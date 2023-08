Los principales dirigentes de la UCR dividen su apoyo entre Rodríguez Larreta y Bullrich

La UCR, el principal partido de la coalición de Juntos por el Cambio (JxC) en Córdoba, se ha dividido en el apoyo a dos de los precandidatos a presidente de la coalición, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Córdoba es una de las provincias clave en el armado de JxC

Los primeros que se vincularon a ambos lados de la disputa fueron el legislador provincial, Marcelo Cossar (UCR) con Rodríguez Larreta; y la diputada nacional Soledad Carrizo con Bullrich, el intendente de Jesús María, Luis Picat, y el ex ministro de Defensa de Mauricio Macri, Oscar Aguad, impulsores de una mesa promotora de Bullrich presidenta en Córdoba.

Después, de a poco, fueron produciéndose las definiciones, que en la última semana incluyeron al ex candidato a intendente de la UCR, Rodrigo De Loredo, que junto al bloque Evolución Radical se alineó con Rodriguez Larreta. En cambio, quien fuera candidato a Gobernador de JxC, Luis Juez, anunció que dejó en libertad de acción a los dirigentes de su partido, el Frente Cívico, y apuntó que él no tomará partido por ninguno de los dos en las PASO y luego trabajará con el vencedor de la disputa en los comicios generales.

Las diferencias aparecen, incluso, entre hermanos: Mientras el ex intendente de Córdoba, Ramón Mestre, se inclina por la fórmula que integran el Jefe de Gobierno porteño y el Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; su hermano, el ex diputado nacional, Diego Mestre, hace campaña por la ex ministra de Seguridad de la gestión Macri.

Por Bullrich arrancaron además de Carrizo, Picat y Aguad, el ex intendente de San Francisco, Hugo Madonna; el legislador provincial, Antonio Rins, y Fernando Montoya.

Otro de los que se sumó al team Bullrich fue el presidente del Comité Provincia de la UCR y candidato a vicegobernador en la fórmula con Juez, el diputado nacional Marcos Carasso, encolumnado en la interna local de la UCR con el diputado nacional y jefe del bloque opositor, Mario Negri.

También integra el mismo equipo un histórico de la UCR, Miguel Nicolás y la legisladora provincial, Marisa Carrillo.

Rodríguez Larreta ha sumado, además de los nombrados, al titular de la bancada de legisladores provinciales de la UCR, Juan Jure, al legislador provincial Dante Rossi, al concejal Juan Negri, al intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, y a más de medio centenar de jefes comunales en funciones y electos de la UCR.

