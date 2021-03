El desafío de multiplicar Eugenia(s) en el sector de la energía

Con motivo del mes de las Mujeres, Eugenia Cantú, afiliada de la Seccional Central Nuclear Embalse del Sindicato Regional de Luz y Fuerza (SiReLyF) recibió un reconocimiento del municipio local, por ser la única mujer dentro del sector de Nucleoeléctrica Argentina S.A, que realiza maniobras de izaje y movimiento de cargas.

¿Cuándo te sumaste a trabajar a la Central Nuclear?

Entré a trabajar en el 2013 por una empresa tercerizada. Estuve 5 años y luego en 2017 ingresé en Nucleoeléctrica Argentina. Actualmente me desempeño en el almacén de consumibles.

Quizás me pudiese haber volcado más a las tareas administrativas, pero como me interesó saber manejar puente grúa, autoelevadores, siempre insistí en que me dejaran hacer los cursos. Desde la empresa siempre te van brindando capacitaciones para especializarte, mediante personas encargadas de lo que son las normas IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación). Te brindan el curso y vos certificás con teórico y práctico de manejo, y te dan la aprobación o no.

Hasta el momento soy la única mujer del sector que puede hacerlo. Al principio no fue fácil el aval, pero se consiguió.

¿Cómo fue ese proceso?

Durante el 2020, con la cuarentena estricta muchos compañeros de trabajo no venían por ser personas de riesgo, son grandes y a algunos les falta poco para jubilarse. Como hacía falta gente que hiciera los movimientos y ese trabajo específico, tuve desde ese momento más lugar para poderme insertar, y eso que ya tenía los carnets que me habilitaban.

Tengo un grupo de compañeras y compañeros que me ayudaron a hacer lo que hago, que me decían “no tengas miedo, te ayudamos”. Más allá de los cursos y las herramientas, tenés que practicar. El trabajo fino te lo da la gente que tiene la experiencia, así que a ellos también les debo mucho. Me siento cómoda, y en mi caso no me gusta estar quieta.

Otro aspecto importante es que tener los carnets habilitantes, me generaron un mayor beneficio económico. Hago tareas fuera del horario normal de la empresa, que se traducen en horas extra gracias a la formación que hice y porque estoy certificada.

En estos días justo hablaba con otra compañera que es de otro sector de la empresa, y decíamos que para todas es buenísimo, nos tienen en cuenta, cualquiera de nosotras puede hacer este trabajo. Si hay mujeres interesadas en hacerlo, no es algo que no se pueda hacer por ser mujer.

Para el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la Municipalidad de Embalse te entregó un reconocimiento. ¿Cómo fue la actividad?

La Municipalidad de Embalse y la Central Nuclear están muy ligadas, hay mucha comunicación constante entre ambas. En el marco del Mes de la Mujer realizaron un acto para homenajear a mujeres de la localidad. Fueron parte de este reconocimiento, bomberas, policías, y ahí también estuve. Se me reconoció a mi como representante de la Central y por ser la única mujer dentro del sector de Nucleoeléctrica Argentina que maneja autoelevador y movimiento de cargas.

Para el 8M realizaron una actividad entre las trabajadoras de la Seccional. ¿Cómo se vienen organizando?

Nos propusimos juntarnos una vez al mes, para estar más cerca de las necesidades y estar atentas a lo que va surgiendo. Formamos parte de un grupo de 7 compañeras dentro de la Seccional, mediante la guía de Flori (Florencia Vega) para continuar incentivando a más mujeres.

Teniendo en cuenta que acá la mayoría de los puestos son masculinos y es un escenario complicado, estamos empezando a ver que se nos tiene en cuenta y que de a poco vamos sumando visibilidad. Antes el contexto era otro y quizás las mujeres más grandes que están, o no tuvieron la iniciativa, o se quedaban al margen. Ahora estamos dando otros debates en la sociedad, queremos que se nos iguale y nos respete. El compañerismo entre hombres y mujeres es fundamental. Las ideas y las ganas están, sí nos tenemos que unir sino no se logra nada.

Insisto en esto de que somos pocas, además acá se estaba acostumbrado a que no haya mujeres y eso es un esfuerzo mayor desde nuestra parte. Cada grano de arena que podamos ir sumando es mucho, aprovechar este tiempo y la movida que hay con el movimiento de mujeres para generar más empuje del género femenino dentro del mundo de la energía.

(Publicado en Energía Positiva del SiReLyF).

