La foto del día: José Palazzo con Maximiliano Guerra, Juez, De Loredo y Rodríguez Machado

Los precandidatos de la lista Cambiando Juntos y el bailarín, coreógrafo y ex director del Teatro Colón, Maximiliano Guerra, se reunieron en la Plaza de la Música, en Córdoba, con el productor musical José Palazzo. Es, hasta ahora, la foto más disruptiva de la campaña electoral para las PASO del 12 de septiembre.

Palazzo recibió en su oficina a Maximiliano Guerra, Luis Juez, Rodrigo de Loredo, Laura Rodríguez Machado, Héctor Baldassi y Oscar Agost Carreño. Los dirigentes del Frente Cívico, la UCR y el Pro, escucharon a Palazzo y analizaron las problemáticas de la industria cultural en Córdoba. Durante el encuentro, le manifestaron su compromiso “para trabajar en herramientas concretas para reactivar el sector”.

Sobre el escritorio de Palazzo, entre libros de fotos de Personal Fest, se podía ver una bandeja en la que había sandwichs de miga y gaseosas sin azúcar. Los visitantes se acomodaron como pudieron en un lugar paradigmático del mundo del rock y el espectáculo.

En su carácter de presidente de la Cámara de la Industria del Espectáculo y Afines, Palazzo expuso sobre la difícil situación que atraviesa el sector en tiempos de pandemia y también habló sobre los distintos proyectos que preparan para los próximos meses y el año que viene.

“Es una industria muy importante para Córdoba, que genera empleo genuino y tenemos que defenderla. Tenemos que acompañar a estos emprendedores que siguen apostando por nuestra provincia y nuestro país a pesar de las dificultades. Ese en nuestro compromiso”, remarcaron los integrantes de este sector de JxC.

“Queremos que Córdoba siga siendo cuna de la cultura, el arte, la música. En este contexto pandémico, hubo una pésima gestión, falta de coordinación, restricciones asimétricas que lesionó gravemente a miles de emprendedores”, expresaron.

Guerra llegó a Córdoba para apoyar la campaña de Juez, De Loredo y Rodríguez Machado. El bailarín se encuentra alineado con Patricia Bullrich, presidenta del PRO nacional. La ex ministra de Seguridad dio luz verde para conformar este espacio interno para disputar las primarias con el sector de la UCR que encabezan Mario Negri y Ramón Mestre -que tiene, además, el apoyo del oficialismo de la UCR nacional- y el hombre del ex presidente Mauricio Macri, el también ex ministro, Gustavo Santos.

Al arribar a Córdoba, Guerra dijo que “no es que (Juez) sea mejor ni peor (que Negri). Son distintos formatos para llegar al mismo lugar. Yo creo que Luis tiene plenamente demostrado cuáles son sus atributos para hacer política. Además, estoy más cerca de Juez porque siempre lo admiré políticamente y lo voy a seguir apoyando”.

Sobre De Loredo, quien encabeza el tramo de precandidatos a diputados nacionales, indicó que “tiene toda la capacidad para lo que se lo postula. Y tiene un plus, hablando de un futuro inmediato que necesitamos en la Argentina. Él conoce y expresa muy bien la problemática y los escenarios tecnológicos que se vislumbran y plantean en el país, cuestiones que atraen a los jóvenes de los cuales muchos hoy se están yendo del país. Estoy convencido que Rodrigo es otro de los indicados. Nadie mejor que ellos”.

El presidente Fernandez dice que sigue siendo revolucionario. La revolución que necesita nuestro país es la de la normalidad: hablar menos, laburar más, apoyar a los honestos, respetar la ley y trabajar en los temas que nos acechan. Flor de revolución! — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) August 11, 2021

