En la ciudad de Córdoba y Gran Córdoba no habrá salidas recreativas y la medida podría habilitarse en localidades y ciudades pequeñas

Los gobiernos de las provincias de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) no autorizarán salidas recreativas y continuarán con la cuarentena del mismo modo que hasta ahora, en las ciudad y conglomerados de más de 500 mil habitantes. Cabe acotar, que la fase 3 de la cuarentena se extenderá hasta el próximo 10 de mayo, según anuncio el presidente Alberto Fernández el sábado último.

VER Qué permite hacer y qué no la nueva cuarentena que llega hasta el 10 de mayo.

A través de un comunicado de prensa conjunto que lleva las firmas de los gobernadores Juan Schiaretti, Axel Kicillof, y Omar Perotti y el jefe de Gobierno capitalino, Horacio Rodríguez Larreta, resolvieron la postura de los grandes distritos argentinos y donde existe mayor preocupación por la pandemia de coronavirus COVID-19.

Puntualmente, el texto señala que las grandes ciudades (más de 500 mil habitantes) seguirán con la cuarentena del mismo modo que hasta ahora, mientras que en las de baja densidad poblacional y escasa o nula circulación viral, “se permitirán las salidas de esparcimiento en las condiciones que se consensuen con las autoridades municipales”.

Esto implica que las restricciones incluyen a la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Gran La Plata, Mar del Plata, Córdoba y Gran Córdoba, Rosario y Gran Rosario y Santa Fe. Si bien no firmaron este comunicado, en la misma situación se encuentran el Mendoza y Gran Mendoza, Salta, San Juan y Gran San Juan, y Tucumán.

Respecto de las salidas en las localidades de menos de 500 mil habitantes que sean autorizadas, no podrán superar la hora de duración, deberán ser en un radio de alrededor de 500 metros del domicilio, no podrán usar transporte público, no implicarán actividad deportiva y deberán respetar la distancia social de, al menos, 2 metros entre personas. En los lugares donde la salida recreativa sea habilitada, deberá realizarse hasta las 20 horas, luego de ese momento, está prohíbida.

El comunicado afirma lo siguiente:

"En cumplimiento de lo anunciado en el día ayer por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para esta nueva etapa del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, cada Provincia debe determinar la habilitación de las nuevas actividades permitidas según la situación epidemiológica y demográfica", dice la nota.

"A tal efecto, cada Provincia procedió a diferenciar, según las localidades y sus características, la conveniencia de aplicar el régimen para las salidas de esparcimiento de una hora. (Así) en aquellas localidades con baja densidad poblacional y escasa o nula circulación viral, se permitirán las salidas de esparcimiento en las condiciones que se consensuen con las autoridades municipales", agrega.

"Mientras que, en aquellos grandes aglomerados urbanos con circulación viral, no se habilitarán las salidas de esparcimiento de una hora, y tal como expresó el presidente en el día de ayer, el aislamiento social, preventivo y obligatorio se mantiene sin modificaciones", detallaron.

Puntualizan que "esta decisión fue tomada en consulta con el Gobierno Nacional".

Siguen diciendo que "no obstante, se seguirá analizando la evolución de la tasa de contagios y, de ser ésta favorable, se evaluarán las diferentes alternativas que podrían permitir la habilitación de algún tipo de salidas de esparcimiento con modalidades restringidas. Estas decisiones se consensuarán con los respectivos intendentes municipales de cada uno de los respectivos territorios".

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.