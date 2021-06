Orgullo cordobés: Campazzo fue una de las figuras en el último partido de Denver en la temporada

Fiel a su estilo ganador, Facundo Campazzo hizo lo imposible para que su equipo no fuera barrido de los playoffs de la NBA, pero no fue suficiente. El juego 4 de las semifinales del Oeste terminó con la derrota frente a Phoenix Suns por 125 a 118.

En esta última e inolvidable jornada de su temporada de “rookie (novato)”, los números del base argentino repitieron su misma mejor marca de puntos en playoffs (14), con cuatro triples y un doble, además de la entrega para tratar de revertir una historia que terminó de la peor manera para los Nuggets.

La superioridad de los Suns a lo largo de toda la serie prácticamente le impidieron competir a los dirigidos por Michael Malone, no solamente esta noche en su estadio Ball Arena, de Denver, sino en los tres anteriores (los dos primeros como visitantes). De esta manera, se puso un duro punto y final a una temporada en la que se habían sobrepuesto a numerosas lesiones, especialmente la de su figura Jamal Murray.

La figura de la noche fue el base Chris Paul, con una magnífica tarea y que Campazzo logró controlar por momentos a pesar de permanecer solo 21 minutos en cancha (hoy no arrancó de titular como venía sucediendo, sino salió desde el banco). Paul fue el goleador con 37 puntos (más 7 asistencias) y estuvo bien secundado por Devin Booker (34 y 11 rebotes).

Lo curioso, es que Chris Paul, que por primera vez desde 2018 superó los 30 puntos en un partido de playoffs, tuvo la particularidad de que marcó todos sus puntos “a la antigua”, vale decir sin anotar triples.

Por su parte, los Nuggets tuvieron a Will Barton como su máximo anotador con 25 puntos (9/21 de campo), pero recibieron un golpe casi letal cuando restaban poco menos de cuatro minutos para finalizar el tercer cuarto y fue expulsada su máxima figura y declarado MVP de la temporada regular, el serbio Nikola Jokic (22 tantos y 11 rebotes), por una considerada “falta flagrante” sobre Cameron Payne cuando intentaba arrebatarle la pelota.

Jokic got ejected after this hard foul on Payne 😯 pic.twitter.com/EvG1Dfvuub

