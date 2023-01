Enero, el mes de los hallazgos “casuales” de grandes cargamentos de marihuana

Enero parece ser un buen mes para los encuentros “casuales” de grandes cargamentos de marihuana en Córdoba. Este martes 3 de enero, fueron hallados 501 kilos de esta droga en el ingreso a la ciudad de San Francisco. Mientras que casi un año antes, el 13 de enero de 2022, un cargamento de 786 kilos de marihuana fue secuestrado durante un allanamiento en un taller de barrio Müller de la ciudad de Córdoba.

No hay vinculación en las investigaciones judiciales de uno y otro hecho, pero si resulta llamativo que ambos decomisos fueron casuales. Esto es, que no hay una tarea de investigación previa para detectar la droga.

VER Allanamientos en Córdoba y Santa Fe luego del secuestro de más de 500 kilos de marihuana.

El de este año ocurrió en una ruta nacional, en la entrada de San Francisco, cuando el chofer de uno de los autos que transportaba la marihuana no pudo girar en U y el motor de su auto se detuvo frente al control policial. Hubo tres detenidos. El del año anterior fue producto del allanamiento a un déposito, en el que supuestamente había autos robados, y al ingresar… los efectivos policiales se encontraron con casi 800 kilos del estupefaciente. No hubo detenidos.

Según una fuente judicial especializada en temas de narcotráfico, el costo mayorista de la media tonelada hallada en San Francisco es de unos 60 millones de pesos. En tanto, al menudeo -comercialización a los consumidores- ese cargamento podría haber recaudado 4 o 5 veces más, entre 240 y 300 millones de pesos. No se trata, por lo tanto, de un movimiento económico menor y requiere de una infraestructura financiera y de distribución importante.

Otra fuente, en este caso de una fuerza de seguridad con conocimiento del caso, dijo a este medio que “es raro” como se dio todo, pero señaló que a veces “los delincuentes también cometen errores o no son tan buenos como se supone”.

Hay una serie de elementos que deberán ser tenidos en cuenta para componer los alcances de este episodio:

-El Chevrolet Onix viajaba sin patente.

-Las ventanillas traseras del Chevorlet Onix estaban tapadas con cartulina negra, para que no se viera la carga. “Es un método muy básico y, a la vez, llamativo. Es como querer que los descubran”, precisó un investigador consultado por este medio.

-El Chevrolet Corsa era un auto robado en Rosario y contaba con un pedido de secuestro emanado desde la Justicia santafesina.

-Los tres detenidos no tendrían antecedentes penales, es decir, no habrían participado de otros hechos de transporte o comercialización de droga, robos o crímenes. Eran “mulas limpias”, apuntó el investigador. También destacó que “parecían inexpertos, porque cometieron errores en cadena, como tratar de girar en U y quedar parado en la banquina, en el caso del conductor del Corsa; o abandonar el Onix y hacer dedo a pocos metros del lugar, en el caso de los otros dos de apresados. Si bien no es frecuente, esto puede ocurrir ya que, por lo general, el transporte se terceriza o no participan directamente miembros importantes de las organizaciones”.

-Uno de los tres detenidos es un adolescente de 16 años. “En el transporte de droga no es habitual ver menores. Sí aparecen en otros roles”, explicó la misma fuente.

En barrio Müller, en 2022, los policías de la provincia llegaron hasta el depósito, supuestamente, en el marco de una investigación por el robo de autos. Al ingresar al galpón, encontraron la droga, toda amontonada. Una particularidad de aquel hallazgo es que los 786 kilos de marihuana estaban embalados en 33 packs de 20 “ladrillos” cada uno. El encintando tenía cuatro colores diferentes, por lo que se presumió que era para entregar a distribuidores diferentes. En lugar estaba ubicado a 500 metros de la seccional policial del barrio y a pasos de la avenida Costanera. Increíblemente, en ese depósito no había nadie.

VER En Córdoba: El misterio de los 786 kilos de marihuana sin dueño.

—