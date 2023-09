El crimen de Gabriela: El abogado de su familia dijo que fue “un crimen mafioso”

El abogado que representa a la familia de Gabriela Stefi Pérez, asesinada el sábado último cuando participaba de un acto sindical en el interior del club Yapeyú, en Córdoba Capital, calificó al hecho como “un crimen mafioso”, luego de que la autopsia determinó que el balazo que le provocó la muerte fue disparado desde la calle.

Los médicos forenses lograron recuperar el proyectil que estaba alojado en el cadáver de Pérez (24), quien cayó desplomada al recibir uno de los al menos 10 disparos que accionó un hombre joven desde el exterior del club Yapeyú, cuando estaban reunidos integrantes del Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Soelsac), en una convocatoria encabezada por su titular Sergio Fittipaldi.

La fiscal María Silvana Fernández se reunió con familiares de la víctima, y les informó sobre los avances de la investigación en torno a la identificación del autor material y de los probables ideólogos del hecho.

Tras el encuentro, Dalma Herrera, una de las hermanas de Pérez, se mostró satisfecha con el trabajo de los investigadores y afirmó: “Me voy mucho más tranquila”.

En tanto, el abogado Carlos Nayi, representante de la familia de Pérez, destacó en rueda de prensa que, a su criterio, se trató de “un crimen mafioso”, pero destacó la labor de los pesquisas.

“Estamos frente a un crimen mafioso, hubo intencionalidad, estamos hablando de una disputa”, explicó el letrado, quien aseguró que existen “cámaras que han captado material sumamente valioso”, tras lo cual sugirió que la Unidad Judicial de Homicidios está encaminada en la realización de procedimientos para la detención de los sospechosos.

“Fue una reunión altamente productiva, con la fiscal en persona, su secretario y el equipo del círculo rojo de investigadores, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que se están investigando. Cauto optimismo, vamos por muy buen camino, y quiero decir que la fiscal no descarta ninguna hipótesis”, destacó el letrado.

Nayi agregó que la pesquisa está “muy bien encaminada” y destacó: “Hay algo para despejar las dudas a toda la sociedad: desde el primer momento, el mismo día 9 con todo el equipo ha estado en persona, recopiló todas las evidencias hasta la 1.30 de la mañana, todo está preservado”.

En tanto, la madre de la víctima, Liliana, se lamentó por lo sucedido y sostuvo: “No entiendo por qué me están pasando todas estas cosas, si yo trato siempre de ayudar a la gente; nunca he sido mala y no lo voy a ser por más que me pasen estas cosas feas”.

“Quiero justicia para mi hija, mi familia y su hijita, que se quedó sin mamá”, reclamó la mujer en declaraciones radiales.

EL MÓVIL DEL CRIMEN

Hasta el momento, los investigadores trabajan sobre varias hipótesis, pero fundamentalmente creen que quien actuó fue alguien contratado para hacerlo.

Uno de los móviles podría haber sido la interna sindical entre el jefe del Soelsac, Sergio Fittipaldi, y Franco Saillen, del Surrbac, el Sindicato de Recolectores de Residuos, que impulsa una lista opositora. Los primeros acusan a los segundos y los Saillen apuntan contra el propio oficialismo.

La fiscal Marcela Fernández, a cargo de la investigación, confirmó este martes, en declaraciones a Cadena3, que el móvil sobre el que se trabaja es el de la interna gremial.

QUÉ DIJO EL SOELSAC

El Soelsac acusó al dirigente el Sindicato de Recolectores de Córdoba, Franco Saillen e impulsor de una lista opositora en el sindicato de la limpieza que conduce Sergio Fittipaldi desde hace 17 años.

El comunicado afirma que se trató de un “atentado en contra del secretario general Sergio Fittipaldi”.

Plantea que “desde que Franco Saillen, dirigente de otro gremio, se le ocurrió competir inéditamente en las elecciones de otro sindicato, los actos de violencia se sucedieron. Estos dirigentes que exponen una pretendida conducta gremial democrática, están seriamente cuestionados en el manejo de su organización, con denuncias penales y detenciones de sus principales referentes”.

QUÉ DIJO SAILLEN

Mientras que Saillen respondió desde su cuenta de X (Ex Twitter): “Una verdadera locura, indignación lo qué pasó en un evento de Soelsac. Que encuentren a los responsables y les caiga todo el peso de la ley. Es moneda corriente en la limpieza este tipo de actos de violencia, lo vengo diciendo desde el primer día. Mi solidaridad con la familia de Gabriela Mónica Stefi Pérez”. El dirigente también recordó que hubo otros hechos de violencia y señaló que en una oportunidad fueron detenidos tres miembros de la actual conducción.

> Con información de TÉLAM.

