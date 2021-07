Electricidad: Vila, Manzano y Filiberti reemplazan a Mindlin en Edenor

La Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte (Edenor) informó que, a partir de hoy, el consorcio Empresa de Energía del Cono Sur (Edelcos S.A.) se hará cargo de la operación de la compañía en su área de prestación de la zona Norte de la Ciudad de Buenos Aires y partidos del conurbano bonaerense.

De esta manera se termina de concretar la operación de compra por parte de Edelcos -integrado por los empresarios Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti-, al saliente Grupo Pampa Energía, de Marcelo Mindlin. Cabe recordar que Mindlin es un empresario vinculado al ex presidente Mauricio Macri.

El nuevo directorio de la empresa estará presidido por Neil Arthur Bleasdale, quien será secundado por Esteban Macek, como vicepresidente, mientras que los cinco directores titulares serán Nicolás Mallo Huergo, Eduardo Marcelo Vila, Edgardo Volosín, Federico Zin y Claudia Balbín.

VER El cordobés que compró las empresas de Macri, se quedó ahora con una central eléctrica del Estado.

Bleasdale se desempeñaba hasta ayer como presidente de Edemsa, la empresa mendocina de distribución eléctrica que forma parte del mismo grupo adquirente Edelcos.

La compañía informó -mediante un comunicado- que “teniendo en cuenta los importantes estándares de calidad en el servicio, logrados por la actual gestión de la compañía, se procurará conservar al equipo con el objeto de dar continuidad con la mejora de la prestación de energía eléctrica a los más de 3.200.000 clientes” de la distribuidora.

“Los clientes, el servicio y su atención serán la prioridad de la gestión. Como así también desarrollar el capital humano de sus casi 5.000 empleados, gracias a cuyo esfuerzo y trabajo diario 9 millones de personas reciben el suministro eléctrico”, destacó la nueva conducción de la distribuidora de electricidad.

En ese sentido, aseguraron que Edenor tendrá “un rol activo en la innovación y en promocionar la transición energética, la electrificación de la economía, del transporte y distribución de energías renovables, donde los propios usuarios sean en un momento consumidores y en otro, generadores de energía al sistema”.

La empresa hizo referencia a que el invierno y la pandemia “generaron un consumo récord de electricidad nunca antes visto para estas épocas”.

De hecho, el lunes la empresa alcanzó su pico histórico de demanda con 5.596 MW, superando al anterior del 17 de junio de este año de 5.313.

“Los desafíos son grandes: los accionistas y el equipo de conducción que se suman a la compañía tienen la experiencia en el sector energético para asumir las responsabilidades que implica la administración de la empresa eléctrica más grande del país”, subrayó el nuevo equipo de conducción.

Edenor es la mayor distribuidora de electricidad de la Argentina en términos de números de clientes y de electricidad vendida ya que representa el 20 % del total consumido.

La empresa cuenta con un área de concesión de 4.637 kilómetros cuadrados, que incluye 21 municipios en los que habitan más de 9 millones de personas.

Hace siete días, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó el Dictamen Técnico no vinculante sobre la operación de venta de la distribuidora eléctrica, la cual había sido anunciada por las partes a fines de diciembre.

La operación de venta de las acciones Clase A de la empresa fue aprobada en febrero por los accionistas de Pampa Energía en favor de la Empresa de Energía del Cono Sur, en una operación por un monto estimado en US$ 100 millones.

Si bien, la compañía tiene un valor de de mercado de US$ 159 millones, EDELCOS abonará US$ 100 millones por EDENOR, de los cuales US$ 5 millones serán en efectivo y el resto financiado en cuotas durante un año, según trascendió de fuentes empresarias.

Vila y Manzano comenzaron su sociedad en Mendoza en empresas de medios -diarios y canales cerrados de TV con Supercanal- durante el menemismo y luego se expandieron al rubro energético con EDEMSA, y a los juegos y casinos, entre otros rubros. El Grupo UNO, y luego la corporación América, fueron la punta de lanza desde la que construyeron un imperio mediático en Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires.

Desde hace un tiempo vienen saliendo del negocio de medios gráficos y se han concentrado en el negocio petrolero en Vaca Muerta a través de Phoenix y de Grecoil.

Ahora, según detalla la agencia Telam, la operación pactada por las dos empresas estaba pendiente de la revisión el organismo regulador, y en ese sentido el ENRE expresó que el análisis realizado “comprendió los aspectos sectoriales, como son la integración vertical y horizontal, y eventuales situaciones que puedan derivar en abuso de posición dominante”.

A partir de hoy, entonces, los nuevos accionistas de Edenor tendrán un plazo de siete días para presentar la documentación correspondiente ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), organismo encargado por ley de “evaluar transacciones consumadas”.

—

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

>> También podés comprar libros, información y cultura en La Tienda de ENREDACCIÓN.

>> ©Enredacción. Está prohibida la reproducción de este artículo.