Fernández arrancó con el pie derecho: casi la mitad de los argentinos considera que la economía mejorará

El 48% de los argentinos cree que la economía del país bajo la presidencia del peronista Alberto Fernández, estará mejor dentro de un año. Se trata del índice más elevado de los últimos doce meses y se ubica 17 puntos por encima de la expectativa que generaba el gobierno de Mauricio Macri en este segmento, en septiembre de 2019 (31,2%).

El resultado forma parte de la encuesta nacional realizada por Zuban, Córdoba y Asociados y Focus Market, entre el 17 y 19 de enero de 2020. El trabajo abarca a población argentina mayor de 16 años, el instrumento de recolección de información fue una encuesta estructurada y la técnica de recolección fue “plataforma web”. El tamaño es de 1855 casos, tiene un nivel de confianza de 95% y un error de muestreo de +/- 2,26%.

Zuban Córdoba y Asociados es dirigida por los politólogos Paola Zuban y Gustavo Córdoba y Focus Market, por el economista Damián Di Pace.

En tanto, que para el 4,6% la economía seguirá igual; mientras que un 18,1% señala que “seguirá igual de mal” y un 16,1% afirma que “estará peor”. Los que No saben o No constestan reúnen un apreciable 13,2%.

Sin embargo, el optimismo parece primar en la sociedad argentina y la economía actúa como un factor diferenciador entre los gobiernos de Macri y Fernández: en marzo de 2019, los que creían que la economía seguiría “igual de mal” eran el 45%, y ahora ese grupo a caído a 18,1%, esto es, una reducción de casi 27 puntos porcentuales en 10 meses.

Llevados al plano individual, el 44,8% responden que su economía familiar “estará mejor”; el 12,3% que “seguirá igual de bien”; otro 16% que continuará igual de mal; y un 11,8% que “estará peor”. Hay un 15,1% que No sabe o No contesta sobre el particular.

EN EL PRIMER MES DE GOBIERNO, FERNÁNDEZ FUE APROBADO

Según el trabajo, el 59,6% aprueba la gestión del presidente Alberto Fernández. Mientras que sólo un 28,7% la desaprueba. Hay un 11,7% que No sabe o No contesta. Es decir, que seis de cada diez argentinos, considera que las medidas puestas en marcha por la actual gestión, son adecuadas.

También es fuerte la percepción de mejoría. Para el 22,7% “mejoró mucho” respecto al gobierno de Macri; y para el 36,3% “mejoró algo”. Por lo tanto, la visión de evolución positiva alcanza a 59%, casi el mismo valor de aprobación que posee su gestión.

Del otro lado, se posiciona un 14,2% que dice que “empeoró algo” y un 15,8% que afirma que “empeoró mucho”. Ambas cifras suman un 30% de percepción negativa.

Cuando se consulta a los encuestados sobre ¿cómo calificaría hasta ahora las medidas económicas del gobierno?, no existe un solo bloque de opinión, sino que se conforman tres grupos: el 40,5% cree que “son las correctas para sacar adelante al país”; seguido de un 28,4% que piensa que “las medidas no van a lograr terminar con la crisis”; y un 21,5% que considera que “las medidas son incorrectas y van a dañar al país”.

LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DEL PAÍS

La agenda económico-social domina las preocupaciones. El 28,1% asegura que el principal problema es la inflación; el tercero la pobreza con 18,9%; y el cuarto el endeudamiento externo con 10%. El segundo problema, para los encuestados, es la corrupción, con un 25,6%.

Con menos de 10% se sitúan el desempleo (7,5%), la educación (4,3%); y la salud (0,3%).

Así, la agenda económica tiene 4 de los primeros 7 problemas, y suma un 64,5% del conjunto social. Este dato, también explica la corriente favorable a la gestión de Fernández, que primero se conformó durante la campaña electoral, y ahora se afirma durante la administración iniciada el 10 de diciembre del año anterior.

