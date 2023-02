Schiaretti se reunió con Duhalde y coincidieron en construir “un espacio superador”

Juan Schiaretti se reunió en la Casa de Córdoba en Buenos Aires con el ex presidente de la Nación, Eduardo Duhalde. El mensaje oficial de la reunión fue escueto, pero concreto: “Coincidimos en la necesidad de construir un espacio nacional superador, que tenga como meta la producción y el trabajo”. El texto muestra los alcances del encuentro, en el que los dos dirigentes analizaron la realidad nacional e intercambiaron opiniones sobre si puede haber vida fuera de las dos grandes coaliciones que disputan el poder en el país, esto es el Frente de Todos y Juntos por el Cambio (JxC), a la par que plantearon un acuerdo básico respecto de lo que habría que hacer.

Duhalde que viene intentando “armados” opositores al kirchnerismo desde que el ex presidente Néstor Kirchner inició su propio camino en 2005, ya sin la tutela del boanerense, ha perdido influencia, pero sigue siendo un dirigente simbólicamente importante. En los últimos tiempos ha retomado su trabajo en ese sentido y ha sostenido reuniones con distintos actores, incluso de JxC, como el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, con quien se reunió el 11 de enero. Su territorio es Buenos Aires.

Además de ser ex presidente, @eduardoaduhalde fue intendente y gobernador de nuestra provincia. Para mi es muy importante escuchar y aprender de su experiencia. pic.twitter.com/E7BrK3uJUi — Néstor Grindetti (@Nestorgrindetti) January 11, 2023

El ex presidente no lo publicó en su cuenta de Twitter, pero retuiteó el posteo de Grindetti. Esta vez, luego de la reunión con Schiaretti, no aparecía, hasta el cierre de este artículo, ninguna mención en sus redes del encuentro.

Una fuente del PJ bonaerense, que mantiene contacto con quien fuera uno de los principales dirigentes del peronismo en los años ’90 y principios de este siglo, comentó a este medio que “Eduardo cree que hay que recuperar el peronismo y trabaja para ello. El encuentro con Schiaretti, que es el gobernador de la segunda provincia argentina, va en ese camino, pero su prioridad hoy es la provincia de Buenos Aires”.

Duhalde habla desde fines del año pasado que piensa disputar la conducción del PJ bonaerense. Este martes 1 de febrero anunció que “comienza febrero, y como ya anuncié, me he propuesto conducir el Justicialismo de la provincia de Buenos Aires, el cual ha sido usurpado”. Se refiere a su actual titular, el diputado nacional Máximo Kirchner.

Agregó que “el objetivo final es la paz. Tenemos que pacificar el país y terminar con las peleas. Para eso, quiero convocar en la provincia a aquellos que creen en el ideario sustancial del Justicialismo, que es la producción y el trabajo, y pronto estaremos lanzando la primera agrupación digital del Justicialismo”.

Incluso publicó una columna en el portal Infobae, el pasado 5 de enero, donde llama a conformar una gran coalición donde se diluyan oficialistas y opositores. “Mi experiencia como gobernante me lleva a la plena convicción de que en la Provincia de Buenos Aires debemos avanzar hacia un gobierno de coalición, donde oficialismo y oposición trabajen por un mismo objetivo. (…) Para concretarlo, debemos hacer lo mismo que hicimos en la provincia entre 1991 y 1999: alcanzar la unidad entre todas las fuerzas”. Es decir, explicita una posición mucho más audaz que la planteada por el mandatario cordobés y el salteño Juan Manuel Urtubey: Ganarle el PJ bonaerense al Kirchnerismo y confluir con JxC, en una unidad mucho más amplia.

Por su parte, el mandatario cordobés puso en marcha junto con Urtubey, un espacio peronista diferenciado del frente peronista (que componen el kirchnerismo, el Frente Renovador de Sergio Massa y los gobernadores) en el gobierno nacional. Su objetivo es desarrollar un nuevo espacio, cuyo eje discursivo es diferenciarse de la grieta y del kirchnerismo.

En los hechos, busca crecer en los márgenes del oficialismo nacional. Es decir, sumar al electorado moderado del peronismo y a dirigentes de ese bloque. Aparece como una construcción que sólo puede tomar volumen si “resta” al FdT y que, en distintas encuestas nacionales, por el momento, se ubica entre el 3 y el 7 por ciento de las preferencias electorales.

En el camino, sumó al Partido Socialista, cuya presidenta Mónica Fein estuvo en Córdoba la semana pasada para reunirse con Schiaretti. Los socialistas ya conforman la alianza de Hacemos por Córdoba en la provincia.

Pese al anuncio de los operadores del oficialismo cordobés, el gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá vino en enero a Córdoba para conocer de primera mano la aventura política y electoral de Schiaretti, pero también para tratar de despegarse del kirchnerismo nacional en el contexto del comicio del 11 de junio que se desarrollará en San Luis. Según fuentes del PJ, por ahora no participa de este armado.

