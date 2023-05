Macri apoyó a Juez como candidato a gobernador en Córdoba

Pasaron exactamente dos meses y dos días para que Luis Juez, el candidato a gobernador de Córdoba por Juntos por el Cambio, pudiera tener una foto y el apoyo del ex presidente Mauricio Macri. Con las mismas zapatillas que usó en el festejo del título de la Premier League del Manchester City, junto a Pep Guardiola y el dueño de los “Citizen”, Khaldoon Al Mubarak, Macri se alineó con la estrategia de su alianza.

4!!! Felicitaciones @ManCity, Pep y Khaldoon Al Mubarak pic.twitter.com/BxDPlQgf5x — Mauricio Macri (@mauriciomacri) May 17, 2023

“Es muy positivo contar con el apoyo de nuestro ex presidente Mauricio Macri”, expresó Luis Juez, tras mantener el encuentro en las oficinas del ex mandatario en la capital argentina. El acontecimiento fue publicado en todas las redes sociales de la coalición opositora en la Provincia, sin embargo, al cierre de esta nota, Macri no había subido la foto ni texto alguno a las suyas. Para un aparato comunicacional tan aceitado aparece como extraño.

Juez presentó por la mañana su Plan de Paz y Seguridad para Córdoba y luego subió a un avión de línea para encontrarse a primeras horas de la tarde con Macri en Buenos Aires.

“Los dos coincidimos en los problemas que debemos resolver de manera urgente en nuestra querida provincia” expresó Juez.

A la misma hora, en Mar del Plata, el gobernador Juan Schiaretti firmaba un convenio con el intendente macrista del partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro. Hasta allí llegó el mandatario peronista acompañado de los diputados nacionales Florencio Randazzo, Alejandro “Topo” Rodríguez y Carlos Gutiérrez, y el titular del Partido Socialista, Jorge Illa.

VER Guiño del macrismo: Foto de Schiaretti con el intendente Montenegro, en Mar del Plata.

En el comunicado de prensa dado a conocer por el juecismo, dice que “con esta reunión entre Juez y Macri se fortalece la posición de Juntos por el Cambio frente a rumores, fantasmas, frentes y alianzas ficticias. Así, el espacio político que lleva al senador nacional Luis Juez como candidato a gobernador, junto con Marcos Carasso como candidato a Vicegobernador puede mostrar el apoyo explícito de los principales candidatos del espacio. La presencia de Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Gerardo Morales en Córdoba y la reunión de hoy (por este martes) con Macri, así lo testifican”.

Juez reconoció la presidencial de Macri entre 2015 y 2019. En su cuenta de Instagram sobre la reunión, expresó que “fuimos los cordobeses quienes lo hicimos presidente en 2015, y cada día valoramos más su gestión”.

