“Pechito” López, el gran piloto argentino de este siglo

Uno de los sueños del cordobés José María “Pechito” López era ganar en las míticas 24 Horas de Le Mans y lo concretó este domingo. Con este logro, el piloto nacido en Río Tercero se instala así en un lugar de privilegio del riquísimo historial del automovilismo argentino junto a Juan Manuel Fangio, Carlos Reutemann y Froilán González. Es también, a esta altura, uno de los principales deportistas que ha dado el país.

“Pechito”, un tremendo competidor, después de la enorme frustración que significó en 2010 quedarse al borde de ingresar a la Fórmula 1 con el equipo estadounidense USAF F1 que lo había contratado para competir en el campeonato y no pudo construir los autos para hacerlo, logró recuperarse y construir una nueva etapa de conquistas deportivas y superación personal, que incluye esta victoria histórica en Le Mans.

Para tener una dimensión del significado de esta prueba, hay que señalar que es junto al GP de Mónaco de F-1 y las 500 millas de Indianapolis, el trio de carreras emblemáticas del automovilismo mundial. Sólo un argentino había podido vencer antes que él en la pista francesa: José Froilán González en 1965, con Ferrari. Luego, hasta que llegó “Pechito”, pasaron 67 años de sequía.

El piloto cordobés obtuvo cuatro títulos mundiales: el de autos de Turismo (FIA-WTCC) en 2014, 2015 y 2016, todos con Citröen; y el de Resistencia (FIA-WEC) en 2019/2020, con Toyota. Es el único argentino en conseguirlo en dos categorías diferentes.

Antes, corrió mucha agua bajo el puente en la vida de “Pechito”, quien llegó al mundo el 26 de abril de 1983 e hizo las divisiones inferiores, trazando un paralelismo con el fútbol, en 1993 cuando comenzó a competir en Karting en circuito de tierra.

En 1994 llegó a las pistas de asfalto, con mayor exigencia física, y ese mismo año participo de un seminario internacional de karting en el kartódromo Ayrton Senna de Brasil.

Entre 1995 y 1997 compitió en los campeonatos Sudam Pre-Junior de 125cc, Sudam Juniors 125cc, Sudam Seniors 125cc, Internacional Seniors 100cc y todos los campeonatos argentinos, obteniendo 3 subcampeonatos en 125cc y un subcampeonato en 100cc, además de dos Copas Master. En 1998 participó del Campeonato Panamericano en Venezuela y del Campeonato Senior 125 cc, alcanzando la tercera posición.

En 2001, abandonó su etapa del kart para pasar al automovilismo. Participó en el Campeonato Europeo de Fórmula Renault 2000 con el equipo Lucidi y con el apoyo del Lincoln Sport Group, en lo que fuera el último proyecto serio desde Argentina de llevar a un piloto a la Fórmula 1.

En el equipo también se encontraban sus compatriotas Esteban Guerrieri y Mariano Altuna, y en 2002 pasó al equipo CRAM, con el que obtuvo el Campeonato Italiano de Fórmula Renault 2000 y el 4º puesto en el Campeonato Europeo (participando sólo en el 60% de las carreras disputadas).

En 2003 fue campeón europeo de la Fórmula Renault V6 3.5 y corrió luego en Fórmula 3000 y GP2 Series dentro del programa de pilotos de F-1 de Renault, equipo para el que fue piloto de pruebas . En 2006, se terminó la relación con los franceses y regresó al país.

Lograría los títulos de TC2000 en 2008 y 2009 (ambas con Honda), y cuatro triunfos en el TC. Ese año estuvo a punto de consagrarse campeón tripulando un Torino cuando faltando diez giros se despistó en el curvón de Ascari y finalmente se coronó Emanuel Moriatis.

En 2009 fue campeón de Top Race V6, y en enero de 2010, José María López fue confirmado como uno de los pilotos de la nueva escudería US F1 Team de Fórmula 1, capitaneada por el periodista Peter Windsor, pero “Pechito” recibió la noticia de que el equipo US F1 no podría competir en la máxima categoría, ya que los tiempos de armado de los autos no alcanzaban. En la temporada 2012 se coronaría campeón del Súper TC2000 a bordo de un Ford Focus del Team PSG16.

En 2017, ingresó en el equipo Toyota del Mundial de Resistencia, y corrió también en la Fórmula E (la F1 de autos eléctricos).

Su talento y agresividad conductiva, unidos a su perseverancia y profesionalismo, le han permitido alcanzar a los 38 años un premio extraordinario e inolvidable.

Independientemente de la popularidad y títulos de otros pilotos que han hecho historia en el país, José María López, después de las cinco coronas en F-1 de Juan Manuel Fangio en la década del 50′ del siglo pasado y las conquistas de José Froilán González y Carlos Alberto Reutemann en la F-1, todas en el Siglo 20, se ha convertido en el gran piloto argentino de este Siglo 21.

