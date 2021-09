El barbijo, “La payada de la vaca” de Les Luthiers y una “fake news”

Les Luthiers tenía una obra genial llamada “La payada de la vaca”. Allí, un payador le describía a otro las características de un animal para que el otro lo nombrara. Pese a su arte y minuciosidad no conseguía que el otro payador acertara con “el bicho” en cuestión. El resultado eran disparatadas afirmaciones, como que era una “vinchuca”. En ese juego, sin inmutarse, en un momento, el primero de los payadores le lanza a su contrincante: “… pa ayudar la salud y pa que usté la aproveche, le da la carne y la leche en generosa actitud, tiene cola y cuatro patas, y cuando muge, hace muuu…”

La discusión sobre el uso del barbijo, generada entre este martes y miércoles, se encuentra en ese universo fantástico. Pero, lamentablemente, no es arte, tampoco ficción, es realidad. A tal punto, que una “no noticia” se convirtió en “noticia”.

El asunto comenzó cuando el nuevo jefe de Gabinete del gobierno nacional, Juan Manzur, y la ministra de Salud Carla Vizzotti, anunciaron el martes, que el barbijo ya no sería obligatorio en la vía pública, a partir del 1 de octubre. Más claro, imposible. Sin embargo, cuando el debate no es racional, sino ideológico o emocional, uno de los hemisferios políticos argentinos, junto a muchos periodistas y muchos medios de comunicación, comenzaron a cuestionar que se liberara a los argentinos del uso de los barbijos en la vía pública (hasta ahí, una discusión o debate sobre carriles normales, donde todo el mundo tiene derecho a opinar sin limitaciones). El punto es que todo ese planteo se hizo sin mencionar la fecha, como si se tratara de una medida de acción inmediata y sin tener en cuenta que en el caso de la pandemia de coronavirus, los contextos son aún más determinantes que frente a muchos otros temas (Por ejemplo, no es lo mismo estar frente a un pico de contagios que frente a una situación con baja constante de infectados, etc.).

En CABA, el ministro de Salud Fernán Quirós le explicó a Radio Con Vos que ese distrito no liberaría el uso de barbijo hasta que el 70% de la población no esté vacunada. Y a continuación, en otro reportaje, con Luis Novaresio, en Radio La Red, afirmó: “Hoy, todavía no es momento (para dejar de usar el barbijo al aire libre), estamos esperando alcanzar el hito que nos comprometimos, y seguramente en los próximos 10 días lo alcancemos (10 días es… 1 de octubre). La ministra de Nación hace una recomendación, dada esa propuesta en nuestra jurisdicción estamos muy cerca de lograrlo”.

Anoche, el gobierno de Córdoba publicó dos tuits donde sin nombrar al barbijo, señalaba que en Córdoba, todo seguía igual hasta el 26 de septiembre. Indicaba lo siguiente:

-“El gobierno de la provincia de Córdoba informa que las medidas y disposiciones relacionadas con la pandemia continúan vigentes las establecidas por el decreto Nº 1068 hasta el día 26 de septiembre inclusive, como es de conocimiento público”.

-“Llegada la fecha, el Comité Asesor Científico y la autoridad sanitaria provincial definirán las medidas a adoptarse conforme la realidad sanitaria que los mismos evalúen”.

Este mediodía, la Municipalidad de Córdoba emitió un comunicado de prensa en el mismo sentido:

“La Municipalidad de Córdoba recuerda que desde el 17 de abril de 2020 rige la obligatoriedad del uso del barbijo (tapabocas) en el ámbito de la ciudad Capital, tanto en espacios públicos como cerrados.

“La Ordenanza 13030, aprobada de manera unánime, establece “el uso obligatorio de dispositivos de protección que cubran nariz, boca y mentón, tipo barbijo casero o social, tapaboca o cobertor de tela, mascarillas, o elementos de producción casera, para circular en la vía pública, ingresar o permanecer en espacios públicos y privados de acceso público de cualquier índole, y/o en locales comerciales, plantas industriales, centros de salud públicos y privados y medios de transporte públicos y privados en el ámbito de la Ciudad de Córdoba”.

Llaman la atención esas expresiones, porque la información oficial emitida en el día de ayer era clara, y se refería al 1 de octubre no al 21 de septiembre. Incluso, esa misma información fue ampliada por la tarde.

Es evidente que hubo una reacción a una noticia –la emitida por Manzur y Vizzotti- con una interpretación equivocada o interesada –CABA, Salta, Córdoba, etc.-. Luego, en la secuencia, distintos medios han publicado en el mismo sentido que las disposiciones emitidas por CABA y Córdoba, entre otros gobiernos. Por lo tanto, los que lo hicieron, decidieron privilegiar esa segunda parte como correcta. Se trata de una “fake news”, surgida desde el interior del Estado y reproducida por medios y ciudadanos en redes. La diferencia de responsabilidad entre periodistas y medios respecto del público, radica en que periodistas y medios tenemos la obligación profesional de chequear o confirmar la información que publicamos o emitimos. Es claro, que muchos no lo hicieron.

Este medio publicó ayer lo siguiente:

Con solo leer la información oficial alcanzaba. Y si había alguna duda, con comunicarse con los funcionarios involucrados se hubiera evitado una “fake news” como esta.

De hecho, ENREDACCIÓN decidió no elaborar una nota a partir del tuit emitido por el gobierno de Córdoba, porque se trataba de una “no noticia” (la Nación planteaba la medida de no usar el barbijo en la vía pública y bajo determinadas condiciones a partir del 1 de octubre, y Córdoba decía que continuaba con las mismas medidas -uso obligatorio del barbijo- hasta el 26 de septiembre). De haberlo publicado, hubiéramos difundido una “fake news”.

En marzo de 2020, en un artículo titulado, “Las fake news, la posverdad y las redes aumentan los riesgos de la pandemia de coronavirus”, apuntaba lo siguiente:

“Una fake news es una noticia falsa, pero verosímil. Es decir, en su composición existen elementos que la vuelven creíble. Requiere de otra condición: la presunción del público de que algo así puede ocurrir. Ese combo se vuelve inatajable una vez que encuentra masa crítica, esto es, cantidad de lectores u observadores de los posteos, audios, videos o memes”.

El abogado especialista en derecho de la información, Miguel Hugo Rodríguez Villafañe, agrega lo siguiente en otro artículo publicado por ENREDACCIÓN (“Vacunarse contra las fake news”) sobre el tema:

“(…) A su vez, se ha comprobado, que en las redes sociales las personas valoran y confían más en quién le envió la información, con independencia del autor de la misma, aunque el remitente no haya chequeado la noticia en su veracidad. Todo lo cual configura el caldo de cultivo ideal para que fructifiquen eficazmente, se difundan y vuelvan virales las noticias falsas, rumores tóxicos, posverdades o mentiras emotivas (“fake news”)”.

Por eso, como decía “La payada de la vaca”, que interpretaban los Les Luthiers: “… pa ayudar la salud y pa que usté la aproveche, le da la carne y la leche en generosa actitud, tiene cola y cuatro patas, y cuando muge, hace muuu…”

Era una vaca, pero nadie la quiso ver.

