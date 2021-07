[Detrás de las noticias] El fin de un ciclo del kirchnerismo cordobés

La lista del Frente de Todos (FdT) para las elecciones legislativas de noviembre de este año revela el fin de un ciclo del kirchnerismo cordobés. No quiere decir que no queden retazos, sino, simplemente, que no podrá trascender en los mismos términos que hasta ahora. Sin candidatos expectables, sin recambio generacional, sin estructura, se puede afirmar que es cosa del pasado. Sobre todo, si el 2021 es la antesala del 2023.

Dibujada por el senador Carlos Caserio y la diputada Gabriela Estévez, la lista apuesta por los peronistas que desafiaron a Juan Schiaretti e indica el camino que el oficialismo nacional recorrerá hasta 2023 en la provincia. Tratar de vencer en la “interna abierta” al schiarettismo para negociar una coalición en mejores condiciones dentro de dos años.

Con una fuerte construcción territorial, intenta ser un espejo de la boleta de Hacemos por Córdoba y muestra las conexiones hacía adentro del PJ oficial, por ejemplo, con Martín Llaryora, a través de Graciela Brarda, presidenta del PJ de San Justo, que ocupa el lugar número 8 de la lista.

Sólo Martín Gill, entre los integrantes de la propuesta del FdT, no tiene escrito en su DNI político haber iniciado su recorrido dentro del PJ cordobés de José Manuel De la Sota, Juan Schiaretti, Carlos Caserio y Olga Riutort. Gill saltó de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) a la Secretaría de Políticas Universitarias del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2012 y fue electo diputado nacional por el FPV (Frente para la Victoria) en 2013.

Luego, de la mano de Eduardo Accastello, en ese tiempo referente del peronismo kirchnerista, ganó las elecciones a intendente de Villa María en 2015. Empezó por ahí y después fue trabajando acuerdos hacia adentro del intrincado PJ de la provincia. De kirchnerista, Gill terminó como peronista sin aditamento y con “muy buenas relaciones” con Schiaretti. De hecho, su segundo mandato, en 2019, ya fue como integrante de la lista de Hacemos por Córdoba.

Gill, que siempre mantuvo cierta autonomía y lazos con distintos espacios peronistas, se fue al gabinete nacional en 2019. El movimiento mostró que el villamariense es un dirigente asociado a los “barones” del Conurbano. Su “jefe” directo, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis (ex intendente de San Martín), se ubica cerca del presidente Alberto Fernández, y su par de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi (ex de Avellaneda) es cristinista.

A su vez, en el mapa del poder del peronismo, una parte de los intendentes del GBA son socios de Alberto y negocian con Máximo Kirchner y otra parte responde a Cristina Fernández de Kirchner y también negocian con Máximo. A CFK le responden tres líneas de poder distintas: intendentes, gobernadores y sindicalistas; La Cámpora; y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Pero no necesariamente hay interconexiones entre los tres grupos. La particularidad de los intendentes del GBA, es que pasaron de ser un engranaje electoral del Conurbano para actuar casi como si fueran gobernadores en el particular Atlas argentino, que define a este pedazo de territorio bonaerense con 11,7 millones de habitantes y a la Ciudad de Buenos Aires como el centro de gravedad del país. Por lo tanto, Gill es una apuesta de Alberto y los intendentes, que fortalece la jugada de Caserio, Riutort y compañía. No es parte del mismo grupo.

Caserio y Riutort –número 2 de los candidatos a diputados nacionales- son co-fundadores y ex integrantes de la mesa de decisiones del PJ cordobés con De la Sota y Schiaretti. Ambos son, por lo tanto, parte de “la vieja guardia” que pugna por volver al centro.

Su ingreso al FdT ha teñido a esta fuerza política con los colores del moderado y “neoliberal” PJ cordobés. Ambos fueron protagonistas principales de una de las jugadas que redefinieron la organización económica del Estado cordobés para que se convirtiera en un participe secundario del desarrollo económico. Se trata de la aprobación del paquete de leyes de Reforma del Estado en 1999 y 2000. EPEC no se privatizó porque estalló la Convertibilidad en 2001. Y el Banco de Córdoba sigue en manos del Estado provincial porque los famosos hermanos Rohm, que habían ganado la licitación, con el Banco General de Negocios (BGN) coleccionaron tantas causas judiciales por administración fraudulenta y lavado de activos, entre otros tipos penales, que terminaron con procesamientos y escándalos a diestra y siniestra. Sólo la suerte del momento del estallido económico hizo que el Córdoba no siguiera la misma suerte que el de Santa Fe durante la administración del fallecido Carlos Reutemann. También fueron parte, con salida en distintos momentos, del curso que ha tenido la gestión provincial, en lo económico y lo político.

Riutort tiene, además, una importante instalación en la capital provincial, pero en las últimas dos elecciones su caudal electoral ha ido decreciendo. Habrá que ver si puede renacer y aportar volumen al FdT. En un punto, Riutort juega una especie de revancha contra la estructura “oficial” que siempre le negó el regreso luego de su divorcio de José Manuel De la Sota.

Pablo Carro, actual diputado nacional, es el único sobreviviente “kirchnerista” no peronista en el tercer lugar de la lista. Tiene escasas posibilidades de ser reelecto. El Instituto Patria lo reconoció por sobre el ex secretario de Derechos Humanos del gobierno de CFK, Martín Fresneda. Carro integra el pequeño sindicato universitario Adiuc, y su marco de alianzas, sindical, político y económico, en la provincia, tiene un bajo desarrollo.

De este modo la decisión de Alberto, el kirchnerismo nacional y Caserio, jubila, de hecho, a buena parte de la dirigencia más conocida de los partidos que sostuvieron al FdT en la provincia, como los ex diputados nacionales Horacio Viqueira (Frente Grande) y Carmen Nebreda (Partido de la Victoria) y pone en la puerta de salida al actual diputado nacional por el PSol, Eduardo Fernández. A la par, la nómina, tampoco promueve nuevos jugadores de ese espacio para el natural recambio generacional. Las elecciones de 2019 y 2021 han sido una catástrofe para este sector.

En tanto, la diputada Estévez, segunda candidata a senadora nacional, es parte del peronismo kichnerista y jugadora “orgánica” de las definiciones nacionales. Su futuro reside más allí, que en las construcciones locales.

Hay que señalar que no sólo se produce este fenómeno de “fin de ciclo” desde el punto de vista dirigencial, sino también desde el marco simbólico. De los cuatro principales candidatos, sólo Estévez forma parte del universo kirchnerista. El resto son candidatos más cercanos al modelo del PJ cordobés, que al nacional. Es una receta diferente a la que primó hasta el sábado.

Las encuestas indican, hasta el momento, paridad entre las listas del FdT y Hacemos por Córdoba. Habrá que ver con el desarrollo de la campaña electoral como evoluciona cada una de ellas. De cualquier modo, un factor determinante del resultado será la evolución del contexto económico. En la foto de hoy, los candidatos del oficialismo nacional tendrán una difícil contienda.

LA LISTA DEL FRENTE DE TODOS

Lista para Senadores

1) Carlos Caserio

2) Gabriela Estévez

Suplentes: 1) Mariana Mandakovik (secretaria general del Cispren), 2) Eduardo Diberti (abogado), 3) Ana Giacomelli (vicepresidenta del Partido de la Victoria).

Diputados

1) Martín Gill

2) Olga Riutort (concejala de la ciudad de Córdoba)

3) Pablo Carro (diputado nacional)

4) Ilda Bustos (secretaria general de la Unión Obrera Gráfica, y adjunta de la CGT regional)

5) Natalio Graglia (intendente de Villa Nueva)

6) Francisca Matoni (secretaria general de la FUC)

7) Gastón Mazzalay (intendente de Malvinas Argentinas)

8) Graciela Brarda (presidenta del PJ de San Justo)

9) Gastón Tomatis (intendente de Las Acequias)

Suplentes: 1) Glenda Henze (médica generalista), 2) Osvaldo “Cabezón” Abramenia (jefe comunal de Villa Gutiérrez), 3) Luz Calveti (secretaria de gobierno de Las Varillas), 4) Pablo Tissera (cooperativista IMFC), 5) Sandra del Bo (intendenta de Cavagnah), y 6) Facundo Armella (abogado).

—

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

>> También podés comprar libros, información y cultura en La Tienda de ENREDACCIÓN.

>> ©Enredacción. Está prohibida la reproducción de este artículo.