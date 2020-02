Luis Tórtolo: un cazador de imágenes anda suelto en Carlos Paz

Luis Alfredo Tórtolo (53) nacido y criado en Villa Carlos Paz es, hoy por hoy, el dueño del mayor volumen de información, datos, fotos e imágenes de la centenaria ciudad cabecera del Departamento Punilla.

Dice que su curiosidad viene desde la cuna. Alentado desde niño por la lectura de los viajes de Julio Verne, Tórtolo va y viene por la villa sin dejar de escrutar nada de lo que en ella pase. A su familia compuesta por máquinas de fotos, filmadoras, grabadores e infaltables libretas de apuntes, en los últimos tiempos, Tórtolo la amplió incorporando a “DronRamón”, un drón de última generación con el que completó el círculo: no sólo ve, fotografía, filma y apunta lo que pasa en la superficie, sino que ahora, también, se permite una vista aérea para ampliar el horizonte de su búsqueda constante. Con esas herramientas ha acumulado miles de horas de grabación para darle forma a un archivo del que presume orgulloso.

Recuerda que comenzó a los 10 u 11 años, cuando los viajes de Julio Verne le abrieron las alas y desde allí no ha parado. En el barrio Sol y Lago, donde se crió, encontró la geografía justa, imprescindible para dar rienda suelta a su espíritu viajero. Las calles de tierra, la acequia, el canal (ya en desuso) y la quinta de los japoneses eran una invitación a la aventura del descubrimiento e incentivar la curiosidad total.

En el año del Mundial de Fútbol, 1978, Villa Domínguez fue el nuevo destino familiar. Allí, en el año ‘83 y con una camarita JVC de su padre, Tórtolo comenzaría, formalmente, su carrera de cazador de imágenes.

“Fue cuando mi padre me pidió el primer trabajo. Inolvidable, ya que debuté filmando las elecciones en la vuelta de la democracia. Nada que ver con lo que hacía hasta ese momento. Documentar ese hecho histórico para la vida del país y de la ciudad fue algo único y mi primer trabajo perdurable, ya que esas imágenes fueron utilizadas después para graficar determinados momentos en la vida de la ciudad. Recuerdo como si fuera hoy cuando mi viejo me dijo ‘Vamos a filmar cómo está la ciudad con la explosión de la democracia’ y eso hicimos”, recuerda con entusiasmo.

Después de ese año histórico para el país, el Rally Mundial aparecería en el horizonte de Tórtolo para proponerle nuevos desafíos, esta vez a otra velocidad. Amante del rally, como la mayoría de los carlospacences, su cámara no se perdía convocatoria del Grupo B. “Yo tenía filmado, de fanático que era nomás, cuando pasaba Stig Blonqvist con su Audi largando fuego por la Cueva de los Pajaritos y esas imágenes me sirvieron para encarar otro trabajo. Durante seis años consecutivos, hice el tráiler oficial del Mundial de Rally y aquellas imágenes, tomadas como un aficionado más, fueron clave para mi nueva tarea. Bien puedo decir que allí nació mi nueva faceta: creador de audiovisuales” apunta.

Así, el adolescente que arrancó viajando y explorando con Julio Verne y después aprendió con su papá, llegó al mundo audiovisual. Fue en el ‘88, en La Antena Comunitaria (ahora Cable Visión) con su Canal 2 donde fue forjando su carrera. “Por qué no sale a filmar las bellezas de Carlos Paz”: le ordenó el dueño del Canal y allí fue Tórtolo a tomar nota de una ciudad en ebullición y pleno crecimiento. Ese material recopilado pacientemente, fue la génesis de una serie de documentales llamados los Especiales de Encuentro. Después, entre 1991 y 1998, junto al escritor e historiador Elder Bertorello y Atilio armaron el ciclo Encuentro. Con la base del relato histórico de Bertorello y otros escritores, imágenes y entrevistas a los personajes vivos de la ciudad, el ciclo terminó convirtiéndose en un clásico al que todavía, y no con poca nostalgia, se recuerda.

Desde esos años hasta el presente, Tórtolo fue acomodando su cuerpo y su tecnología a los nuevos tiempos para no dejar que la vida de su ciudad le pasara por el costado. Ahora, con un proyecto personal que lleva adelante en Facebook y convertido en un referente insoslayable a la hora de mostrar las diversas caras de Carlos Paz, la pregunta aparece como obvia ¿Qué pasará con ese valiosísimo material que, por ahora, depende sólo de él?

“Por el momento estoy tratando de masificar mis archivos publicando en diversos medios de la ciudad. También ahora, con la incorporación del dron, estoy dándole forma a proyectos que siempre tienen que ver con mostrar la Villa y su gente. Es algo novedosos porque desde arriba la visión es contundente, lo que es lindo se ve lindo y lo que está feo, se ve muy feo, como ahora el lago que está verde. También trató de adaptarme a los nuevos mandatos que imponen las redes sociales. Tenemos muy buenas historia e imágenes de la ciudad, pero hay que hacerlas atractivas para que las nuevas generaciones se acerquen a ellas. Ahora estoy terminando dos historias muy buenas: “Dónde se veía cine en Villa Carlos Paz” y “La historia de los boliches” en las que muchos de sus protagonistas son vecinos a los que uno cruza en la calle”.

- ¿Qué hace para mantener su material?

- Por el momento estoy reciclándolo constantemente para convertirlo en nuevas herramientas. Por ejemplo, hago pequeñas cápsulas de 55 segundos para que el material se pueda ver en el celular. Es un trabajo arduo ya que se necesita mucho tiempo y dinero para actualizar los archivos a los nuevos formatos. Es una tarea que hago regularmente, pero no alcanza por la cantidad de material que tengo. Es un tema que tengo que resolver, sin dudas.

El secreto

A la hora de explicar cómo se llega a tener un archivo atractivo para propios y extraños, Tórtolo no duda en afirmar: “El secreto para armar un gran archivo, más allá de su volumen, es seguir buscando y contando buenas historias y utilizar todo lo que la tecnología nos aporta para hacerla atractiva, en el formato que sea, para que llegue a la gente y la gente lo difunda. El mejor archivo son las historias de vida y, felizmente, desde que me metí en el universo audiovisual, no dejé de buscarlas y grabarlas”.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ. Con tu membresía, podrás participar de beneficios exclusivos para SOCIOS. Juntos podemos hacer más y mejor periodismo.