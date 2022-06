Escándalo: La municipalidad pagará 43 millones por el espectáculo de Ulises y dos concejales piden que se suspenda

Ulises festejará sus 37 años y la fiesta la pagará Municipalidad. Según consta en la documentación oficial, el espectáculo del próximo sábado 25 de junio, que fue presentado como de apertura de la temporada de vacaciones de invierno en la Capital Provincial, tendrá un costo de 43 millones de pesos. Los concejales del Frente Cívico, Armando Fernández y Ricardo Aizpeolea, pidieron la suspensión de evento y presentaron un pedido de informes al Ejecutivo municipal para que brinde explicaciones por la actividad y los gastos.

El director de turismo del municipio, Pablo Bianco, le dijo anoche a Canal 10 que “Esos gastos tienen que ver con el lanzamiento de la temporada de invierno de Córdoba Capital que va a tener un récord histórico y que pretende generar 2500 millones de pesos en la plaza”. Dijo también que Ulises no cobrará honorarios por el show.

Efectivamente, el artista no percibirá ningún cachet por su actuación, pero si impuso la fecha (la víspera de su cumpleaños), la entrada gratuita, y la contratación de una productora (Enjoy Nigth Producciones S.A) para que se haga cargo de la organización y realización del show. Los 43 millones, según el expediente 015545/2022 serían abonados a la citada productora. Justamente, entre sus antecedentes, la empresa ha sido contratada tanto por el gobierno municipal, como el de la provincia, Bancor, el club Talleres, Ulises, Damián Córdoba, el Ministerio de Defensa, la Municipalidad de Río Tercero, las Agencias Córdoba Turismo y Córdoba Deportes, Holcim y Coca Cola, entre otros.

La carta, que tiene fecha 10 de junio de 2022, dirigida al propio Bianco y al secretario de Gobierno, Miguel Siciliano, que firma el propio Ulises no habla ni de temporada de invierno ni nada por el estilo, sólo del festejo de cumpleaños. Allí ofrece la propuesta, fija sus condiciones y la Municipalidad acepta todos sus términos y resuelve con una celeridad impresionante, ya que tres días después (el 13/6/2022) anunció la fiesta como parte de la apertura de la temporada turística. Incluso el propio Ulises participó de la presentación.

Dice textualmente la nota: “Me dirijo a uds. y a través suyo al intendente Martín Llaryora, a efectos de hacer a la Municipalidad de Córdoba una feliz propuesta que beneficiará a todos los vecinos de nuestra querida ciudad de Córdoba y demás ciudades de nuestra provincia”.

Agrega que “el día 26 de junio es mi cumpleaños número 37 y quiero aprovechar la oportunidad de celebrarlo con todos los vecinos de la ciudad que me vio crecer y nada mejor que celebrarlo con un gran show para todos y todas con entrada gratuita”.

Sigue diciendo que “el evento debería realizarse en la víspera de mi cumpleaños, el día 25 de junio del corriente año en horas de la tarde y en una locación al aire libre que pueda albergar aproximadamente cuarenta mil personas”.

Plantea que “atento a que el show será totalmente gratuito, ya que el mismo es un regalo de mi cumpleaños para la ciudad, solo solicito que la Municipalidad de Córdoba colabore con los gastos relativos a la técnica, sonido, escenario, pantallas led, CCTV, luces, logística en general, seguridad, etc”.

Finalmente expresa el músico cuartetero: “En el supuesto de tener vuestro beneplácito que por cuestiones de logística, operatividad, seguridad, perfil artístico y a los efectos de contemplar todos y cada uno de los detalles, quien suscribe únicamente trabaja con la productora Enjoy Night Producciones S.A. Dicha firma local de la ciudad de Córdoba, considero que es la única que cuenta con la capacidad técnica y experiencia para garantizar el éxito del evento, atento su magnitud y particularidades. Por lo que solicito que dicha empresa sea la que organice todos los aspectos del show. A tales fines y para su conocimiento adjunto presupuesto efectuado por la productora”.

AIZPEOLEA: “NO ES LA MANERA DE HOMENAJEAR A UN ÍDOLO POPULAR”

Ricardo Aizpeolea, concejal del Frente Cívico, le dijo anoche a ENREDACCIÓN que “queremos creer que se va a detener este evento que nos parece que es totalmente inapropiado y que no es una forma de homenajear a un ídolo popular ni ningún cantante de nuestra ciudad. Creemos que es necesario detener rápidamente este evento”.

El dirigente juecista aseguró que “no es la manera, no es la forma de homenajear a Ulises. No es este gasto, que no es de ninguna manera prioritario en un municipio que se supone que está en emergencia, con una ciudadanía que tiene enormes necesidades, con un transporte deficitario, con una ciudad con muchos problemas y con muchos cordobeses que la están pasando muy mal. Este gasto nos parece totalmente superfluo y no prioritario”.

Además, señaló que “no es la manera de homenajear a un ídolo popular y lo digo como hincha de Belgrano, Pirata y amante de la música. Para poner un ejemplo, la estatua para el Potro Rodrigo, en la cancha de Belgrano, que fue solventada en gran parte por los propios socios, costó 300 mil pesos y es un hermoso homenaje que va a quedar de por vida en el Estadio de Alberdi. Creo que hay otra forma de homenajear que no sea con este gasto absolutamente innecesario, que sale de las arcas municipales y es pagado por todos los ciudadanos de Córdoba”.

EL PEDIDO DE INFORMES

Los concejales demandan que el Ejecutivo informe si Ulises hizo una presentación administrativa “solicitando que la Municipalidad de Córdoba colabore con los gastos para la realización de un evento que brindará el 25 de junio del corriente año con motivo de su cumpleaños”; y “si la Municipalidad de Córdoba hizo lugar al pedido, en qué términos lo hizo y cuáles son sus fundamentos”.

También reclama saber que “el monto de dinero que erogó la Municipalidad y de qué partida presupuestaria se sacaron los fondos”.

Por último, solicita que “informe qué criterio se utilizó para contratar a la empresa productora, prestadora del servicio de montaje del evento (técnica, sonido, escenario, pantallas led, luces, etc)”.

