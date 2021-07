Schiaretti en el centro de la campaña: Con Vigo, De la Sota, Márquez y Llamosas inauguró una obra en Río Cuarto

El gobernador Juan Schiaretti estará en el centro de la campaña para las PASO y las legislativas de este año. Ese es el núcleo de la estrategia electoral del oficialismo provincial para tratar de vencer en la interna peronista con el Frente de Todos.

Con él estuvieron en la inauguración de la pavimentación del Boulevard Obispo Leopoldo Buteler, las candidatas a senadora nacional, Alejandra Vigo, y a diputadas nacionales, Natalia De la Sota y Claudia Márquez.

También participó el intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, que representa otro de los ejes de la estrategia electoral del gobierno provincial: que los jefes territoriales jueguen fuerte en la elección. Márquez va por su reelección a la cámara baja a propuesta del jefe comunal de la capital alterna de la provincia y del país.

Además estuvo presente uno de los dirigentes de confianza de Schiaretti, el diputado nacional, Carlos Gutiérrez.

Los trabajos de pavimentación inaugurados comprendieron el tramo entre la Ruta Nacional N° 36 y la Av. Garibaldi. El monto total invertido fue superior a los 151 millones de pesos. El gobernador informó que en 30 días se licitará el tramo entre la calle Santa Fe y el puente Filloy de la Costanera Norte.

Schiaretti expresó que “es una obra espectacular. Este boulevard es un ordenador del tránsito de la ciudad por el lugar estratégico que ocupa, que durante tanto tiempo fue reclamado por los habitantes y quienes transitan por este sector. Es una emoción y una alegría estar aquí, cumpliendo la palabra empeñada con Río Cuarto”.

“Esto prueba por un lado que pese a la pandemia, Córdoba no para, Río Cuarto no para, y lo que la pandemia no puede lograr, ni va a lograr nunca es romper el vínculo de afecto y de trabajo que tiene Río Cuarto con su pueblo, sus autoridades y el gobierno provincial”, detalló el gobernador cordobés.

Agregó que “La nueva meta son las 75 cuadras de pavimento que financia el BID, y que vamos a pagar en conjunto. Y en 15 días más vamos a estar habilitando el Polo de la Mujer. También el primer edificio de Escuela PROA. La Provincia está haciendo 36”.

Y sobre el final aprovechó para diferenciarse del gobierno nacional y pilar del discurso electoral: “Nosotros somos un gobierno progresista, que habla poco y hace mucho. Que siempre está presente y estaremos presentes en el Imperio. Un gobierno que pone lo que hay que poner para cuidar y defender cada rincón y cada habitante de nuestra Córdoba”.

Por su parte, el intendente Llamosas resaltó que “esta obra nació en pandemia y se terminó en pandemia y es resultado del trabajo conjunto y articulado entre los gobiernos municipal y provincial, no solo porque tenemos la misma ideología sino porque creemos que la mejor gestión es aquella que transforma la vida de los riocuartenses”.

Por último, destacó que es un compromiso cumplido que “hoy es una realidad como lo son muchas obras realizadas en conjunto con la provincia como los desagües de Laguna Blanca, los del Oeste en Arturo M. Bas, Roque Sáenz Peña y los del sur en el barrio Ajeproc”.

Cada obra que inaugura el @gobdecordoba, como la pavimentación del Bv. Buteler en #RíoCuarto, es fruto del esfuerzo de los cordobeses.

Los recursos que genera nuestra provincia tienen que utilizarse para seguir haciendo acá, porque la prioridad es siempre el progreso de Córdoba. pic.twitter.com/n11Vcb5Ya0 — Alejandra Vigo (@alevigo) July 28, 2021

En #RioCuarto se inauguró hoy el Bv. Buteler. Una obra muy esperada por los riocuartenses y necesaria para ordenar el tránsito en la ciudad. @JSchiaretti y @jmllamosas gestión y trabajo conjunto para el progreso del sur de #Córdoba pic.twitter.com/qDEarDIKUw — Natalia de la Sota (@NataliaDLSok) July 28, 2021

—

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

>> También podés comprar libros, información y cultura en La Tienda de ENREDACCIÓN.

>> ©Enredacción. Está prohibida la reproducción de este artículo.