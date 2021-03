Contrareloj: la Provincia recibió otra partida de Sputnik V y reinicia la vacunación

El gobierno provincial recibió una nueva partida de vacunas contra el coronavirus. Se trata de 27.600 dosis del primer componente de la vacuna Sputnik V. Corresponden a la tanda que arribó el viernes en el avión de Aerolíneas Argentinas desde Moscú. El operativo de vacunación en la capital provincia había quedado interrumpido por falta de dosis la semana pasada y en un contexto de fuerte disputa en todo el planeta por cada nuevo lote de vacunas.

Según informó el Ministerio de Salud de la provincia, las dosis serán aplicadas a partir del lunes a mayores de 70 años y a personas en tratamiento de hemodiálisis, tanto en Capital como en el interior cordobés.Mientras que el día martes comenzará la inmunización en los 25 departamentos del interior provincial.

Por otra parte, la cartera sanitaria solicitó que quiénes tengan turno para la aplicación de segundas dosis no concurran a los centros de vacunación. Estos turnos se reprogramarán y luego se notificará por SMS, correo electrónico y/o CIDI el día y la hora asignada.

Cabe recordar que los mayores de 70 años se pueden inscribir para vacunarse sin necesidad de contar con CIDI.En esta etapa, los centros habilitados en Capital son el Centro de Convenciones, el Comedor Universitario, el Pabellón Argentina y espacios Autovac (Estadio Kempes y Ciudad Universitaria), de 8 a 19.

Mientras que en el interior provincial el operativo continuará el día martes en los vacunatorios operativos.Quienes aún no se hayan registrado y deseen recibir la vacuna de manera voluntaria contra el coronavirus deben hacerlo en la página web y aguardar la notificación correspondiente, para asistir según día y lugar indicado.El gobierno pidió que las personas que no cuentan con turno no asistan a los vacunatorios.

