Massa visitará Río Cuarto, James Craik y Córdoba, donde participará de un acto en General Paz Juniors

El candidato presidencial de UxP, Sergio Massa, visitará este lunes la provincia de Córdoba. Según la información oficial, primero estará en Río Cuarto, luego llegará a James Craik y finalmente desembarcará en Córdoba Capital, donde será el orador central de un acto en el club General Paz Juniors a las 19:00.

Córdoba es una provincia fundamental para el resultado electoral. En distintas encuestas, incluida una de CB Consultores, de fines del mes de octubre, el libertario Javier Milei, aparece con 70% de los sufragios frente al 30% del candidato peronista. Esos números son similares a los del balotaje de 2015 (71,52% versus 28,48%) y 2019, donde el Frente de Todos (FdT), con Alberto Fernández, obtuvo el 29,31%.

La agenda del ministro de Economía se iniciará en Río Cuarto, donde firmará los convenios correspondientes para la puesta en marcha de la Tarjeta Sube. En este marco, Massa se reuniría en la Capital Alterna con el intendente Juan Manuel Llamosas. El ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano está ultimando los detalles, pero la negociación incluye la posibilidad de que se sumen Río Cuarto, Villa María y San Francisco. También hay negociaciones para que Córdoba Capital adhiera a este medio de pago.

Cabe recordar que este Sistema Único de Boleto Electrónico ya opera en el Área Metropolitana de Buenos Aires y varias ciudades del interior del país.

También, en Río Cuarto, se prevé que realice junto a la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, una recorrida por la planta de biocombustibles Bio4. Allí, anunciaría el aumento del porcentaje de corte de los combustibles.

Mientras que a las 16:00 efectuará una visita a James Craik, donde participará del evento El Cooperativismo Agroindustrial en el marco de los 40 años de Democracia: Programa CoopAR. En la actividad, estará acompañado por los secretarios de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, y de Energía, Flavia Royón.

Estarán el intendente de Villa María, Martín Gill y otros jefes comunales de la región y representantes del cooperativismo agroindustrial. Durante el encuentro se espera que el ministro realice anuncios para fomentar la competitividad del sector cooperativo.

El acto se desarrollará en la sede de la Cooperativa El Craikense. En el lugar, estarán presentes el intendente de James Craik, Oscar Fasolis, y el titular de la Cooperativa, Danny Lorenzatti.

Finalmente, a las 19:00, culminará con su única visita al territorio cordobés antes del balotaje del domingo 19 de noviembre, con un acto en el Club General Paz Juniors de la capital provincial.

Massa ha recibido en las últimas dos semanas el apoyo de distintos intendentes, funcionarios y dirigente del PJ cordobés. Fundamentalmente, han sido peronistas enrolados en el “delasotismo”, pero algunos de ellos pertenecen a los sectores llaryorista y schiarettista. Entre los primeros, se encuentra la secretaria de Prevención y Atención Comunitaria de la Municipalidad de Córdoba, Liliana Montero. Y entre los segundos, a la vicepresidenta de la Legislatura, Nadia Fernández, y el intendente de Alta Gracia, Marcos Torres.

Las definiciones ocurren en el marco del silencio en el que se han sumergido los líderes del PJ provincial, Juan Schiaretti y Martín Llaryora y son todas a “título personal”. Ambos dirigentes se encuentran de gira por Medio Oriente y Europa. Ninguno de los dos ha dado señales sobre una definición en ese sentido y todo indica que seguirán así hasta último momento. En su entorno, señalan que la tesis que prima por ahora es la de la prescindencia entre Massa y Milei, teniendo en cuenta el fuerte antikirchnerismo del electorado cordobés, pero esas fuentes señalan que no es un tema en el que todavía haya definiciones. En las últimas horas, salvo el posteo en X (Ex Twitter) tildando a Massa de kirchnerista, publicado por el Gobernador, no se han producido grandes novedades en este sentido.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.