FOPEA y Adepa se solidarizaron con Petete Martínez luego del ataque de Milei

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) se solidarizaron con el periodista Jorge “Petete” Martínez de Radio Mitre y Canal 12 de Córdoba, luego de que el presidente Javier Milei lo agraviara reposteando un tuit de una cuenta anónima, que buscaba descalificar su opinión.

Milei reposteó el lunes 12 de febrero a una cuenta anónima que decía: “Jorge “Petete” Martínez, trabaja en Radio Mitre y El Doce TV. Uno de los grandes defensores del peronismo local. Actualmente ferviente opositor al Presidente Milei” y difundía los montos de publicidad que el Estado provincial contrata con ambos medios, intentando descalificar por esa vía la opinión del periodista.

Previamente, Martínez había cuestionado en un segmento de su programa “Aquí Petete” los ataques del presidente a los gobernadores Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro luego del fracaso en el tratamiento de la ley Ómnibus en el Congreso y a los periodistas que cuestionan al gobierno nacional. “Parece que no tolera el disenso” señaló el periodista.

“Petete” Martínez es un reconocido periodista, con cuatro décadas de ejercicio de la profesión en distintos medios audiovisuales de nuestra provincia.

FOPEA reclamó “una vez más al presidente Javier Milei que evite las descalificaciones para referirse a los periodistas y a su trabajo” y recordó que “el lunes 12, el jefe de Estado reposteó un mensaje de una cuenta anónima en la red social X, con agravios que intentaban descalificar las opiniones del periodista Jorge “Petete” Martínez, de Radio Mitre Córdoba y canal El Doce de esa provincia”.

La entidad que agrupa a periodistas de todo el país, apuntó que “la crítica forma parte del debate democrático, pero de la misma manera advierte que es lamentable el uso de las cuentas oficiales presidenciales para apoyar mensajes insultantes en contra de periodistas o de medios. Aún más, resulta inaceptable este tipo de actitudes por parte de la más alta autoridad del país, ya que no es la primera vez que avala y reproduce diatribas y acusaciones infundadas contra la prensa”.

Por último, señaló que “los dirigentes deben tolerar los cuestionamientos y el disenso, ya que forman parte del derecho a la libertad de expresión, y no caer en la intolerancia y en la descalificación institucionalizada”.

CRÍTICA DE ADEPA

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) reiteró su rechazo al “uso de las redes sociales presidenciales” para la “reproducción de agravios contra periodistas”, a raíz de un reposteo del presidente Javier Milei contra el periodista cordobés Jorge “Petete” Martínez.

“Adepa vuelve a lamentar el uso de las redes sociales presidenciales para la reproducción de agravios contra periodistas originados en cuentas anónimas de redes sociales”, expresó en su cuenta de la plataforma X la organización que agrupa a 180 empresas periodísticas de todo el país.

En la publicación, Adepa señaló que “en este caso, el ataque de los trolls fue contra el periodista Jorge ‘Petete’ Martínez, de Radio Mitre Córdoba y el canal El Doce TV de esa provincia, de larga trayectoria en los medios cordobeses”.

QUÉ DIJO MARTÍNEZ

El periodista, que recibió el apoyo de Radio Mitre por su tarea, dijo en “Aquí Petete” que “durante el gobierno de José Manuel de la Sota me querellaron, tuve que ‘parir’. Me taparon en mierda en ese momento, me hicieron la vida imposible para sacarme de los medios. Me persiguieron. He sido un crítico de todos los gobiernos por mi rol de periodista, no por mi posición personal”.

“He tenido problemas con todos los gobiernos, tengo una trayectoria para mostrar. Yo no soy opositor a nadie, hago mi laburo”, resaltó.

“Miren que he criticado al kirchnerismo, pero ni el kirchnerismo me llegó a hacer eso”, señaló.

También lamentó lamentó la posición de Milei, quien “supuestamente gobierna en nombre de la libertad” y planteó que “no me puedo enfrentar al Presidente, soy solo un periodista. Me pueden aplastar como una mosca. No estoy en condiciones de subirme a un ring, no hay equivalencia”.

Finalmente, expresó que “siempre opiné en base a mis convicciones y no me considero el dueño de la verdad” y aclaró que tampoco “tengo que dar explicaciones sobre mi honestidad. Voy a seguir frecuentando los mismos lugares que frecuenté toda mi vida”.

> ENREDACCIÓN trabaja con información de TÉLAM.

