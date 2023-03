Un radical cordobés con Rodríguez Larreta

El legislador provincial, Marcelo Cossar (UCR) viajó a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) donde se reunió y le reiteró su apoyo como pre-candidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) a Horacio Rodríguez Larreta. Según se supo, del encuentro también participó el vicepresidente del Pro de Córdoba, Oscar Agost Carreño.

Durante la reunión, Cossar le entregó al jefe de Gobierno porteño un cuadro que decía “War is over if you want it”, (La guerra terminó, si vos querés) algo que desde sus redes remarcaron como una metáfora visual del contenido de la conversación: “La grieta se termina si vos querés. Yo quiero”, dice el posteo tanto en su cuenta de Twitter como de Instagram.

Según uno de los voceros de la reunión, el legislador cordobés manifestó su convencimiento y su disposición a trabajar “para ganar las “3 Copas”, las elecciones nacional, provincial y local con Luis Juez y Rodrigo de Loredo en las elecciones de Córdoba, bajo la consigna de trabajar en unidad y con la oferta más competitiva que garantice a JxC ganar la provincia y la ciudad de Córdoba”.

Al encuentro con Rodríguez Larreta, Cossar le sumó una recorrida por el Congreso, donde fue recibido por los diputados nacionales Mario Negri y Soledad Carrizo, de Córdoba; y Fabio Quetglas, de Buenos Aires, con quienes habló sobre temas de coyuntura nacional y también local.

La foto con Negri impacta en la vida interior del radicalismo, ya que Cossar integraba hasta hace algunos años el mismo espacio interno que el ex intendente de la Capital Provincial, Ramón Mestre, uno de los adversarios históricos del jefe del bloque de diputados nacionales. Mientras que la diputada Carrizo abandonó recientemente el mestrismo.

Finalmente, se entrevistó con Gastón Marra del movimiento ciudadano Ficha Limpia y con la ex presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira, con el objetivo de trazar una agenda de transparencia en Córdoba y analizar las posibilidades de que la Ley de Ficha Limpia sea tratada este año en la legislatura cordobesa.