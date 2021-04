Fuerte desigualdad educativa: en hogares sin computadoras, los chicos apenas participaron del 37% de las clases virtuales en 2020

La participación en las clases virtuales escolares superó el 75% durante la pandemia en los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que tienen computadora o tablets, mientras que en aquellos que no los poseen el porcentaje se redujo al 37,1%, de acuerdo a un informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Los datos muestran una fuerte desigualdad en el acceso a la educación por parte de los alumnos tanto de primaria como de secundaria. El factor condicionante es la existencia de equipamiento informatico en los hogares. El impacto es notorio, ya que en estos hogares la participación en las sesiones educativas virtuales es la mitad de la de los hogares equipados con computadoras.

Así, en los hogares que disponían de PC, notebook o tablet, la participación en las clases virtuales alcanzó al 76,9% en educación primaria y al 75,9% en secundaria; en tanto, los porcentajes alcanzados por los hogares que carecían de este equipamiento fue de 37,1% en primaria y 39,8% en secundaria.

Los datos se desprenden de la segunda parte del “Estudio sobre el impacto de la COVID-19 en los hogares del Gran Buenos Aires (GBA)” -que incluye Ciudad de Buenos Aires y los 31 partidos del conurbano bonaerense-, realizado entre agosto y octubre del 2020 y difundido ayer por el INDEC.

Asimismo, alrededor de tres cuartas partes de los hogares con niños, niñas y adolescentes que asistían a los niveles primario y secundario aumentaron el tiempo frente a las pantallas (TV, PC, notebook, tablet o celular) desde el inicio de la pandemia (excluyendo el tiempo dedicado a las tareas escolares).

Por otro lado, consultados sobre la ansiedad, el 56,3% de los encuestados expresó sentir más ansiedad que antes de la pandemia, porcentaje que escala al 62,4% en los hogares donde disminuyó el ingreso familiar.

Respecto a las dificultades para dormir, el 33,5% de la muestra manifestó tener más dificultades desde el inicio de la pandemia, alcanzando el 39,9% en los hogares con disminución de ingresos.

En el ítem actividad física, el 45,5% de las personas que respondieron señalaron que dejaron o disminuyeron su práctica y solamente el 14,9% respondió que comenzó o intensificó sus entrenamientos.

Además, el 93,0% de los consultados manifestó haber incorporado el uso de barbijo o tapabocas para salir de su casa y el lavado de manos con jabón con más frecuencia que antes de la pandemia.

Por último, el 75% declaró haber incorporado las medidas de distanciamiento social como no saludar con manos, besos o abrazos a personas que no pertenecen al hogar; no participar en reuniones y eventos con más de 10 personas; y reducción de frecuencia para hacer compras en negocios o comercios.

El relevamiento del Indec se desarrolló entre agosto y octubre de 2020 en el Gran Buenos Aires (GBA) y se realizó a través de llamadas telefónicas a los hogares, obteniendo un total de 2.139 respuestas.

"Se trata de una muestra no probabilística, debido a que no se hace una inferencia a la población, sino que los resultados obtenidos reflejan exclusivamente la situación de los hogares entrevistados", aclaró el organismo.

