Schiaretti y Urtubey se lanzaron para competir contra el FdT y JxC en las presidenciales de 2023

Un almuerzo en Buenos Aires, en un tórrido enero, fue el momento elegido por el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el ex mandatario salteño, Juan Manuel Urtubey, para lanzarse a disputar las elecciones presidenciales de 2023. Se plantaron como referencia de un peronismo anti-grieta, diferenciado del frente peronista en el gobierno nacional y de Juntos por el Cambio (JxC), la alianza entre el Pro, la UCR, el ARI de Lilita Carrió, y el Peronismo Republicano de Miguel Ángel Pichetto.

A través de un comunicado de prensa señalaron que se trata de “un espacio político superador, por fuera de la grieta” y plantearon que es momento de “trabajar más que nunca por los argentinos. Sabemos que hacer lo de siempre es hacer un nuevo fracaso. Somos muchos los que queremos trabajar distinto para que el país recupere la esperanza”.

Los dos “expresaron su decisión de ser candidatos a presidente y competir dentro de ese nuevo espacio, incluyendo a quienes quieran integrar esta propuesta peronista no kirchnerista”.

Con énfasis, expresaron que no irán a ninguna PASO con el kirchnerismo. “Ni con los K ni con el Frente de Todos”, subrayaron.

Si bien no trascendieron nombres ni fuerzas que podrían darle volumen político al nuevo espacio, fuentes del PJ cordobés contaron a este medio, que el primer paso es acercar a peronistas desencantados con el FdT. “Hay en todo el país, muchos argentinos están cansados de la grieta y del kirchnerismo”, explicaron.

Hasta ahora, dentro de ese esquema aparecen los actuales socios del schiarettismo en el Bloque Federal de diputados, como los bonaerenses Florencio Randazzo, y Graciela Caamaño, titular del Partido Tercera Posición, con desarrollo en el Gran Buenos Aires. En la misma línea se encuentra otro peronista bonaerense, que fue titular de ANSES y diputado nacional, Diego Bossio.

Por fuera de la brújula peronista, los armadores del gobernador cordobés ubican al Partido Socialista y el Partido GEN, de la actual diputada nacional Margarita Stolbizer. Ambos son socios del schiarettismo en Córdoba. Con el socialismo santafesino, el primer intento de acercamiento se produjo en la época que el fallecido Miguel Lifschitz era gobernador de la provincia litoraleña.

Si bien los hombres del “círculo rojo” del PJ provincial ponen al radical Facundo Manes como uno de los nombres clave de un armado más potente, la realidad indica que más allá de encuentros informales y fotos ruidosas, no habría lugar para acuerdos más importantes, que incluyan una opción electoral. El diputado nacional de la UCR no está dispuesto a partir sin la UCR a ningún lado, señalan dirigentes de ese partido que tienen contacto con él. “Tiene fuertes aspiraciones personales, pero sabe que solo no puede”, explicaron a este medio.

Urtubey y Schiaretti conformaron en su momento, antes de las elecciones de 2019, un movimiento peronista de centro-derecha (Alternativa Federal) similar al que quieren darle forma nuevamente, con otros tres pesos-pesados: el actual ministro de Economía, Sergio Massa; el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna; y el ex senador Pichetto.

Massa abandonó el experimento una vez que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió no ser candidata y eligió al actual presidente Alberto Fernández para ese lugar. El tigrense y su Frente Renovador fueron centrales en la victoria electoral frente al macrismo y pasó a ocupar uno de los tres lugares de la mesa chica de poder.

Lavagna sigue sin participar orgánicamente, pero se convirtió en economista de consulta de Alberto y el propio Massa. Coqueteó con Randazzo en la última campaña legislativa, pero sigue siendo esquivo a los códigos del barro electoral. Además, su hijo, Marco Lavagna, es el titular del INDEC.

Pichetto partió de aquella alianza para ser candidato a vice de Mauricio Macri en 2019 y luego conformó la “pata peronista” de JxC. Desde allí, con el sello partidario y simbólico de Peronismo Republicano se quedó con la idea que siempre esbozo Schiaretti.

El gobernador cordobés tiene urgencias “extras” para dar este salto nacional. La instalación del intendente de Córdoba Capital, Martín Llaryora, como candidato a gobernador para los comicios locales de este año marcha a “fuego lento”. A tal punto que todavía no hay fecha de las elecciones y tampoco un discurso definido, esto es si será una “alianza amplia” con desprendimientos de la UCR, el Pro y extrapartidarios; o “limitada” con su conformación actual; o un mix de ambas.

Hasta ahora la estrategia del oficialismo provincial ha sido que Schiaretti recorra la provincia inaugurando obras y realizando anuncios de relevancia local y que Llaryora “camine” el interior para aumentar su nivel de conocimiento. Pero estas líneas se muestran insuficientes, según contó un operador del PJ que conoce los movimientos del centro cívico. “Necesita hacer otra cosa para transferir su caudal electoral a Llaryora. La prioridad sigue siendo Córdoba, pero “el Gringo” viene trabajando en este armado hace tiempo, ve que es el momento de buscar visibilidad y vuelo propio y se mete a ocupar un lugar que le de algún margen de negociación nacional. Por eso apuró el paso”, apuntó sobre el lanzamiento de este martes.

También preocupa la decisión de Massa de incursionar en territorio cordobés y de seducir a dirigentes que militaron con el ex gobernador José Manuel De la Sota. La designacion de Ángel Mario Elettore en la Casa de la Moneda encendió las luces amarillas en la casa de gobierno.

En su última encuesta nacional de diciembre 2022, Zuban, Córdoba y Asociados cuantifica el espacio de “peronismo no kirchnerista” con una intención de voto de 7,1%. No es un valor menor como punto de arranque, pero debajo de los 10 puntos implica habitar en los márgenes del sistema político. Salir de allí es su desafío.

La consultora no midió a Urtubey, pero sí a Schiaretti. El mandatario cordobés tiene un piso de “voto seguro” de 3,5% y un voto “probable” de 10,1%. Es decir, su rango potencial va de 3,5 a 13,6%. Un 62,5% asegura que “nunca lo votaría” y un 23,9% no lo conoce o no sabe. Tiene mucho trabajo por hacer y, sobre todo, intentar conquistar una franja territorial hostil al cordobesismo, como el Gran Buenos Aires.

En principio, un carril con este perfil ocupa la franja “moderada” y busca condicionar la expansión del frente peronista del FdT hacia ese lugar. Por ahora, todos los nombres “candidateables” que muestra el peronismo para una eventual etapa post-Cristina, luego de su salida del tablero de candidatos, Sergio Massa, Daniel Scioli y Wado De Pedro, tienen un ADN moderado. Sólo podría romper ese esquema el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, pero nada indica, al menos por el momento, que se aventure fuera de su provincia.

