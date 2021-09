Disputa en la derecha: Rodríguez Larreta salió a disputar el espacio de Milei en el día después de las PASO

El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, desestimó este lunes a “algunas expresiones minoritarias” que son parte de la oposición, en referencia a La Libertad Avanza, el espacio del economista Javier Milei que ayer por primera vez compitió en las urnas porteñas en el marco de las PASO y logró el 13,64´% de los votos. “Juntos por el Cambio es el único espacio que puede frenar las iniciativas del Gobierno nacional”, señaló el jefe de Gobierno porteño.

“Es muy importante consolidar una oposición y lo digo incluso por algunas expresiones minoritarias. Los únicos que podemos frenar las iniciativas del kirchnerismo, los únicos que podemos decirles basta somos nosotros”, afirmó Rodríguez Larreta en una conferencia de prensa desde el complejo de Costa Salguero, en la Ciudad de Buenos Aires.

“Necesitamos una oposición unida (…) para seguir frenando iniciativas”, completó el jefe de gobierno porteño, quien se comprometió también a escuchar a los votantes que optaron por opciones como la del economista liberal Javier Milei.

“Agradezco a los que no nos votaron, pero para nosotros es un llamado de atención, que nos dice algo que para mi es fundamental, es casi una filosofía de vida, y es que siempre podemos mejorar por más orgullosos que podamos estar de lo que hicimos”, agregó.

Ante una nueva consulta de la prensa respecto al “fenómeno Milei”, Rodríguez Larreta argumentó: “Desde hoy mismo vamos a salir con mucha humildad a escuchar a la gente, a ver qué podemos hacer mejor, a ver por qué no fueron a votar quienes no fueron a votar, a ver por qué votaron otras expresiones de la oposición aquellos que no nos votaron a nosotros y sobre eso vamos a ir elaborando las propuestas”.

Agregó que esa premisa es “válida tanto para la ciudad como para la provincia” y al ser consultado sobre sobre si el resultado de las PASO fue un envión a su candidatura presidencial, se limitó a afirmar que no hace “especulaciones políticas personales”.

