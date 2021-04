Denuncian el despido de 72 médicos y enfermeros de hospitales de la ciudad de Córdoba

La CTA Autónoma, ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) y la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) denunciaron 72 despidos de médicos y enfermeros de hospitales de la capital provincial. En respuesta a la decisión oficial, la Multisectorial de salud convocó a un paro de actividades con asistencia a los lugares de trabajo el próximo 8 de abril y a la realización de asambleas durante este lunes.

Por su parte, el ministro de Salud Diego Cardozo dijo que “desde el Gobierno provincial, queremos aclarar una información que no es real. Se trata de 37 personas, cuyos contratos vencieron el 31 de marzo. Conforme a la información que transmitieron los jefes, su desempeño no ha sido el adecuado, razón por la cual no se les renovó el contrato”.

Los trabajadores cesanteados recibieron las notificaciones vía CIDI (Ciudadano Digital) durante la jornada del miércoles.

Todos los empleados estaban precarizados, es decir, no tenían relación de dependencia formal con el Estado provincial pese a desempeñar tareas en hospitales públicos administrados por el Ministerio de Salud.

En algunos casos se trata de trabajadores que prestan servicios para una empresa tercerizada y en otros, son locaciones de servicio, es decir, que fueron contratados directamente por el Estado. Los despedidos tienen antigüedad de meses y años en sus tareas. Incluso, uno de ellos, acredita prestación de tareas de 11 años, según pudo saber este medio.

El dirigente de la CTA-A, Marcos González, explicó que “el Estado provincial precariza como en la década del 90’ a sus trabajadores. Los despidos se produjeron en los Hospitales Rawson, de Niños, Tránsito Cáceres de Allende, Pediátrico, y Misericordia”.

Las cesantías también fueron confirmadas por el secretario General de ATE, Federico Giuliani, y la UTS.

“Es sumamente preocupante que en medio de la pandemia y con la segunda ola en ciernes, el gobierno en vez de incorporar el personal que falta, despide más de 70 trabajadores esenciales. Esta decisión arbitraria e irresponsable incumple además con el DNU nacional que impide los despidos en la situación de emergencia sanitaria y se anuncia en Semana Santa, a pocos días de la Pascua”, dice el documento de la Multisectorial que convoca a asambleas el lunes a las 10:00 en el hospital de Niños y a las 12:00 en Córdoba. También habrá asambleas en hospitales del interior provincial.

En tanto, Cardozo expresó que “no se violó ninguna normativa. No se ha desvinculado a esas personas, sino que cumplieron y finalizaron su contrato laboral, y no se les renovó porque el desempeño no fue el adecuado. Por eso no se pagará doble indemnización”.

Por último, aseguró que la Provincia sumó a 2.886 trabajadores al sistema sanitario durante el primer año de la pandemia de coronavirus y prometió incorporar a 470 en el mes de abril, “además de reemplazar a las 37 personas cuyos contratos no han sido renovados”.

