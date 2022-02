Consumo de cocaína adulterada: Investigan la pista de la “intencionalidad” y Salud cree que la droga se cortó con derivados de los opioides

Todavía hay más dudas que certezas en la investigación judicial. La Justicia considera como principal hipótesis de trabajo a la existencia de un acto intencional y no de un error de procesamiento de la cocaína. Hasta el momento, la sustancia provocó 20 muertes y tiene a 18 personas luchando por su vida en terapia intensiva de tres hospitales del Oeste y Noroeste del Gran Buenos Aires. A ellos, hay que sumar otros 56 internados.

Otro dato clave fue aportado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires al efectuar una serie de recomendaciones para atender a los enfermos: la contaminación sería con derivados de opioides. La Justicia espera ahora el resultado de los análisis toxicológicos para determinar cuál sería la droga o el cóctel utilizado para producir semejantes efectos.

En los primeros allanamientos, realizados en el asentamiento Puerta 8, en Tres de Febrero, donde se habría vendido, al menos, una parte de la cocaína a los consumidores, fueron detenidas 15 personas. Un total de 1.500 policías bonaerenses trabajan desde la noche del martes en operativos que continuaban al cierre de esta nota.

A ello, se agrega la incertidumbre sobre la magnitud de la contaminación. La aparición de casi un centenar de personas intoxicadas en pocas horas y a lo largo del Oeste y Noroeste del conurbano, plantea la posibilidad de que la cocaína contaminada no sea sólo la que se comercializó desde Puerta 8.

El fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, dijo que “puede ser que se trate de un ajuste cuentas entre bandas” ya que no hay antecedentes de este tipo, lo que lo lleva a pensar que “la sustancia que sea ha sido incluida intencionalmente, no es un error en el procesamiento del material o no parece serlo”.

Sobre las circunstancias del hecho, Lapargo contó a distintos medios que aún no se sabe con qué se adulteró la cocaína. “Nosotros no sabemos con qué está adulterada, no es algo normal, no es algo habitual. Este hecho es absolutamente excepcional, no tenemos ningún antecedente, lo cual nos lleva a pensar que la sustancia que sea ha sido incluida intencionalmente, no es un error en el procesamiento del material o no parece serlo”, amplió el funcionario judicial.

Al respecto, agregó: “Tenemos el testimonio de una persona que estuvo en un grupo que estaba consumiendo que dijo simplemente yo consumí una cantidad pequeña, me sentí muy mal y no consumí más. Los que estaban con él siguieron y fallecieron tres de ellos”.

De acuerdo a las fuentes judiciales, uno de los intoxicados llegó a contarle a la policía que la droga que había ingerido la había comprado en las inmediaciones del asentamiento “Puerta 8”, en Tres de Febrero, y se le secuestró un envoltorio con la sustancia en cuestión, que ahora es analizada en laboratorio, junto a otra dosis de la droga que se le incautó a uno de los pacientes de la Unidad de Pronta Atención (UPA) 9, envuelta en un billete de 20 pesos.

Al determinarse el posible punto de venta de la droga, la UFI 16 de San Martín, se hizo cargo de toda la investigación por las muertes y decenas de intoxicados, incluso de los fallecidos en Hurlingham.

El ministro de Seguridad, Sergio Berni informó que en los lugares allanados “halló cocaína en envoltorios similares” a los que aportó un familiar de una de las siete víctimas iniciales”.

Por su parte, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires emitió un “alerta epidemiologica” por “probable intoxicación con opiáceos” ante “la identificación de casos con signos de shock, depresión del sensorio, dificultad respiratoria, excitación psicomotriz, y que presentan antecedentes de consumo reciente de cocaína en establecimientos de salud de los municipios de Hurlingham, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Tigre, Ituzaingó y General Rodríguez.

Los investigadores judiciales trabajan sobre la hipótesis de que hubo un estiramiento con derivados opiáceos. Esto es a causa del cuadro observado en las víctimas. Señalan que no se trata de sobredosis de cocaína, sino de cuadros de envenenamiento.

Para los especialistas, esos síntomas pueden ser producidos por sustancias derivadas de los opioides, que según el Nationat Institute on Drug Abuse de Estados Unidos, es “una clase de drogas que incluyen la droga ilegal heroína, los opioides sintéticos (como el fentanilo) y ciertos analgésicos que están disponibles legalmente con prescripción médica, como la oxicodona, la hidrocodona, la codeína, y la morfina entre muchos otros”. Cabe acotar que el fentanilo es responsable de una enorme cantidad de muertes por sobredosis en Estados Unidos.

Según explicó el jefe de Toxicología del Hospital Fernández de CABA, Carlos Damín, a Nelson Castro, en Radio Rivadavia, “estos hechos con cocaína envenenada han sido sorpresivos en los 31 años que tengo en el Hospital Fernández, sobre todo por el número de afectados y por los adulterantes que contenían las dosis”.

“Los consumidores de cocaína están acostumbrados a luchar con polvos de otro tipo, además del polvo de cocaína. Esto se ha hecho por manos conocedoras de cómo manejar la sustancia. Por eso la posibilidad de que sea una lucha entre bandos pareciera tener cierto asidero. Esto no es un error de cálculo porque para provocar un cuadro de intoxicación severa como tienen los pacientes afectados y los fallecidos no se produce con pequeñas cantidades”, analizó Damín.

El médico dijo al portal Infobae que “es muy raro encontrar cocaína con una pureza superior al 70%. Es decir, como mínimo arrancamos con un 30% de adulterante”.

Detalló luego que la droga puede ser “cortada” por tres razones. En primer lugar, los traficantes la “estiran” con polvos inertes como talco o medicamentos robados -que son reducidos a polvo blanco para utilizar como “corte”- para obtener un mayor beneficio económico. Por otro lado, la droga puede ser adulterada con sustancias que buscan producir algún tipo de efecto psicoactivo, como las anfetaminas, o que buscan prolongar el efecto, como la fenacetina. Por último, apuntó que hay casos en los que “por cuestiones comerciales, y para tratar de perjudicar a otro bando (narcotraficante), pueden agregarle estricnina (un veneno) o derivados de los opioides”.

Con Información de TÉLAM.

Artículo actualizado a las 00:10 del 3/2/22.

>> COBERTURA

VER Consumo de cocaína adulterada: Al menos 17 muertos y 56 personas internadas.

VER Sergio Berni: “Quienes compraron droga en estas últimas 24 horas tienen que descartarla”.

VER Consumo de cocaína adulterada: “Los síntomas previos a la muerte sirven para identificar con que estaba cortada”.

—