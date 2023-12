Riquelme, el crack que le impuso una inesperada derrota política a la sociedad Macri – Milei

La victoria que convirtió a Juan Román Riquelme en presidente del club más popular del país no es sólo el triunfo de un dirigente deportivo. El ex 10 de Boca superó con apoyo de los socios “bosteros” al ex presidente Mauricio Macri (Juntos por el Cambio) y al actual presidente, Javier Milei (Liberal libertario), los dos dirigentes que impulsan desregular la economía y también el fútbol, en este caso, convirtiendo en sociedades anónimas a los clubes. Es decir, en propiedad de empresas o empresarios. Riquelme y los socios “Xeneizes” le infrigieron, de este modo, una inesperada derrota política a la sociedad Macri – Milei y pusieron al descubierto las fuertes contradicciones existentes en Argentina.

Riquelme supo decir en esta campaña llena de obstáculos que “creo que estamos ante las elecciones más claras y simples de la historia de nuestro club: Todo lo que hemos preparado tiene un costo, pero a ellos no les interesa. Si permitimos que estos señores vuelvan al club y lo privatizan, no se vota nunca más. Eso no puede pasar”, aseguró en relación a la fórmula integrada por Andrés Ibarra y Macri, a la que venció este domingo.

Y siguió diciendo: “Este es el club de los hinchas y estos personajes lo quieren privatizar. Quieren que el Club Atlético Boca Juniors sea el primer club privatizado de la Argentina”.

Macri desplegó todo el arsenal de “miembro” del club de los poderosos y a través del Poder Judicial evitó el acto electoral en varias oportunidades, hasta que finalmente, los socios boquenses desembarcaron en La Bombonera para votar y ser partícipes de un día histórico.

El ex 10 “Xeneize” no es un hombre cualquiera. Es un jugador que está en el Olimpo de los mejores que ha dado el futbol argentino, dueño de una personalidad a prueba de presiones, y también, uno de los pocos que decidió saltar del campo de juego a la dirección de uno de los dos clubes más poderosos de Argentina. Es un jugador que, como Diego Maradona, siempre defendió al jugador y desafió al poder. Supo cual era su rol en el “negocio” de este deporte, pero también los límites que debía poner.

Lo dejó escrito en las retinas del fútbol el 8 de abril de 2001, con un gesto que se transformó en ícono. Aquel día, Román, que estaba en plena disputa económica con Macri, le dejó bien en claro su mensaje. Fue después del segundo gol a River en un Superclásico con La Bombonera llena: Fue a festejar el tanto frente al palco del “mandamás bostero” y se paró con las dos manos en sus orejas como el “Topo Gigio”. A Riquelme nadie puede callarlo ni alejarlo de sus convicciones.

Este domingo fue el pueblo de Boca el que se puso las manos en las orejas para alejar el riesgo de que privaticen el club. También tiró bien lejos y bien alto la pelota, para que la política y la economía escuchen que la voluntad popular cuando quiere expresarse no se fija en la dimensión del poderoso de turno.

Macri tampoco es un hombre cualquiera. No sólo fue presidente del país entre 2015 y 2019 y es hijo de una de las grandes fortunas argentinas. Sobre todo fue presidente de Boca entre 1995 y 2007, una época de oro, que incluyó 16 títulos locales e internacionales, incluyendo 4 Copas Libertadores (2000, 2001, 2003 y 2007), 2 Copas Intercontinentales (2000 y 2003). La dimensión de una conquista la da la dimensión del adversario. En este caso, el valor del triunfo de Riquelme es que superó la estatura de Macri.

Sin embargo, no es lo único que sucedió en La Bombonera. Milei que llegó a la presidencia de la Nación con el apoyo de Macri y comparte el credo de privatizar el futbol y desregular la economía, pasó su primer mal momento frente a una multitud al concurrir a votar en favor de su socio político. El contexto es el siguiente: El Gobierno Nacional anunció en la semana que pasó un fuerte ajuste económico, con una devaluación de 119%, que llevó el dólar de 366 pesos a 840, disparando una escalda fenomenal de precios de bienes y servicios en pocas horas.

Como relata BingBang News, Milei fue recibido por algunos hinchas al grito de “¡Ajustador hijo de put…”. “¡Le metés la mano a los jubilados, ladrón!”, sumaban otros. “Pusiste a toda la casta, chorro”, le dispararon también. Luego, a su salida, los socios que se encontraban en el campo de juego también le manifestaron su bronca por el apoyo al proyecto de convertir el club en una Sociedad Anónima: “El club es de los socios” le cantaron.

Los hinchas también le recordaron las declaraciones en las que sostuvo que había dejado de ser hincha de Boca por Riquelme, que llegó a desear que el club “descienda” y que gritó uno de los goles de River en la final de la Copa Libertadores que se disputó en Madrid. “¡Anti Boca, hijo de put…! Andá a gritar el gol del Pity Martínez, hijo de put…”, lo insultaron. La estadía completa de Javier Milei en el mítico estadio de Boca fue de 7 minutos.

Lo ocurrido en La Bombonera no necesariamente puede extenderse a otros planos de la disputa política y económica en la que ingresó Argentina con su elección y la puesta en marcha de su programa económico. Pero está claro, que el triunfo electoral no le abrió todas las puertas del cielo.

