes.

También denunció que “la municipalidad avanzó en una contratación de una forma absolutamente irregular. Los documentos que están circulando son concretos y claros”.

“Les pregunto a los fiscales de la ciudad de Córdoba qué piensan hacer con todo esto”, planteó durante la entrevista.

Apuntó, más adelante, que el intendente Martín Llaryora “se piró de gira a Estados Unidos” y “no dio ninguna respuesta contundente sobre este hecho”.

Cabe recordar que la actividad que estaba prevista para el pasado sábado 25 de junio, finalmente fue suspendida a raíz del escándalo que generó el valor de la iniciativa y el proceso de contratación.

Según los documentos que trascendieron, el espectáculo iba a tener un costo de 43 millones de pesos. Y si bien, el artista no iba a percibir ningún cachet por su actuación, si impuso la fecha (la víspera de su cumpleaños), la entrada gratuita, y la contratación de una productora (Enjoy Nigth Producciones S.A) para que se hiciera cargo de la organización y realización del show.

Este medio publicó el lunes que el proceso de contratación fue irregular, ya que se realizó la contratación directa de la productora Enjoy Nigth Producciones S.A por un valor siete veces superior al permitido. El máximo autorizado por la normativa vigente para una contratación directa es de 6 millones de pesos, mientras que la orden de pago a la productora era por 43 millones de pesos.

Por otra parte, el concejal juecista Ricardo Aizpeolea advirtió el fin de semana que en el suspendido show de Ulises podría haber una sobrefacturación: “El domingo 12 de junio, hace menos de dos semanas, en el Re Festival, donde actuaron Zoe Gotusso, Hipnótica, Lit Killah y el DJ Fer Palacio, el costo fue de $ 18 millones. De ese festival tenemos el detalle porque el expediente ingresó al Tribunal de Cuentas”.

LLARYORA Y PASSERINI

El intendente Martín Llaryora partió de gira por Estados Unidos con el caso Ulises en plena ebullición. Se fue del país sin hacer declaraciones sobre el escándalo y este lunes firmó un convenio con el titular de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. El encuentro del jefe comunal con el funcionario uruguayo, acusado por los gobiernos de Bolivia y Argentina de participar del golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, llamó la atención y sumó una polémica más.

Aquí, el viceintendente Daniel Passerini trató de eludir la polémica ante la requisitoria periodística durante la inauguración del Centro Operativo del CPC de barrio Guñazú. “Se suscitó esta controversia. Funcionarios que están a cargo del tema dieron las explicaciones y las informaciones correspondientes. No soy yo el que tiene que opinar de algo que ya fue cancelado y que no sucedió”, disparó.

Luego reconoció que hay varios pedidos de informe que ingresaron el viernes pasado. “Las analizaremos. Nosotros defendemos la legalidad de los actos, gobernamos con la Carta Orgánica y juramos defenderla. En ese sentido, no veo en este momento, más allá de las opiniones, otra cosa”, concluyó.

LOS RECLAMOS DE LA OPOSICIÓN

Durante una conferencia de prensa, los concejales de Juntos por el Cambio y Encuentro vecinal pidieron interpelar al secretario de Gobierno Miguel Siciliano por el escándalo desatado por el recital de Ulises y reclamaron la derogación de la emergencia económica en el municipio.

“A Llaryora le pedimos, todos los que estamos acá, que venga y dé explicaciones. Y va a tener que decir si conocía todo lo que estaba sucediendo. Y si no, que diga quiénes son los responsables”, demandó el radical Juan Negri.

“Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que se respete a los vecinos, que sufrieron los cortes de calles. Queremos que le pidan disculpas”, afirmó Negri.

Por su parte, Alfredo Sapp (UCR) señaló dijo que “hace dos años y medio que venimos denunciando los gastos arbitrarios y sin ninguna justificación que lleva a cabo la administración municipal”.

Sapp expresó que “el show de Ulises podría haber sido un error, pero los 60 millones que (el intendente) gastó en la remodelación de su despacho no se puede permitir. Por la situación social que está viviendo la ciudad y el país”.

Finalmente, el concejal juecista Ricardo Aizpeolea, afirmó que “nos corresponde claramente a los concejales traer este tema y realizar todas las discusiones en el marco institucional. Esto es lo que hemos hecho desde la semana pasada cuando propusimos un pedido de informes pero no nos quedamos ahí sabiendo que esto no iba a poder ser tratado, sino que propusimos la suspensión del evento. Esta suspensión del evento lamentablemente se dio por iniciativa del artista y no por una decisión política del municipio. Claramente no es una forma de actuar. Queremos que definitivamente se brinde un marco de transparencia a la ciudadanía de Córdoba”.

