Quién es Luis Robledo, el policía que fue detenido en San Francisco por integrar una banda narco

Luis Robledo, el policía narco, era bueno para los mandados y estaba siempre listo para servir a los jefes, contó un policía que lo conoce y que habló con este medio. “Era un protegido, un todo servicio”, dijo otra fuente de la fuerza policial. Algo de razón parecen tener: Desde hace ocho años estaba en Tareas No Operativas, una condición que, en general, no se extiende mucho más allá de un año y medio antes de que el efectivo sea pasado a retiro. Tareas No Operativas significa que el policía no puede portar armas y es destinado a servicios de apoyo a la fuerza, como el trabajo administrativo.

Su lugar de trabajo era la Jefatura de la Departamental San Justo, con asiento en San Francisco. “Era un secretario de los jefes sin cargo formal”, apuntó el segundo de los consultados. Por allí pasaron distintos comisarios en todo este tiempo –el actual es Pablo Berardo-, pero Robledo siempre estuvo en el mismo lugar, cumpliendo las mismas funciones. Al menos, hasta este jueves, en que fue detenido acusado de integrar una banda narco y trasladado al Penal de Bouwer, en Córdoba Capital.

“Tenía acceso a todo lo que pasaba en el jefatura. Les servía café a los jefes, cebaba mate, entraba y salía de todas las reuniones, hacía los mandados, manejaba los expedientes, lo usaban de correo, era chofer, y hasta manejaba la ‘caja chica’ de la Jefatura. Lo que se dice un ‘todo terreno’”, explicó una de las fuentes sobre la tarea que hacía el policía que fue detenido por orden del fiscal Bernardo Alberione.

Robledo estaba, por lo tanto, en el lugar más sensible de la Policía, en una departamental fronteriza con Santa Fe, en una zona que es un volcán por los movimientos del narcotráfico. Desde su aparentemente inofensivo lugar, el policía narco sabía todo lo que se ordenaba y también todo lo que se hacía.

Para explicar su larga estadía en la Jefatura, las dos fuentes señalan que su “protector” sería ex jefe de la Departamental, el comisario Óscar Félix Quinteros. A su vez, Quinteros trabajaba con Jorge “Perico” Bertello, jefe de Logística de la Departamental durante dos años, hasta 2015, en que pasó a retiro por una investigación de estafas con vales de nafta en la Unidad Regional. Cabe recordar que después de lentos ocho años de instrucción, en mayo de 2022, el fiscal Alberione elevó a juicio esta causa, con Bertello como uno de los acusados.

También hubo en la investigación administrativa de la Policía sobre ese caso, un pase de facturas que terminó con el robo de un Fiat Uno que estaba frente a las puertas de la Jefatura el 13 de marzo de 2016. El hecho terminó con la carrera de dos jefes, uno de ellos a cargo del sumario de los vales de nafta. Las mismas fuentes señalan que no sería descabellado investigar que hizo Robledo aquella noche.

EL OPERATIVO Y LAS ARMAS

Durante la mañana de este jueves, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizó dos allanamientos y detuvo a tres personas, entre ellas, al policía narco. Los operativos se desarrollaron en domicilios de calle Lamadrid al 800 y Dante Agodino al 500.

Los otros dos detenidos fueron una mujer de apellido Luna, en cuyo domicilio se había mudado la venta de estupefacientes la última semana luego de cerrarse una rotisería que funcionaba como punto de comercialización; y un hombre de apellido Herrador, que estaba prófugo de la Justicia.

La banda había sido desarticulada parcialmente con seis detenciones la semana pasada. Ayer, se le dio el golpe de gracia. Sin embargo, no se descarta que se puedan producir más detenciones.

Los seis aprehendidos son María Alejandra González (43), Oscar Guía (40), María Eugenia Veliz (39), Diego Paz (42), Noelia Andino (32) y Martín Veliz (19).

De acuerdo a la información existente sobre el caso, la organización delictiva era comandada desde el penal de Coronda por Diego Tolosa (42). La banda tenía al menos seis puntos de venta de estupefacientes en San Francisco y en Josefina, en la provincia de Santa Fe.

Mientras que en los allanamientos que se efectuaron este jueves, se logró el secuestro de dinero en efectivo ($254.000), 8 armas de distinto calibre, 328 cartuchos y elementos de interés para la causa. Fuentes de la Departamental dijeron que entre las armas, la que se ve en la foto con empuñadura, es igual a una que habría desaparecido del comando. Se esperan más precisiones sobre este tema en las próximas horas.

En tanto, en los allanamientos de la semana anterior, habían sido secuestradas un total de 1690 dosis de marihuana y 834 de cocaína; otras armas y dinero en efectivo por una cifra cercana al millón de pesos.

Según trascendió del MPF, esta causa demandó más de un año de investigación.

—