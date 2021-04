Segundo paro contra Schiaretti: Trabajadores de salud reclamaron por la reincorporación de despedidos e incremento salarial

La protesta fue convocada por la Multisectorial de la Salud que integran la Asociación Civil Médicos de Córdoba, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), el Foro de Especialidades Médicas de Córdoba y Médicos Unidos.

Es la segunda protesta en sólo una semana. No se atendieron consultorios ni cirugías programadas, sólo emergencias y Covid. Reclaman incorporar más personal, salarios por sobre la línea de pobreza y contra la precarización laboral.

“En todas las Asambleas se oyó un reclamo generalizado por la reinstalación de las y los despedidos de los Hospitales y la instalación urgente de una mesa paritaria para discutir el salario del sector salud. En este sentido, la propuesta es elevar los salarios a $70.000 a la categoría inicial”, puntualizó Hugo Durán, Secretario Adjunto de ATE Córdoba.

En este marco, el próximo lunes habrá una nueva reunión de la Multisectorial “donde se marcará la continuidad del Plan de Lucha” que, desde ya y dada la contundencia del reclamo generalizado en las Asambleas Hospitalarias, va “hacia la profundización de las medidas, de no mediar una mesa de discusión paritaria y de condiciones de trabajo”, concluyó el Secretario.

Por su parte, el presidente del Consejo de Médicos de Córdoba, Andrés de León advirtió en declaraciones a Radio Universidad que “no existe en la provincia personal suficiente para poder atender la cantidad de camas críticas que fueron anunciadas por el Gobierno. El año pasado fue escaso y tuvimos ese inconveniente y este año parece que será igual”.

Este jueves 15, Córdoba registró 1.579 nuevos casos de Covid-19 y 18 muertos, con 937 personas en camas de unidades para adultos Covid-19, lo que representa el 32,2% del total de camas en la provincia.

Justamente el gobernador Schiaretti, junto al ministro de Salud, Diego Cardozo y representantes de las clínicas y sanatorios privados había anunciado la incorporación de 850 camas para las Unidades de Terapia Intensiva, de las cuales 600 irían al sector público y 250 se sumarán a fin de mes o principios de mayo al sector privado.

Desde la Multisectorial criticaron al gobernador porque se reunió con los directivos de las asociaciones de clínicas y sanatorios, pero sin nadie de los equipos de salud.

“Somos la primera línea de combate, hace 14 meses que estamos en el frente, nuestro esfuerzo es sobrehumano. Nosotros no estamos relajados, no nos relajamos nunca en estos 14 meses, estamos devastados, sobre expuestos, no relajados", destacó Pablo Igarzábal, médico del servicio de Clínica Médica del Hospital Córdoba en referencia a los dichos del presidente Alberto Fernández.

También queremos dejar en claro que el aparato de comunicación de los medios que protegen al Gobierno, tapan este tipo de noticias. Seguimos en lucha, la cara visible del sistema de salud somos los profesionales, somos los que nos toca dar la cara ante la falta de planificación, somos maltratados, precarizados y con un salario indigno”, concluyó.

