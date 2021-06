Pechito López ganaba en Portugal, acató una orden de equipo y venció el otro Toyota

Con el Toyota GR010 Nº 8 el suizo Sebastien Buemi, el neozelandés Brendan Harley y el japonés Kazuki Nakajima, Toyota se impusieron en las 8 horas de Portimao.

El vencedor fue escoltado por escoltado por el Nº 7 del argentino José María “Pechito” López, el británico Mike Conway y el japonés Kamui Kobayashi. El cordobés tuvo que ceder el primer lugar a poco del final por orden del equipo nipón.

El equipo Toyota Gazoo Racing, en su carrera número 100 en el Campeonato Mundial de Resistencia, logró de esta manera la 32ª victoria en la especialidad, por la segunda fecha del certamen que se disputó en Portimao, Portugal.

La competencia, que se desarrolló en el Autódromo de Algarve, tuvo el centro de la atención los últimos veinte minutos con el intercambio de posiciones que generaron ambas unidades japonesas.

“Pechito”, que había largado la carrera, era quien encabezaba las posiciones tras mantener alguna disputa con el Alpine A480 de Matthieu Vaxiviere, Nicolás Lapierre y André Negrao, que fue un duro rival para los Toyota en el desarrollo, y arribó detrás de ellos a más de un minuto del ganador, completando el podio de los autos bajo el reglamento Hypercar.

Los franceses se mantuvieron en la lucha por el segundo puesto hasta la última hora de carrera, cuando tuvieron que hacer su octava parada frente a las siete con las que llegaron los japoneses.

La lucha entre los Toyota se propició a media hora del final cuando abandonaron los daneses Magnussen, Fjordbach y Andersen. El “pace car” les ‘regaló’ una parada extra al auto que manejaba López. Desde la radio le dieron libertad a “Pechito” para pelear, el piloto argentino alcanzó al suizo Buemi y lo superó. Apenas restaban 15 minutos para el banderazo a cuadros y entraron en juego las órdenes de equipo. A poco menos de 10 minutos para el final, López se dejó pasar y Buemi pasó la meta como el vencedor.

Con este triunfo, Buemi, junto a Brendon Hartley y Kazuki Nakajima, repiten lo hecho en Spa-Francorhamps, y cuenta con 63 unidades en el campeonato, superando por 20 puntos a sus compañeros, los campeones del mundo 2020, López, Conway y Kobayashi.

La tercera fecha del Mundial de Resistencia serán las 6 Horas de Monza, Italia, el 18 de julio próximo.

