Juntos por el Cambio: La principal oposición provincial adelanta el 2023 y se divide en tres bloques y cuatro listas

El 2021 anticipa, con la crudeza del invierno, el 2023 en Córdoba.

El ex presidente Mauricio Macri ya no es el gran elector, su fracaso como presidente lo dejó sin munición para ordenar a su propio espacio político. En los dos años que pasaron de su derrota electoral en 2019 a manos de Alberto Fernández, no pudo remontar su imagen pública y recuperar la confianza social. Esto ocurre, además, porque ahora hay otro jugador probando si está a la altura de su oportunidad.

Se trata de Horacio Rodríguez Larreta. Pero el jefe de Gobierno porteño todavía no lo sustituyó como el líder organizador de la principal fuerza de oposición en el país porque primero necesita vencer o terminar muy cerca del frente peronista en el gobierno para demostrar su pericia y conseguir el grado de General.

Todas esas definiciones permiten entender por qué Juntos por el Cambio no pudo confluir de modo ordenado rumbo a las Primarias del 12 de septiembre en Córdoba y en otros distritos del país.

Sin embargo, aquí, a diferencia de Buenos Aires, no es la UCR la que dinamitó la posibilidad de acuerdos –aunque parezca-. En territorio bonaerense, la aparición estelar de Facundo Manes, hizo recuperar al radicalismo su músculo para intentar disputar el poder e intentará morderle la yugular a Rodríguez Larreta, que con su número 2, Diego Santilli, a la cabeza, procura disputar la provincia que concentra casi el 40% de los electores, al peronismo. Es vital para su sueño presidencial.

Aquí, en cambio, primó el interés local, es decir quién tendrá mejores posibilidades de disputar la gobernación en 2023 al PJ: Mario Negri, Luis Juez, Ramón Mestre, Rodrigo de Loredo, Dante Rossi, y Javier Bee Sellares imaginan este comicio como una clasificación para 2023. El PRO se dividió entre Negri y Juez e intenta que Gustavo Santos gané volumen político para intentar terciar en la pelea principal, dentro de dos años.

AYER Armamos el mejor EQUIPO 💪 para FRENAR al kirchnerismo en el Congreso, nos unimos con éstas grandes personas, decentes y comprometidas con el #Cambio

No tengo dudas que junto a @rodrigodeloredo y éste equipazo, vamos a defender la República como la sociedad lo demanda. pic.twitter.com/wkIRrk2jqe — Luis Alfredo Juez (@ljuez) July 25, 2021

Mi compañera de fórmula para llegar al Senado nacional es @SoherElSukaria.

En la lista de Diputados se sumaron @GustavoSantosOk, @MSoleCarrizo, @ramonjmestre, @MarianaIspizua, @hleis1, Yanina Moreno Zamanillo,@ghmaqueda.

Pongamos de pie la República! https://t.co/TzKZWLVlGC — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) July 25, 2021

Desde el punto de vista ideológico se ordenaron tres bloques: dos que representan con los matices particulares de los liderazgos de cada uno a la centro-derecha. Son Juntos por el Cambio en estado más puro. Tanto Mario Negri como Gustavo Santos, por un lado; y Luis Juez y Rodrigo de Loredo, por el otro, son variantes del mismo origen. El alfonsinista Dante Rossi y la ex Frente Grande y ARI, Griselda Baldatta, representan una opción progresista, de centro-izquierda. Y Javier Bee Sellares viene por el ala derecha de la alianza.

Con compromiso militante y desde una coincidencia ideológica formó parte de esta lista que me enorgullece integrar @DanteVRossi @sergiopiguillem @VivianaPomiglio @martinlucas77 pic.twitter.com/cetXvfSlG8 — Griselda Baldata….adicta al chocolate (@griseldabaldata) July 26, 2021

Hoy es un domingo muy especial. Estuve charlando con Mónica Loayza, ella es enfermera en el área de Oncología, representante de los Caporales San Simón de Oruro en Córdoba. Tengo el gusto de que nos acompañe como precandidata a diputada en la lista de SUMAR en las PASO. pic.twitter.com/WYXlPLlpv0 — Javier Bee Sellares (@JBeeSellares) July 25, 2021

Ni radicales ni amarillos tuvieron demasiados miramientos a la hora de cambiar de bando, en una negociación que revela la falta de acuerdos ideológicos y programáticos y evidencia que el factor organizador son los candidatos con volumen electoral.

El PRO había acordado con el Frente Civico y Luis Juez una alianza contra viento y marea. Lo habían asegurado más de una vez Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich al líder de la fuerza cordobesa. A 24 horas de la meta, se acabó el amor. Las conducciones nacionales de la UCR y el PRO decidieron avanzar juntas y bajaron al ex intendente de Córdoba y actual diputado nacional, que con de Loredo, el radical más amarillo que se puede encontrar, son los que tenían más claro lo que iban a hacer desde el principio: Para Juez, una postergación ahora, es una postergación para siempre; para de Loredo, se termina un ciclo y empieza otro, y cree que es la hora de la renovación generacional, donde él aspira a ser el abanderado.

Por lo tanto, Negri –con Mestre- y Santos quedaron con la representación oficial nacional y provincial del PRO y la UCR; y Juez y de Loredo intentarán dar un batacazo, que si ocurre podría tener impacto cordobés y, sobre todo, nacional.

Agradezco la confianza!! Junto a un gran equipo de mujeres y hombres de la UCR, el PRO y el FC asumimos el desafío de liderar una propuesta que represente a los cordobeses que quieren ponerle un freno al kirchnerismo. Vamos a defender Córdoba y el futuro de Argentina 💪🇦🇷 — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) July 25, 2021

Habrá que ver, hasta qué punto el aparato radical puede equilibrar en el interior de la provincia la fortaleza electoral de Juez y de Loredo en la capital y, a su vez, cuál de los dos sectores puede ganar la atención de los sectores independientes. La clave esa esa. Las encuestas entregan a JxC una intención de voto inicial de 35/36 por ciento en la provincia. Este valor debería crecer, sin embargo, es probable que alcance el 51% de hace cuatro años atrás.

A ello, debe sumarse que Baldatta (senadora)-Rossi (diputado) apuestan a captar al electorado radical y alfonsinista y a los votantes que del lado no peronista del universo político no adhieren a las políticas neoliberales y conservadoras de JxC. El actual legislador provincial ya aglutinó con un mensaje de “orgullo radical” en 2017 a este universo electoral. Habrá que ver el ancho que tiene este sector. Los dos son representantes genuinos de ese espacio.

La incógnita es que puede suceder con el grupo más a la derecha de la UCR, que lidera el ex legislador Bee Sellares. En principio, es el que menos margen político tiene para desarrollarse por la presencia del PRO en dos de las listas con radicales. Salvo que radicalice su discurso, es improbable que pueda seducir al ala dura de la coalición.

El detalle de las listas de Juntos por el Cambio para las PASO del 12 de septiembre:

Juntos por Córdoba

Senadores

1) Mario Negri

2) Soher el Sukaria

Suplentes: 1) Carlos Briner, 2) Patricia Botta

Diputados

1) Gustavo Santos

2) Soledad Carrizo

3) Ramón Mestre

4) Mariana Ispizúa

5) Leis Henry Blas

6) Yanina Moreno Zamanillo

7) Gregorio Hernández Maqueda

8) Yanina Vargas

9) Juan Carlos Gait

Suplentes: 1) Verónica Parola, 2) Ezequiel Pereira, 3) Noelia García, 4) Lucas Marenchino, 5) Natalia Lenci, 6) Alejando Miranda.

Cambiando juntos

Senadores

1) Luis Juez

2) Carmen Álvarez Rivero

Suplentes: 1) Ernesto Martínez, 2) Amalia Vagni

Diputados

1) Rodrigo de Loredo

2) Laura Rodríguez Machado

3) Héctor Baldassi

4) Gabriela Brower de Koning

5) Oscar Agost Carreño

6) Cecilia Roffe

7) José Bría

8) Beatriz Arias

9) César Adbala

Suplentes: 1) Martín Carranza, 2) Nancy Almada, 3) Agustín Nostrala, 4) Viviana Martoccia, 5) Néstor Gasca, 6) Sandra Paulucci

Alfonsinismo cordobés.

Senadores

1) Griselda Baldatta

2) Sergio Piguillem

Suplentes: 1) Lucrecia Cavanna, 2) Alfio Acosta

Diputados

1) Dante Rossi

2) Viviana Pomigio

3) Martín Lucas

4) Pierina Avidano

5) Javier Varetto

6) Yanina Pérez

7) Sebastián Peralta

8) Camila Bossi

9) Jorge Aguirre

Suplentes: Virginia Natali, 2) Carlos Aguirre, 3) Milagros Barroso, 4) Facundo López, 5) Adriana Cocchi, 6) Guido Salvatierra

Sumar. Vamos Córdoba.

Senadores

1) Javier Bee Sellares

2) Paola Campitelli

Suplentes: 1) Lucas Balián, 2) Andrea Sabattini

Diputados

1) Laura Sesma

2) Marcos Giraudo

3) Alicia García de Solavagione

4) Daniel Gattás

5) Fiona Cavazzón

6) Adrián “Pepa” Cassati

7) Mónica Loayza

8) Leandro Martínez

9) Yanina Zanella

Suplentes: 1) Jorge Sánchez, 2) Jorgelina “Cony” Paolucci, 3) Federico Del Piccolo, 4) Soledad Amaya, 5) Martín García, 6) Alicia Argüello.

