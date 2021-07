Elecciones 2021: La UCR rechazó la formula Juez-Santos y presentaría lista propia para enfrentar al PRO y el Frente Cívico en las PASO

La UCR jugó fuerte en un distrito donde Mauricio Macri cimentó su llegada a la Casa Rosada en 2015, cuando lo votaron 6 de cada 10 cordobeses: Ayer, en el cálido mediodía del invierno cordobés, los jefes de los cuatro grandes núcleos radicales decidieron rechazar el acuerdo que impulsa el ex presidente y patearon el tablero. “Luis Juez y Gustavo Santos no pueden encabezar las listas de Juntos por el Cambio. Una fórmula así no cierra. En Córdoba, la locomotora de la alianza es el radicalismo”, sintetizó uno de ellos al terminar el encuentro.

Hubo una segunda definición: Mario Negri, Ramón Mestre, el alfonsinista Dante Rossi, y el líder de SUMAR, el concejal capitalino, Rodrigo De Loredo, coincidieron en conformar una lista de unidad, con representación de todos los sectores, “sin exclusiones”.

Para ello, se estructuró una mesa con representantes de todos los núcleos internos, que presidirá el titular del Comité Provincia, el “negrista” Marcos Carasso. El intendente de General Cabrera también será el encargado de representar institucionalmente al partido radical en las negociaciones con sus socios de JxC.

Como el tema Córdoba ya está en boca de todos y es uno de los más difíciles de resolver junto con la provincia de Buenos Aires, los negociadores nacionales de la UCR le habían pedido a Mario Negri, jefe del Interbloque de Diputados de JxC, que los radicales cordobeses debían entregar una señal de unidad para que la disputa en Buenos Aires no tuviera sorpresas. La foto con todos adentro, de Negri, Mestre, Rossi y De Loredo es el mensaje que salió desde la Casa Radical.

Ayer, justamente, JxC creó una mesa nacional para resolver las candidaturas en todos los distritos del país.

Para esa tarea, crearon una comisión integrada por los presidentes partidarios y un miembro de cada fuerza, según se indicó.

En el caso de la UCR, Alfredo Cornejo estará acompañado por el senador Luis Naidenoff; por el PRO será liderado por Bullrich junto a Eduardo Macchiavelli, y en el caso de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro contará con el acompañamiento de la diputada provincial Maricel Etchecoin.

En la reunión de ayer estuvieron por el PRO, Macri, la titular del partido, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; mientras por la UCR asistieron Cornejo, Negri, y el senador Martín Lousteau (convertido en aliado de Facundo Manes). La reunión se desarrolló vía zoom.

Por la Coalición Cívica estaban sus tres representantes: el jefe partidario Ferraro junto a Etchecoin (jefa de la Asamblea Partidaria) y el titular del bloque, el diputado Juan Manuel López.

EN CÓRDOBA

Con Carasso, Negri, De Loredo, Mestre, Rossi y el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, de acuerdo, la UCR dejó en claro un mensaje: “El radicalismo va a disputar en las PASO, no por fuera de JxC. Somos la locomotora de la alianza”, insistieron.

Un dato central que surgió del conclave es que De Loredo se comprometió a trabajar con el resto de los sectores y dentro de la UCR. A cambio propuso que para el armado de las listas se tenga en cuenta el resultado de la interna radical que se realizó el pasado 15 de marzo, que fue 51% para Convergencia (Negri, Mestre y el alfonsinismo) y 49% para SUMAR, que había tenido el apoyo del senador porteño Martín Lousteau.

Si bien, en la reunión no se habló de candidaturas, ninguno de los sectores difiere respecto de que Negri debe ser el candidato a senador. “Mario tiene la mejor intención de voto y es un dirigente de peso en el país, un articulador de la diversidad del espacio”, reconoció uno de los operadores de otro sector radical.

Como señalábamos en el artículo del domingo, una punta de esa movida podría ser el intento que Lilita y Rodríguez Larreta encabezaron el sábado, en Santa Fe, para convencer al actor y humorista Miguel Del Sel para que lidere las boletas de JxC en Santa Fe. Lilita mantiene una fuerte relación con Del Sel, y es la que abrió la puerta a la negociación del santafesino con Larreta. Lilita, también, es quien trabaja por Negri dentro del círculo rojo. También se encuentra dentro de ese “gran paquete” la negociación en provincia de Buenos Aires, donde todavía radicales y amarillos no convinieron quien irá al frente, si Manes o el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli. Por lo pronto, Lilita ya adelantó su opinión sobre Manes: “Este muchacho quiere ingresar ahora a la política para ser presidente en dos años”.

Sin embargo, el eje Lilita-Rodríguez Larreta tiene en Córdoba una ecuación abierta a causa del acuerdo de Macri con Juez y con Santos. El diputado nacional del Frente Cívico está dispuesto a jugarse en las PASO para definir de antemano el 2023: “No hay 2021 sin 2023”, insiste a quien quiera escucharlo. Considera que si gana, es el candidato número 1 para disputar la gobernación dos años más tarde y que ha renunciado muchas veces para sostener la unidad de JxC. También argumenta, que en esta oportunidad quien deja la senaduría es Ernesto Martínez, dirigente del partido de Juez. Todos esos argumentos sostienen su firme posición.

Por último, el punto de discordia que tendrán que resolver los radicales cordobeses en la mesa de la unidad, es la lista de diputados, ya que allí pujan el ex intendente Mestre y De Loredo, y el alfonsinismo busca un sitio para Dante Rossi, uno de sus dirigentes, entre los tres primeros de la lista.

VER Qué dicen las encuestas sobre la performance de JxC en Córdoba.

