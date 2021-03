Los argentinos sin vacuna frente a la segunda ola del COVID 19, mientras Hugo Sigman las vende al mejor postor

Se acerca una segunda ola de la pandemia que ya se siente duramente en Brasil. Si las vacunas fueran efectivas en protegernos, ahora es el momento para vacunar masivamente a la población nacional y tratar de evitar el impacto de la pandemia. Pero los empresarios como Hugo Sigman, que cobraron un contrato del Estado para fabricar la vacuna de Oxford no cumplen el compromiso de entregar 25 millones de dosis a principios de marzo y ahora dicen que hasta mayo no se entregaran porque no pueden envasarlas (1).

Mentira absoluta.

Argentina puede envasar esas vacunas, falta la decisión política, que no tiene el Ministerio de Salud porque la ministra Carla Vizzotti y su jefa de gabinete Sonia Tarragona (por lo menos) (2), son “empleadas” de Sigman y protegen su negocio en vez de cuidar la salud de los argentinos.

Podemos y debemos incautar las vacunas que Sigman envía semanalmente a México (desde allí se distribuyen mundialmente) y envasarlas aquí. Son 24.000 litros de vacunas puras que han sido enviados en cuatro embarques. Con ellos se podrían generar más de 40 millones de dosis, las dosis de vacunas que los argentinos necesitamos AHORA.

Hay un oscurísimo “mercado negro” de vacunas a nivel internacional y estas solo llegan masivamente a los países ricos. Sudáfrica y la India han exigido a nivel mundial que se liberen las patentes para que sus laboratorios estatales puedan fabricarlas masivamente para sus pueblos (3), pero nuestro país no se sumó a estas iniciativas porque la iniciativa va contra los intereses de Sigman y de calificadas empleadas y cuadros que hoy tienen todo el control del Ministerio de Salud de la Nación.

El pasado 4 de marzo el gobierno de Italia (ningún gobierno comunista) incautó un cargamento de 250.000 vacunas de Astra-Zeneca destinado a Australia (4), pero fabricadas en Italia, porque Astra-Zeneca no tiene garantizada la provisión. Se comenta en los ámbitos epidemiológicos que Australia habría terminado proveyéndose con la vacuna argentina.

Si existe una mínima posibilidad de impedir la segunda ola de Covid 19 en nuestro pueblo y evitar las muertes y daños que generará, es urgente que se tomen decisiones políticas a nivel nacional, se deben EXPROPIAR las vacunas de Oxford que Sigman tiene en Garín (Provincia de Buenos Aires), envasarlas a través de la industria pública (laboratorios de las provincias de Santa Fe, San Luis y Universidad Nacional de Córdoba) y colocarlas (voluntariamente) en nuestra población. No podemos seguir vacilando y simulando que vacunamos con pequeñas cantidades de dosis.

* Medardo Ávila Vázquez es médico e integra la Red Universitaria de Ambiente y Salud / Médicos de Pueblos Fumigados.

