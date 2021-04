Diecinueve películas de catorce países en una nueva entrega del Encuentro de Cine Europeo

Comienza la segunda etapa de la XVII edición del Encuentro de Cine Europeo (ECE), con una selección de diecinueve películas de Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Italia, Polonia, Portugal, Rumania y Suecia.

El Encuentro de Cine Europeo se desarrollará durante el mes de mayo de 2021, y sus actividades se unen a la programación en ocasión del Mes de Europa, llamado así porque el 9 de mayo cada año se celebra el Día de Europa. El Encuentro de Cine Europeo es coordinado por la Delegación de la Unión Europea en Argentina, en colaboración con las embajadas e institutos culturales de los Estados Miembros de la UE presentes en el país.

Con una programación renovada y con una mirada con perspectiva de género, los títulos nos invitan a reflexionar sobre la desigualdad, el empoderamiento, la discriminación y la exclusión, entre otros. Las películas estarán disponibles en forma gratuita entrando al sitio web https://www.cineueargentina.com.

Este año, varias colaboraciones enriquecerán la programación y los eventos especiales. En primer lugar, el Encuentro de Cine Europeo suma a la Iniciativa Spotlight, impulsada por las Naciones Unidas y la Unión Europea para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, en una actividad de reflexión a partir del análisis conjunto de una película de la programación que toca el tema de la violencia.

A su vez y, con el fin de potenciar el alcance de temáticas comunes como género, integración, e inmigración, el ECE trabajó en estrecha colaboración con el 19° Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos (FICDH) para presentar conjuntamente la película francesa Una niña (Petite Fille) en el marco de la programación de esta edición.

LOS FILMS

Alemania - La pareja perfecta



De Sven Taddicken / Alemania, Francia / 97min / Crimen, drama, romance

Título original: Das schönste Paar

Las vacaciones de ensueño de la joven pareja Liv y Malte en una isla del mar Mediterráneo se convierten en una pesadilla: Son atacados por tres jóvenes en su casa y Liv es brutalmente violada. De regreso en Alemania, la pareja de docentes logra recuperar su rutina, hasta que Malte reconoce a uno de los atacantes y opta por buscar venganza.

Austria-Erik & Erika



Reinhold Bilgeri / Austria / 89 min / Drama

La verdadera historia del hombre que se convirtió en campeona mundial del esquí femenino.

Erik Schinegger nació y creció como mujer hasta que un nuevo test médico demostró que genéticamente era un hombre. Esta película cuenta la historia de su vida como mujer, su definitiva transición a la masculinidad y su lucha por reconocimiento en una época en la que no había lugar en el diccionario social para una palabra como “transgénero”.

Austria - (Programa especial de tres cortometrajes)

TRICKY WOMEN. “De viajes, asuntos del corazón y periferias”

Un proyecto fruto de la colaboración entre el Ministerio Federal de Asuntos Europeos e Internacionales de Austria y el Tricky Women/Tricky Realities Festival que se celebra desde el año 2001 alrededor de cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Mujeres artistas del cine de animación presentan sus trabajos más recientes, que vislumbran la situación actual de las películas de animación en Austria. En esta oportunidad les presentamos una selección especial de tres cortos, invitándolos a un viaje polifacético por el universo de sentimientos y metáforas visuales con miradas conmovedoras, divertidas y también críticas.

In her boots



Karin Steinbacher / Austria, Reino Unido / 6 min / Animación

Los zapatos para caminar son la tierra bajo los pies, la certeza de nuestra existencia. En cualquier caso, así lo ve la abuela Hedi. Por este motivo, Hedi nunca se descalza, aunque sus zapatos estén repletos de agujeros. A veces, ella y sus zapatos se refugian en el mundo de los recuerdos. Sus vecinos del pueblo fruncen el ceño al ver sus zapatos gastados, pero no su nieta, quien se ríe con su abuela cuando esta camina desnuda por la casa o ve a su nieta como un huevo frito. «In Her Boots», de Kathrin Steinbacher, presenta una mirada extremadamente afectuosa, repleta de humor y respetuosa hacia la generación de los mayores y, en especial, las personas con demencia. Sin embargo, el corto no oculta la cara más dolorosa de la situación.

Con «In Her Boots», Kathrin Steinbacher, residente en el Reino Unido, fue nominada a los premios BAFTA en la categoría de «Mejor corto de animación británico».

Linz Delight



Maya Yoneshô / Austria / 3 min / Animación

El filme «Linzer Lust» empieza, por la gastronomía: la cámara enfoca una gran tarta Linzer roja y jugosa. En pantalla aparece una mano sujetando un dibujo con el enrejado típico de la tarta Linzer. El enrejado se desgrana en lunares ovalados, que cambian de color al verde y al azul, como el nuevo fondo real que muestra un bonito edificio de Linz. Y con esta alegría prosigue el corto stop motion de Maya Yonesho, y es que el dibujo nos abre el camino por la ciudad. ¿O es la ciudad quien marca el ritmo y el dibujo? La respuesta no está clara en las películas de Maya Yonesho, concebidas principalmente como visitas locales aplicando su técnica del folioscopio. En «Linzer Lust», se emplearon 1368 dibujos y fragmentos de sonido grabados en Linz, las principales atracciones de la ciudad (antigua catedral, el centro Ars Electronica, la colina Pöstlingberg, el Café Traxlmayr y la tabacalera) se intercalan con las

especialidades regionales.

The Outlander



Ani Anotonova / Austria / 5 min / Animación, documental

«The Outlander», narra el largo y arduo viaje de Solimán, el primer elefante vienés. En el s. XVI, el elefante viajó de Ceilán a Lisboa para, a continuación, emprender un largo viaje a pie durante meses hasta Viena, como regalo viviente del soberano Maximiliano II. Los más de 5000 dibujos realizados a mano sobre papel esbozan al animal en constante movimiento y dibujan el extenuante viaje a través de los Alpes que el elefante adolescente Solimán, bautizado en honor al sultán del Imperio Otomano y archienemigo de los Habsburgo, realizó acompañado de un séquito cortesano. Ani Antonova intercala fuentes históricas y transpone en su filme ilustraciones de la época de esta inusual procesión.

Con su animación a lápiz de cinco minutos de duración, Ani Antonova traduce con sutileza un episodio del pasado de Europa en un tema de reflexión propio de nuestra actualidad como es el de la inmigración.

Bélgica-Emma Peeters



Nicole Palo / Bélgica, Canadá / 90 min / Comedia

En 34 años de existencia, Emma no ha llegado muy lejos. Convencida de que su vida es un fracaso, decide ponerle fin. Mientras lo prepara, conoce a Alex, el amable empleado de una funeraria. Lejos de disuadirla, la ayuda de formas inesperadas.

Croacia -Tú me llevas



Ivona Juka / Croacia / 155 min / Acción, drama

Título original: Ti mene nosiš

Tres hijas, tres padres, tres generaciones, tres perspectivas sobre las relaciones que pueden variar enormemente. La película cuenta varias historias cuyo eje es la lucha por la supervivencia, el perdón y las nuevas oportunidades.

Dinamarca-A Perfectly Normal Family



De Malou Reymann / Dinamarca / 93 min / Drama

Título original: En helt almindelig familie

Thomas, Helle, Emma y Caroline son una familia “perfectamente normal”. Pero cuando el padre de la familia, Thomas, les dice que es transgénero, todo cambia. La familia lucha por aferrarse a todo lo que tenían juntos y, al mismo tiempo, tiene que aceptar que a partir de ahora todo será diferente. ¿Puede Thomas, ahora llamado Agnete, formar parte de la familia tal como antes? ¿Se puede ser padre, siendo mujer?

Dinamarca-Fat Front



De Louise Detlefsen, Louise Unmack Kjeldsen / Dinamarca / 87 min.

Documental / Título original: Fat Front

Documental danés sobre cuatro mujeres escandinavas: Helene, Marte, Pauline y Wilde que se niegan a sentir vergüenza por estar gordas. Ellas exigen respeto y reconocimiento en una sociedad obsesionada con la dieta, mientras luchan con su falta de autoestima. Durante bastante tiempo han puesto sus vidas en espera hasta el día en que se vieran delgadas, este día nunca llegó, pero sí han llegado a encontrarse con ellas mismas. Fat Front, con un tono provocativo del feminismo y un enfoque artístico de la belleza del cuerpo, busca cambiar la forma en que vemos los cuerpos. El documental ofrece una visión poderosa e inspiradora de la vida del activismo corporal.

Eslovenia-My Last Year as a Loser



De Urša Menart / Eslovenia / 88 min / Drama

Título original: Ne Bom Vec Luzerka

Špela, quien pronto cumplirá 30 años, es una joven graduada en Historia del Arte que lucha por encontrar un trabajo estable. Mientras tanto se gana la vida como recepcionista de una galería de arte, guardavidas en una piscina, y camarera en un bar de la ciudad.

A diferencia de sus mejores amigas, que se mudaron de Eslovenia hace años y no tienen la intención de regresar, Špela insiste en quedarse en Ljubljana, aunque la mayor parte de su vida social se desarrolla a través de Skype.

Cuando su novio de toda la vida también se marcha tras recibir una oferta de trabajo en el extranjero, Špela se queda sin departamento, trabajo y compañía.

De vuelta en la casa de sus padres y su abuela, quien ahora ocupa la que fuera su habitación de niña, Špela se da cuenta de que crecer será más difícil de lo que esperaba.

España-Lo que arde



De Oliver Laxe / España, Francia, Luxemburgo / 86 min / Drama

Título original: O que arde

Cuando Amador Coro sale de la cárcel por haber provocado un incendio, nadie lo espera. Vuelve a su ciudad natal, un pequeño pueblo escondido en las montañas de la Galicia rural, para vivir con su madre mayor, Benedicta, y tres vacas. La vida transcurre tranquilamente, siguiendo el ritmo de la naturaleza.

Hasta la noche en que un incendio arrasa la región.

https://cineuropa.org/en/video/rdid/371097/

Finlandia - Helsinki Mansplaining Massacre



De Ilja Rautsi / Finlandia / 15 min/ Cortometraje, comedia, horror

Título original: Helsinki Mansplaining Massacre

Un hombre habla condescendientemente con alguien (generalmente una mujer) acerca de un tema sobre el cual tiene incompleto conocimiento, con la suposición errónea de que él sabe más sobre aquel tema, que la persona con la que está hablando.

Una comedia de terror intensamente histérica sobre la lucha desesperada de una mujer por sobrevivir a una horda de hombres con egos frágiles, que solo quiere explicarle todo. Pero el mayor horror puede estar más cerca de ella de lo que cree.

Francia - Los jóvenes salvajes



De Bertrand Mandico / Francia / 110 min / Aventura, drama, fantasía

Título original: Les garçons sauvages

A principios del siglo XX, cinco chicos de buena familia, ebrios de libertad, cometen un acto salvaje. Por ese hecho son encerrados en un barco por el Capitán, atrapados en un viaje que se transforma en un crucero represivo. Tras amotinarse, los jóvenes llegan a una misteriosa isla de vegetación lujuriosa y placeres ocultos, donde sus vidas se transformarán para siempre. Basada en la obra de William S. Burroughs "The Wild Boys: A Book of the Dead"

Francia-Una niña



Sébastien Lifshitz / Francia / 85 min / Documental

Título original: Petite Fille

Cuando crezca, será una niña. Esto es algo con lo que Sasha lleva soñando desde su niñez. Además de varias entrevistas con los padres, quienes hablan claramente de Sasha como su niña, la película muestra también la lucha incansable de la familia contra un entorno hostil. Vemos a Sasha jugando, yendo a clases de ballet y durante una visita a un terapeuta especializado en identidades de género. En la escuela, a Sasha no se le permite vestir 'como una niña', debe usar ropa 'de niños'. En varias ocasiones Sasha no entiende por qué los adultos lo hacen todo tan complicado, y no la dejan simplemente ser quien es y vestir lo que le apetezca.

Italia-El valor de una mujer



De Marco Tullio Giordana / Italia / 98 min / Drama

Título original: Nome di donna

Nina deja Milán para mudarse a un pequeño pueblo de Lombardía. Allí encuentra trabajo en una prestigiosa clínica para ancianos donde trabajan muchas otras mujeres. Pero el lugar esconde un oscuro secreto. Cuando Nina lo descubra, se verá obligada a enfrentarse a los directivos de la clínica y a sus propias colegas en una batalla por hacer valer sus derechos y proteger su dignidad.

Polonia-Ganas de vivir



De Maciej Pieprzyca / Polonia / 107 min / Drama

Título original: Chce się żyć

Mateusz, un hombre joven e inteligente, sufre una severa parálisis cerebral y es atrapado en su propio cuerpo. Su mundo protegido se destruye cuando lo internan en una institución, donde es maltratado. “Ganas de vivir” narra su problemático crecimiento en la transición de Polonia entre 1980 y 1990.

Trailer:

Portugal-Morir como un hombre



De João Pedro Rodrigues / Portugal, Francia / 134 min / Drama, música

Título original: Morrer Como Um Homem

La noche de Lisboa como homenaje y réquiem, a través de la historia de Tonia, un transexual cuya juventud ha quedado atrás y desea operarse para cambiar de sexo. El amor le da sentido a su vida, pero también sufrimiento; y es entre esa pasión por vivir la vida intensamente y ese padecer de la soledad que siempre amenaza- donde se instala esta poderosa tercera película de João Pedro Rodrigues.

Rumania-Acasa, My Home



De Radu Ciorniciuc / Rumania, Alemania, Finlandia / 86 min / Documental

Título original: Acasǎ, my home

Durante dos décadas, la familia Enache ha vivido en una casa hecha con materiales de desecho, cerca del delta de Bucarest. La familia vivió en perfecta armonía con la naturaleza durante dos décadas, durmiendo en la cabaña a orillas del lago, pescando con las manos desnudas y siguiendo el ritmo de las estaciones. Cuando esta área se transforma en un parque nacional público, se ven obligados a dejar atrás su vida poco convencional y mudarse a la ciudad, donde las cañas de pescar son reemplazadas por teléfonos inteligentes y las tardes ociosas ahora se pasan en las aulas.

A medida que la familia lucha por adaptarse a la civilización moderna y mantener su conexión entre ellos y con ellos mismos, cada uno comienza a cuestionar su lugar en el mundo y cuál podría ser su futuro. Con sus raíces en el desierto, los nueve hijos y sus padres luchan para encontrar una manera de mantener unida a su familia en la jungla de asfalto.

PARA AGENDAR

Del 1 al 30 de mayo.

La programación en http://www.cineueargentina.com

