Histórico: El cordobés “Pechito” López ganó las 24 horas de Le Mans

El cordobés José María “Pechito” López se coronó este domingo campeón de las tradicionales 24 Horas de Le Mans, al comando de un Toyota GR010 Hybrid que compartió junto al británico Mike Conway y el japonés Kamui Kobayashi. Se convirtió en el segundo argentino en ganar en el mítico circuito de Le Sarthe, en Francia, tras la hazaña del arrecifeño José Froilán González a bordo de una Ferrari, en 1954.

El auto número 7 del Toyota Gazoo Racing se impuso en la 89na. edición de la carrera en Francia, válida por la cuarta fecha del Campeonato Mundial de Resistencia, con ventaja sobre el coche 8 del mismo equipo, que pilotearon los ganadores del año pasado: el suizo Sebastian Buemi, el japonés Kazuki Nakajima y el australiano Brendon Hartley.

El tercer lugar del podio en el circuito de La Sarthe correspondió para el equipo Alpine Elf Mamut, integrado por los franceses Nicolas Lapierre y Matthieu Vaxiviere y el brasileño André Negrao.

“Pechito” López, de 38 años, se transformó en el segundo argentino en ganar las 24 Horas de Le Mans a 67 años de la victoria de José Froilán González en sociedad con el local Maurice Trintignant a bordo de una Ferrari 375.

VER “Pechito” López, el gran piloto argentino de este Siglo.

VER Habla el ganador de Le Mans: “La primera vez siempre es muy especial”

El equipo de conducción del argentino López pudo cobrarse revancha en su tercera participación consecutiva en Le Mans, donde estuvo a un paso de la gloria en las ediciones anteriores.

What a day! We're off to celebrate making Hypercar history. 🍾

Thank you for all the support you've shown us during the #LeMans24 week. 🙏 #GoHyper #ToyotaGAZOORacing @24hoursoflemans pic.twitter.com/jREm8RdqZk

— TOYOTA GAZOO Racing WEC (@TGR_WEC) August 22, 2021