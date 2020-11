Hacia dónde ir y qué evitar en el Año del Búfalo de 2021

“En el Año del Búfalo de Metal hay que intentar tener todo bajo control. Lo que no suceda dentro de un plan, con un objeto y una razón, se perderá”, anticipa Gustavo Ng, especialista en cultura china. A días del lanzamiento de su libro sobre el Horóscopo Chino 2021, el cual se editará con el sello ENREDACCIÓN LIBROS, ofrece un panorama para cada uno de los signos.

Para que los doce tótems se preparen para afrontar el 2021, Ng ayuda con algunas sugerencias sobre hacia dónde conviene ir y qué evitar en el próximo año. “El Horóscopo no es una herramienta profética, sino que infiere qué condiciones imperarán en un año y cómo podrían incidir sobre las diferentes cosas del mundo, entre ellas, los doce signos del calendario chino”, le explica a ENREDACCIÓN quien también es periodista y escritor.

Rata

(1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Hacia dónde les conviene ir

Su instinto sabrá en qué confiar. Necesitará esa perceptividad. Posiblemente estará cansada. Podrá desparramarse en lo que sea que le ofrezca contención y guía. ¿Y después? Ya se verá.

Qué evitar

No le conviene enredarse con los maravillosos hilos que tensan los sentidos de las cosas. No le resultará nada beneficioso dejarse seducir por el vicio irresistible, por descubrir lo complicado, lo difícil hasta imposible o lo dramático.

Búfalo

(1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Hacia dónde les conviene ir

Buen momento para permitir que brote la inspiración. Para ello, deberá afirmarse en su capacidad para hacer una pausa y ser auténtico. Necesitará tomarse su tiempo, porque lo que surja será importante para el Búfalo y para todas las personas que le interesen.

Qué evitar

Planificar, decidir, concebir requiere tiempo, pero demorarse innecesariamente representa un desgaste de energía, y también desgasta a los demás. No es propicio que se regodee en el proceso de la decisión. Una vez que sepa qué quiere hacer, debe hacerlo inmediatamente.

Tigre

(1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Hacia dónde les conviene ir

Época para vivir a fondo la concreción de las ideas, la materialización de los deseos, la práctica de la teoría. Gran momento para que aprenda a disfrutar toda productividad.

Qué evitar

Le convendrá no imponer correcciones al rumbo que llevan las cosas, aunque tenga razón. Sólo causará malestar, no conseguirá lo que busca, y quedará marginado.

Conejo

(1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Hacia dónde les conviene ir

Es un gran momento para consolidar procesos. Se le recomienda usar su autoridad y su laboriosidad para asegurar espacios, especialmente espacios baldíos.

Qué evitar

No es buen tiempo para encerrarse, menos para meterse más y más adentro. Tampoco para estancarse. No tendrá buen resultado el dar vueltas y vueltas en el mismo lugar.

Dragón

(1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Hacia dónde les conviene ir

El momento requiere poner en orden los papeles, las formas y las estrategias relacionadas con la vida material. O sea, acomodar el dinero, las propiedades, las inversiones, las fuentes de la vida material.

Qué evitar

No exageren los Dragones con la dureza ante los demás. Comprendan mucho. No descarten automáticamente a nadie ni a nada. No asuman que ya saben que piensan los otros. No subestimen.

Serpiente

(1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Hacia dónde les conviene ir

Debería afirmarse en todas las fuentes que nutre su vida: su trabajo, sus afectos, su emotividad, sus planes, su salud, sus deseos, sus ámbitos, sus orígenes.

Qué evitar

Ha de intentar erradicar toda indolencia ante los efectos colaterales que causan sus acciones en los demás. Cuanto más honestamente actúa, cuanto más haga lo que quiera, más afecta a la vida de los demás. Prestar atención a eso, usando su amor.

Caballo

(1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Hacia dónde les conviene ir

Debe hacer un esfuerzo por sintonizar dónde están los flujos fundamentales de la realidad, ir hacia ahí y dejarse llevar por ellos. Montar los movimientos inerciales exteriores a ustedes. Recién entonces habrá de desplegar sus decisiones.

Qué evitar

No tomen los Caballos rumbos imprevistos intempestivamente, sin anunciar, sin razón, sólo por cambiar, sólo porque lo sienten. No es año para imprudencias y permisos especiales.

Cabra

(1925, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Hacia dónde les conviene ir

El momento es bueno para ir a donde esté aquello en lo que pueden confiar, ya sean personas, costumbres, lugares, pensamientos, máquinas, instituciones. Confiar en el sentido en que pueda arrojar un resultado previsible. Una vez que está ahí, necesita poner en marcha una rutina, paso a paso, día a día. Mantener la rutina será suficiente para atravesar el momento.

Qué evitar

No debe permitir que el cotidiano las ahogue. Evitar que la repetición de los días y las acciones le cierre la puerta a las nuevas ideas y a todo lo que sea bueno.

Mono

(1932, 1944, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Hacia dónde les conviene ir

El tiempo del Búfalo le regalará una concentración de energía en el interior. Es recomendable que usen ese poder como una maza. Hay instancias de la realidad que necesitan mazazos. Con la misma decisión, ha de cosechar, ha de colectar y ahorrar.

Qué evitar

No se hagan los distraídos los Monos, ni se retraigan en el momento de pagar el precio por su vida, su libertad y todo lo bueno que tiene esta existencia. De algún modo, todo se paga y los Monos lo saben. Han de asumirlo de manera de que puedan ellos mismos tomar la decisión de cómo hacerlo.

Gallo

(1921,1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Hacia dónde les conviene ir

Tendrá la tarea de reconstruir el orden perdido, allí donde se perdió. Volver a controlar las herramientas que sirven para organizar los diferentes aspectos de la vida: los planes, las evaluaciones, los recursos, los tiempos.

Qué evitar

No pierda de vista los objetivos trascendentales de lo que hacen. No haga sólo por hacer, no viva sólo por vivir. Decida el rumbo final de lo que está haciendo en este momento.

Perro

(1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Hacia dónde les conviene ir

Enfóquese en el eje que atraviesa toda su vida, alrededor del cual gira desde el nacimiento y que se proyecta hasta el final. Sea fértil con lo que tiene de más propio. Sea productivo, busque el resultado.

Qué evitar

No pierda de vista aquello que lo constituye: las demás personas, las cosas de siempre, los ideales, lo que los Perros saben que está bien.

Chancho

(1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Hacia dónde les conviene ir

Podrá darle toda la voz a la vocación, darle rienda suelta a lo que le gusta, largar al viento el entusiasmo para que lo remonte, alentar las preferencias, las inclinaciones, los deseos.

Qué evitar

No debe descuidar el resultado de lo que hacen. No descartar las experiencias que obtienen de hacer sus cosas. No despreciar el valor material de las cosas que nacen de su vida.

