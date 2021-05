El escándalo Bullrich: La presidenta del PRO acusó al gobierno de pedir coímas a Pfizer y la empresa la desmintió

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, acusó al gobierno de haberle pedido coímas al laboratorio Pfizer para adquirir su vacuna, pero la compañía estadounidense la desmintió. En tanto, el presidente Alberto Fernández, adelantó que el lunes presentará una demanda penal por difamación contra la dirigente. El hecho es grave porque Bullrich conduce a uno de los dos principales partidos de la oposición en el país.

Lo cierto, es que el laboratorio Pfizer desmintió haber recibido un pedido de coimas por parte del Gobierno argentino como condición para llegar a un acuerdo en la adquisición de vacunas contra el coronavirus.

"Pfizer no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de la vacuna COVID-19", aseguró la compañía, a través de un comunicado que se conoció este lunes.

La desmentida de Pfizer, empresa radicada en Argentina desde 1956 y que actualmente cuenta con 200 empleados, surgió frente a los dichos de la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien aseguró en diálogo con el canal de TV por cable del diario La Nación que el ex ministro de Salud Ginés González García había pedido "sobornos" al laboratorio, a la par de plantearle que ubicara como intermediario al empresario Hugo Sigman.

Bullrich en el programa televisivo, sin aportar argumentos a su denuncia, sostuvo: “Gines González García dijo que para firmar un contrato con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman. Y Pfizer le dijo que no se podía, que debían ser efectivos en el tiempo y la forma de producción de la vacuna. La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el presidente no lo ignoraba. Eso no es un error, sino que es el intento de un negociado que no se cerró. No tengo dudas de que Ginés González García quiso un retorno por esa vacuna. Eso es criminal y lo tienen que investigar los fiscales de la Nación. Si llaman a las personas de Pfizer, ellos van a decir la verdad y no van a mentir como nos miente el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero".

Asimismo, la empresa farmacéutica en su página web aclara: "La vacuna de Pfizer y BioNTech no se encuentra disponible a través de intermediarios, distribuidores privados o representantes, ni en Argentina ni en otros países. En este contexto, ambas compañías continúan con la capacidad y disposición de colaborar con el Gobierno argentino, en todo lo que podamos, para ayudar a mitigar esta pandemia".

También remarca que "no está prevista la venta a privados" y que "los acuerdos de suministro de nuestra vacuna contra COVID-19 se están realizando únicamente con gobiernos nacionales y organizaciones supranacionales".

"Pfizer y BioNTech están comprometidos a disponibilizar su vacuna lo más rápido posible para ayudar a satisfacer la necesidad de salud pública mundial", dice la empresa y ratifica su apego a conductas transparentes.

Cabe recordar que la compañía se encuentra sujeta a las leyes estadounidenses; entre ellas, la llamada Ley de Prácticas Corruptas Cometidas en el Extranjero, que la obliga a reportar ante las autoridades de ese país cualquier pago o intento de pago indebido, como así también abordaje de un funcionario con esos fines.

Dicha norma establece sanciones tanto para las empresas involucradas en el pago de sobornos, como así también para aquellas empresas que no reportaron un intento de soborno. Esto alcanza tanto a las empresas de Estados Unidos como a las extranjeras que cotizen en el mercado del país del Norte. Por ese motivo, Pfizer decidió intervenir con rapidez en el evento para evitar el desmadre del escándalo.

Tiempo atrás, en denuncias de similar tenor, Bullrich ya había atribuido al dirigente gremial Hugo Moyano acciones de presión sobre Pfizer, en el marco de las negociaciones con las autoridades nacionales sanitarias.

Sin embargo, en reiteradas oportunidades, tanto el laboratorio como la Casa Rosada, aseguraron que las tratativas continuaban y que ambas partes intentaban destrabar una diferencia "jurídica", requisito indispensable para la firma de un acuerdo.

FERNÁNDEZ INICIARÁ ACCIONES LEGALES

El presidente Alberto Fernández adelantó este lunes que iniciará acciones legales contra Bullrich: "He instruido a mis abogados que el próximo día lunes inicien las acciones legales pertinentes contra quien ha lanzado tan vergonzosa difamación".

Señaló que "la convivencia democrática no puede autorizar que la injuria y la mentira se conviertan en una práctica admitida."Con asombro he leído las declaraciones de la presidenta del principal partido de la oposición, acusando a nuestro gobierno de pretender cobrar un soborno por la compra de vacunas. Sin medir consecuencias, no ha dudado en afirmar que eso habría ocurrido con mi conocimiento", escribió el titular del Ejecutivo.

Agregó que "en ningún país del mundo se toleran tamañas imputaciones lanzadas con tanta liviandad, sin que ello no apareje la inmediata reacción social y de quienes fueran indebidamente injuriados. La angustia que la pandemia genera en nuestra gente, no tolera tanta irresponsabilidad".

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

>> También podés comprar libros, información y cultura en La Tienda de ENREDACCIÓN.

>> ©Enredacción. Está prohibida la reproducción de este artículo.