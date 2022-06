El fallido recital de Ulises: La contratación de la productora no respetó la normativa vigente

El proceso para contratar a la productora para el show en el que se iban a festejar los 37 años del cantante Ulises y la apertura de la Temporada Turística de Invierno 2022 en Córdoba Capital, se habría llevado adelante de modo irregular. De acuerdo a la normativa vigente, los secretarios pueden hacer “contrataciones directas” de hasta 6 millones de pesos, mientras que la contratación de la Productora Enjoy Nigth Producciones S.A tuvo un valor de 43 millones de Pesos. Es decir, siete veces más de lo permitido. Pese a ello, no se conoce aún ninguna intervención de oficio por parte de la Justicia.

Indican las ordenanzas que regulan estos procedimientos, que la contratación de un gasto de estas características debió realizarse por “licitación pública o subasta electrónica”. ¿Cuál es la diferencia entre una compra directa y una licitación o subasta? Que la compra directa consiste en adquirir un bien o servicio de bajo costo o prioritario por su necesidad o especificidad, entre otros motivos. En cambio, cuando no es prioritario o específico o no tiene bajo costo -como este-, se debe convocar a una subasta electrónica o licitación, con el objetivo de que haya varios oferentes y que de esa competencia se pueda obtener el mejor precio posible para la administración pública.

Cabe recordar que la actividad finalmente fue suspendida a raíz del escándalo que generó el valor de la iniciativa y el proceso de contratación.

Según los documentos que trascendieron, el espectáculo iba a tener un costo de 43 millones de pesos. Y si bien, el artista no iba a percibir ningún cachet por su actuación, si impuso la fecha (la víspera de su cumpleaños), la entrada gratuita, y la contratación de una productora (Enjoy Nigth Producciones S.A) para que se hiciera cargo de la organización y realización del show.

Al ser consultado por este medio, el concejal Ricardo Aizpeolea (Frente Cívico), explicó que, en este caso, corresponde la aplicación de la ordenanza 12995, que en sus artículos 10 y 11 establece el Régimen de contratación directa, y el artículo 47 de la ordenanza de presupuesto 13221, promulgada el día 29/12/21 y publicada el día 06/01/22 en el Boletín 3849, que es la que regula el monto de los UEC (Unidad Económica de Contratación).

En el artículo 10 de la ordenanza 12995 dice que las contrataciones directas pueden ser:

-a: Por monto: Cuando su monto no exceda lo establecido en el artículo 11 de la presente ordenanza.

-b: Por Causa o Naturaleza.

Mientras que en el artículo 11 dice que “la compra directa o subasta electrónica” de hasta 300 UEC la pueden autorizar el secretario del área y el secretario de Finanzas y la adjudicación queda a cargo del secretario de área.

A su vez, cada UEC tiene en 2022, un valor de $20000.

Por lo tanto, 300UEC de una compra directa, que es el máximo autorizado para un secretario, multiplicados por 20 mil pesos, da como resultado 6 millones de pesos.

En este caso, en principio, no ingresan los supuestos del apartado b), dado que existen otros potenciales prestadores del servicio solicitado por Ulises.

Según la documentación que pudo ver este medio del expediente 015545/2022, la disposición habría sido emitida por la Secretaría de Gobierno.

El expediente se inició a través de una carta fechada el 10 de junio que, entre sus principales elementos, planteaba lo siguiente:

-“Me dirijo a uds. y a través suyo al intendente Martín Llaryora, a efectos de hacer a la Municipalidad de Córdoba una feliz propuesta que beneficiará a todos los vecinos de nuestra querida ciudad de Córdoba y demás ciudades de nuestra provincia”.

-“El día 26 de junio es mi cumpleaños número 37 y quiero aprovechar la oportunidad de celebrarlo con todos los vecinos de la ciudad que me vio crecer y nada mejor que celebrarlo con un gran show para todos y todas con entrada gratuita”.

-“El evento debería realizarse en la víspera de mi cumpleaños, el día 25 de junio del corriente año en horas de la tarde y en una locación al aire libre que pueda albergar aproximadamente cuarenta mil personas”.

-“Atento a que el show será totalmente gratuito, ya que el mismo es un regalo de mi cumpleaños para la ciudad, solo solicito que la Municipalidad de Córdoba colabore con los gastos relativos a la técnica, sonido, escenario, pantallas led, CCTV, luces, logística en general, seguridad, etc”.

-“En el supuesto de tener vuestro beneplácito que por cuestiones de logística, operatividad, seguridad, perfil artístico y a los efectos de contemplar todos y cada uno de los detalles, quien suscribe únicamente trabaja con la productora Enjoy Night Producciones S.A. Dicha firma local de la ciudad de Córdoba, considero que es la única que cuenta con la capacidad técnica y experiencia para garantizar el éxito del evento, atento su magnitud y particularidades. Por lo que solicito que dicha empresa sea la que organice todos los aspectos del show. A tales fines y para su conocimiento adjunto presupuesto efectuado por la productora”.

Tres días más tarde, el 13 de junio, se anunció el espectáculo y el 22 de junio ya se había efectuado la afectación preventiva por parte del gobierno municipal. Esto es, la reserva de los recursos para efectuar el pago.

ULISES EXIGIÓ O NO A ENJOY PARA ACTUAR



Ariel Capozucca, el mánager de Ulises le dijo a Cadena3 el viernes que “nosotros nunca exigimos una determinada productora, sólo le pedimos a la Municipalidad que se hiciera cargo de la parte técnica”.

“Ulises recomienda una productora, nunca dice que no va a trabajar con determinada productora. Nosotros la sugerimos, no tuvimos nunca una contrapropuesta que nos dijera: ‘No, mirá, lo vamos a hacer con esta otra´, nosotros no tenemos problemas en trabajar con otra”, agregó Capozucca.

“La palabra ´únicamente´ de la carta puede generar confusión, nosotros sólo recomendamos una determinada productora, pero no la exigimos. Fue una solicitud porque únicamente en Córdoba hemos trabajado con ellos”, siguió diciendo el productor.

Finalmente aseguró que “nunca en mis manos tuve el presupuesto, nosotros somos una productora artística, no organizamos eventos ni nada por el estilo”.

Más allá de si pidió o no una productora –la nota sí lo exige-, la realidad es que el municipio no puede aceptar legalmente una imposición al margen de la normativa vigente. Es decir, que un tercero imponga una contratación directa, por un servicio de estas características.

Otro elemento que debe dilucidarse es que en la nota que llevaba la firma de Ulises, dice que “(…) A tales fines y para su conocimiento adjunto presupuesto efectuado por la productora”. Sin embargo, Capozucca le contó a Cadena3 que nunca tuvo un presupuesto de Enjoy.

POSIBLE SOBREPRECIO

El concejal juecista Ricardo Aizpeolea advirtió el fin de semana, en declaraciones a Eldiario.ar, que en el show ahora suspendido podría haber una sobrefacturación: “El domingo 12 de junio, hace menos de dos semanas, en el Re Festival, donde actuaron Zoe Gotusso, Hipnótica, Lit Killah y el DJ Fer Palacio costó $ 18 millones. De ese festival tenemos el detalle porque el expediente ingresó al Tribunal de Cuentas”.

EL INTENDENTE A EE.UU

El intendente Martín Llaryora viajó a EE.UU invitado por la Amcham, la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense. Si bien el viaje estaba agendado desde hace tiempo, sirve al jefe comunal para tomar distancia del escándalo.

COBERTURA

VER El fallido recital de Ulises: Concejales denuncian “un descontrolado gasto público” municipal.

VER Músicos cuestionan al municipio: “¿Cuántos artistas locales se pueden contratar con $43 millones?”.

VER Escándalo: La Municipalidad pagará $43 millones por el espectáculo de Ulises y dos concejales piden que se suspenda.

—