Legislativas 2021: el peronismo nacional quiere una sola lista en Córdoba, pero el PJ cordobés analiza sus posibilidades

El ala peronista del Frente de Todos imagina y trabaja, sobre todo, para un acuerdo con el gobernador Juan Schiaretti, al estilo de la elección municipal de Río Cuarto. Mientras que el PJ provincial analiza los dos escenarios, uno de unidad y otro con listas propias.

Tanto el senador nacional Carlos Caserio, como la diputada nacional Gabriela Estévez (La Cámpora) y el secretario de Obras Públicas, Martín Gill cuentan con dos aliados fundamentales para su objetivo principal: el presidente Alberto Fernández, que es un cultor de la unidad peronista y el camporista ministro del Interior Wado De Pedro, hombre clave en el armado político del oficialismo nacional y también, un convencido de que “unido” el peronismo es muy difícil de vencer. Tienen a favor, el temor del Estado Mayor del centro cívico cordobés de que una lista propia sufra una derrota importante (tercera, con un resultado inferior al obtenido en 2019, producto de la crisis sanitaria y económica), sobre todo en la boleta para senadores, donde por ahora no aparece otro nombre que el de Alejandra Vigo para encabezarla. Temen que ese impacto condicione el final del mandato de Schiaretti. Así se lo expresaron a este medio, fuentes del PJ.

Schiaretti tiene un segundo inconveniente, aunque de menor calibre. Las encuestas que se manejan en el Centro Cívico indican que Juntos por el Cambio se quedaría con la primera minoría en la provincia. Con lo que una derrota en soledad o en compañía del Frente de Todos le será facturada casi por igual desde Buenos Aires. Es decir, un eventual acuerdo con el Frente de Todos, no le da ninguna llave para su futuro político observado desde el PJ nacional, salvo mantener una convivencia armónica. Aquí, la mesa chica del gobernador cree que eso le permitiría al PJ cordobés reservarse para 2023 donde retomaría el centro de la escena, en una elección en la que creen se necesitará de todos los sectores políticos posibles frente a lo que especulan será la fortaleza electoral del macrismo. A ello se agrega que sumaría diputados propios al bloque de Córdoba Federal, una estrategia que le permite sentarse en todas las negociaciones legislativas y obtener beneficios para la gestión. “El Gringo será el gran elector en los comicios para gobernador. En esta elección es menos lo que se juega”, afirman las mismas fuentes consultadas.

Schiaretti, fiel al estilo de las pocas palabras públicas, empezó a mostrar sus cartas y va con Vigo a todos los actos políticos y actividades de gestión. También hizo conocer en off que si no hay acuerdo, la lista de diputados nacionales del peronismo cordobés llevará en el primer casillero a un apellido ilustre, el de Natalia De la Sota, hija del ex gobernador y actual vicepresidenta de la Legislatura provincial. Es un modo de avisar, de decir “ojo, que tengo con qué”.

Para el gobernador hay otra espina en el sinuoso camino por recorrer, que es el nombre del senador Carlos Caserio, el tercer integrante de la mesa de decisiones del PJ local que integraban con De la Sota. En general, el poder establecido no acostumbra a bendecir los desafíos a su existencia. Caserio desafió a Schiaretti armando campamento con Alberto Fernández en 2019 y se ha llevado una porción del PJ provincial a ese puerto, aunque se mantiene encolumnado en la provincia, tanto en los ámbitos institucionales, como en el partido. Dicen lo que lo conocen, que si hay unidad, va a hacer todo posible para que Caserio no esté en la lista.

A su vez, Caserio hizo “las pases” con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Senado de la Nación y recorre la provincia con peronistas del sistema PJ cordobés y peronistas camporistas del Frente de Todos. Depende de Alberto para sostener su futuro, pero es cierto que en la medida que el albertismo o el kirchnerismo no tengan nombres propios con peso electoral, Caserio, como en su momento Eduardo Accastello, es un dirigente fundamental para desarrollar armados propios en territorio cordobés o negociar con Schiaretti. El presidente tiene una extensa trayectoria de cumplimiento de sus acuerdos.

De este modo, el esquema que baja desde el Instituto Patria en Buenos Aires es Martín Fresneda como candidato a diputado nacional y Caserio como candidato a senador. El resto, eventualmente, formará parte de las negociaciones.

Normalmente, el ala peronista del kirchnerismo ha impuesto las condiciones internas al resto de sus socios. Ayer, el Frente Grande de Horacio Viqueira, en su asamblea provincial puso como límite a Juan Schiaretti. Es decir, Frente de Todos sí, pero sin Schiaretti. Y amagó con ir a las PASO en caso de que no haya acuerdos en ese sentido y por las candidaturas. Hasta ahora, siempre el kirchnerismo nacional con terminales en el Instituto Patria se las arregló para evitar una confrontación de este tipo, pero dejando “heridas” entre los socios del espacio. La política siempre tiene un capítulo reservado a los “destratos” y “exclusiones”. Habrá que ver si Viqueira y sus socios políticos se deciden a confrontar.

También subyace un perfil frentista diferenciado en ese planteo: mientras el ala peronista del Frente de Todos busca juntar a todos los peronistas en un mismo espacio, sin importar el sector al que pertenezcan, el Frente Grande propone un frente con perfil ideológico anti-neoliberal. Esto deja afuera a gran parte del PJ cordobés, que ha sido funcional al pensamiento neoliberal y ha tenido relaciones privilegiadas con el ex presidente Mauricio Macri.

Córdoba, primero con la ex rectora Carolina Scotto (2013), y luego con el actual ministro de Industria, Comercio y Minería del gobierno provincial, Eduardo Accastello (2015) ha demostrado que tiene un espacio social y cultural afín al pensamiento nacional y popular. Como sucede siempre, ningún especio social se expresa sin un candidato apropiado.

El kirchnerismo no peronista cuenta con un factor X: una nueva derrota de Schiaretti en las elecciones nacionales debilitaría su posición para 2023 y podría alimentar nuevas escisiones o tensiones en el PJ provincial.

Está claro, que el escenario político, social, cultural y económico, es el de una doble crisis, sanitaria y económica. Tanto Fernández como Schiaretti necesitan que la vacunación los aleje de la zona de desastre y que la economía siga con las señales de vida que viene mostrando desde diciembre. Si eso ocurre, las posibilidades electorales de ambos mejorarán notablemente. De lo contrario, tendrán que afrontar un comicio de alto riesgo, sobre todo para el presidente. Pese a ello, el escenario general será de radicalización entre los dos bloques que dan forma al sistema político y económico, el populista nacional y popular cuyo eje es el Frente de Todos; y el de centro-derecha, con oficinas centrales en Juntos por el Cambio. También es previsible que no haya no unidad plena en ninguno de los dos grupos, ya que ahora, el futuro es más importante que el presente. Esta vez, parece primar la necesidad de salir del empate técnico existente y es el centro el que se verá tironeado a los márgenes.

