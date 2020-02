Schiaretti y las vacunas: del silencio cuando faltaban con Macri, a considerarlas un derecho con Fernández

“No se puede escatimar recursos en inmunizar a nuestros chicos”, afirmó este miércoles el gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, al inaugurar con el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, un Centro de Almacenamiento de Vacunas, que permitirá abastecer a la provincia entera y a otras regiones del país. La frase posee una bienvenida dosis de verdad, por cierto, contundente. Sin embargo, no se escuchó nada parecido durante el tiempo en el que el anterior gobierno nacional no adquiría dosis suficientes de vacunas, como, por ejemplo, la llamada Menveo, para la rubeola y el sarampión, y miles de niños no podían completar el carné de vacunación. Cabe recordar que esa vacuna tuvo faltantes en toda la provincia, sobre todo, en 2018 y 2019.

“Es importante contar con las vacunas para nuestras familias. Y a éstas las tienen que comprar los estados federales. Por eso es una alegría que se haya retomado la vacunación en nuestro país. No se puede escatimar recursos en inmunizar a nuestros chicos”, dijo Schiaretti.

“Para este Gobierno Provincial la salud es un derecho humano fundamental de los cordobeses. Está en nuestra concepción y en nuestra manera de actuar. Es una alegría que estemos inaugurando este Centro que permitirá proveer a todo el país”, reflexionó el mandatario.

Hay que hacer un poco de historia sobre el tema. Según un informe presentado el año pasado por la Fundación Bunge y Born, el 13% de los argentinos no se aplicó alguna de las dosis del calendario nacional de vacunación en 2018. El estudio, se tituló "Índice de Confianza y Acceso a las Vacunas", y detalla que en 2018 se aplicaron 1.084.279 dosis menos que en 2017 a adultos y niños.

Incluso, este medio publicó, el año pasado, un artículo sobre la historia de un matrimonio de Traslasierra, en nuestra provincia, que decidió llevar a su hijo a vacunar a la vecina provincia de San Luis dado que aquí no había vacunas para vacunarlo. La decisión de los padres se produjo luego de que el gobernador Alberto Rodríguez Saá anunciara que había adquirido más dosis de Menveo para cubrir las necesidades de vacunación que imponía el Calendario oficial y denunciara el faltante nacional.

Los números de esa reducción ocurrida a partir de 2017 fueron dados a conocer en su momento por la Secretaría de Salud del gobierno de Mauricio Macri a pedido de la Cámara de Diputados de la Nación. Lo llamativo fue que alcanzó a buena parte de las vacunas que componen el calendario obligatorio:

-Sabin: en 2016 se adquirieron 7.730.000, dosis; en 2017, 2.000.000 y en 2018, 3.030.000. Hasta el 20 de mayo de 2019 se habían adquirido apenas 1.876.000 dosis.

-Varicela: pasó de 1.000.000 de dosis en 2016 a 200.000 en 2017 y 500.000 en 2018. En 2019, a la fecha de presentación del informe iban apenas 410.000 dosis adquiridas.

-DTA (difteria): 2.594.590 en 2016, 1.300.000 en 2017 y 1.500.000 en 2018. En 2019 el número a mayo, llegaba a 1.440.000.

-Rotavirus: 1.600.000 (en 2016), 1.555.670 (en 2017) y 1.100.000 (en 2018). En 2019 (siempre hasta el 20 de mayo): 815.000.

-Poliomeliris (Salk): 1.080.000, 1.322.180 y 840.000. En 2019 van 1.210.000 dosis.

-Hepatitis A: en 2016 se adquirieron 880.000 dosis, y en 2018, 401.000.

-Hepatitis B: pasó de 715.939 en 2016 a 300.000 en 2018.

Desde ese lugar, sorprenden las declaraciones del gobernador, que se mantuvo en silencio sobre el tema durante el gobierno de Cambiemos y que tampoco adquirió dosis como lo hizo San Luis para sustituir el faltante nacional. Estos dichos debieron haber ocurrido mucho antes para, al menos, intentar torcer una política que ajustó el gasto en una tarea fundamental para la salud pública, como es la vacunación. Pasó del silencio con Macri, a considerar que la vacunación es un derecho con el presidente Alberto Fernández.

Se sabe, el resultado es que el 13 de febrero de este año, murió de sarampión el primer argentino desde 1998. Ya son 144 los casos confirmados por sarampión en Argentina de acuerdo al último boletín epidemiológico publicado por el Ministerio de Salud de la Nación. Dentro de esa cifra se encuentra el primer caso de sarampión en la provincia desde el año 2000.

