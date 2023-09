[Conflicto municipal] Rubén Daniele: “Sigan llamándose partido cordobés porque la palabra peronismo les queda grande”

“Paciencia hemos tenido. Con el tema de la precarización les dijimos nuestra propuesta es esta: monotributistas, becarios, por orden de antigüedad, hay que hacerles un contrato artículo 8 (El primero para ingresar a la Municipalidad, que incluye los derechos básicos, incluida obra social). No les hemos pedido otra cosa. Resulta que hace dos semanas querían empezar a hacer las carpetas con los que venían de la administración anterior, unos 200 compañeros. Me tiré al piso, dije bueno, empecemos. Cuando fuimos a empezar nos dijeron que hacíamos las carpetas ahora y el contrato artículo 8 se efectivizaba el año que viene. Escucharon bien, para el año que viene, una burla. Ese mismo día declaramos el estado de alerta. Lo digo para que vean como son, una bosta. Son una mierda. Sígan llamándose partido cordobés porque la palabra peronismo les queda grande”. Con esta definición, el secretario General del Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), Rubén Daniele, planteó que el conflicto entre la administración municipal de Martín Llaryora (PJ, Hacemos Unidos por Córdoba) y los empleados municipales, será “largo, duro y cruel”.

El reclamo incluye 19 puntos, pero en la asamblea de las áreas operativas de este jueves, tuvo como epicentro a dos de ellos: La recuperación de la séptima hora de trabajo y el proporcional de sueldo que conlleva, que el Departamento Ejecutivo redujo en mayo de 2020, en plena pandemia. La mitad de los casi 11 mil empleados de la comuna capitalina están en esa situación. Y la formalización de al menos 2.700 trabajadores precarizados de todas las dependencias municipales (monotributistas, becarios, etc.).

También, el Departamento Ejecutivo se ha negado a resolver los reclamos presentados referidos a temas que afectan temas salariales, estabilidad y funciones, junto a múltiples incumplimientos (categorizaciones, etc.).

Daniele, fiel a su costumbre, en las asambleas, propone un dialogo con las bases municipales. Por un lado, analiza los problemas internos y crea conciencia de los reclamos; y por otro, desentraña las posturas oficiales y plantea los reclamos y advertencias como para que escuche todo el mundo. Esta vez, parado en la caja de una camioneta, micrófono en mano, repitió ese ritual el ritual ante una multitud de trabajadores.

“Este conflicto va a un punto, a cuando la ciudad era imposible de transitar y puteaba todo el mundo, los comerciantes, los vecinos, todos. Lo digo para que después no nos digan que no sabían que esto iba a pasar cuando lleguemos a ese punto. Sepan que vamos para allá. Están a tiempo de revisar toda la política que han realizado con los empleados municipales, están a tiempo de rectificarse. Y si no están a tiempo por las buenas, van a tener que estar a tiempo por las malas”, lanzó el histórico jefe del SUOEM.

“Nos dicen que no hay voluntad política para recuperar la séptima hora y efectivizar a los compañeros. Es una barbaridad que no haya voluntad política para corregir la hora que nos sacaron en plena pandemia y con emergencia, abusándose del momento que se atravesaba en las reparticiones municipales. Cobardes, lo hicieron en plena pandemia. Pues sepan que ahora viene la lucha de este gremio para recuperarla. Hemos comenzado la batalla. Llevan más de 3 años y medio, les quedan unos meses para estar, pero no saben cuánto y cuánto nos van a tener que aguantar en estos meses porque hemos decidido luchar hasta el final para recuperar la séptima hora”, siguió diciendo Daniele.

Más adelante recordó que “se lo hemos dicho en la cara: sienten desprecio por el trabajador municipal. Desde antes que viniera esta administración decíamos: Tengamos cuidado, van a venir por nosotros, por nuestros derechos, por el trabajador municipal, vienen por el gremio. Y han puesto en marcha esa maquinaria para hacer todo lo que se propusieron hacer”.

Agregó en esa línea que “ustedes sufrieron en carne propia los recortes, la precarización, la falta de respuesta a infinidades de cosas que están en las ordenanzas y que deben cumplirse. Cuando nos reunimos les digo: ‘Nosotros no deberíamos estar acá diciéndote paga esto a aquello, es un deber de ustedes cumplir la normativa y pagarlas’. Vinieron a hacernos recagar, pues bien, tengo una mala y una buena: Son unos hijos de puta y después de las elecciones están más hijos de puta que antes, así que mucho cuidado. Lo señalo para que tengamos idea de la dimensión del quilombo que tenemos que hacer para parar a estos mierdas que quieren venir a concretar el programa que tenían”.

Luego advirtió que “va a ser largo y va a ser duro, como siempre hemos dicho, sabemos como empieza un conflicto, pero no podemos saber cómo va a terminar. Lo único que sí puedo hacer y jurarlo acá donde estoy parado es que no sé como va a terminar, puede durar 2 o 3 mes y no terminar, dure 5, dure 6 meses, no me interesa nada quien venga. Nosotros no vamos a dejar de luchar hasta que no restablezcamos todo lo que nos quitaron, cueste lo que cueste compañeros”.

Y siguio: “Ya saben lo que hacemos para que esta ciudad se ponga un poco insoportable. No tenemos que aflojar y si hay propuestas las vamos a considerar entre todos. Debemos hacerlo con la convicción de que va a ser una lucha larga, dura y que puede ser cruel. Lo digo ahora para que quede claro: No te tenemos miedo Llaryora, vamos por ustedes”.

Para el final guardó un poco más: “Empezamos, ponemos la pata en el acelerador y no vamos a parar hasta que tengamos respuesta de todos los puntos. Están en modo hijo de puta, más que antes de las elecciones, y nos van a salir a pelear. Los estamos esperando y todo lo que suceda, será responsabilidad de Llaryora y su equipo. Lo decimos con todas las letras”.

LAS FRASES SALIENTES DEL DISCURSO DE DANIELE

– “Sígan llamándose partido cordobés porque la palabra peronismo les queda grande”. – “Lo digo ahora para que quede claro: No te tenemos miedo Llaryora, vamos por ustedes”. – “Este conflicto va a un punto, a cuando la ciudad era imposible de transitar y puteaba todo el mundo, los comerciantes, los vecinos, todos. Lo digo para que después no nos digan que no sabían que esto iba a pasar cuando lleguemos a ese punto. Sepan que vamos para allá”. – “Se lo hemos dicho en la cara: sienten desprecio por el trabajador municipal. Desde antes que viniera esta administración decíamos: Tengamos cuidado, van a venir por nosotros, por nuestros derechos, por el trabajador municipal, vienen por el gremio. Y han puesto en marcha esa maquinaria para hacer todo lo que se propusieron hacer”. – “Vinieron a hacernos recagar, pues bien, tengo una mala y una buena: Son unos hijos de puta y después de las elecciones están más hijos de puta que antes, así que mucho cuidado. Lo señalo para que tengamos idea de la dimensión del quilombo que tenemos que hacer para parar a estos mierdas que quieren venir a concretar el programa que tenían”.

CÓMO SIGUE

-El viernes 15 de septiembre continuarán las asambleas de dos horas por turno y el trabajo a reglamento dispuesto por el Cuerpo General de Delegadas y Delegados para todas las reparticiones municipales.

-Salud y todos los CPC: Asamblea el martes 19/09, 10:00, Salta y Sarmiento.

-Áreas Administrativas, Educación y Nivel Inicial: Asamblea el miércoles 20/09, 11:00, 27 de abril y Arturo M. Bas (Frente a la municipalidad).

MÁS INFORMACIÓN

VER Conflicto municipal: El Suoem profundiza las medidas de protesta.

VER Córdoba: El municipio rechazó las demandas del Suoem y este martes siguen las asambleas.

VER Por demandas laborales y salariales, el SUOEM se declaró en estado de alerta.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.