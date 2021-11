Claudio Lozano: “La combinación entre impunidad, irresponsabilidad y vaciamiento, explica lo ocurrido con Vicentin”

“Se combinaron tres cosas: Una decisión de vaciamiento, que entre otras cosas implicó transferir recursos al exterior y usar los fondos de financiamiento con otros destinos, con una conducción bastante irresponsable por parte de la empresa. Y la idea, sobre todo, de la impunidad, de que esto iba a poder seguir sosteniéndose. Es decir, que ellos iban a poder seguir sosteniendo un mecanismo permanente de financiamiento de esa irresponsabilidad”. Claudio Lozano, economista y director del Banco Nación Argentina (BNA), la entidad pública que es la principal acreedora de Vicentin, el principal grupo agroexportador de origen nacional, define de ese modo lo que pasó con la compañía durante los años del gobierno de Mauricio Macri.

Durante 31 minutos, en una entrevista que concedió a ENREDACCIÓN vía Zoom, Lozano, con su clásico vozarrón, recorrerá cada uno de los pliegues de la historia de una compañía que se fue al demonio con 1300 millones de dólares de deuda a bancos, comercializadores de granos y productores agropecuarios. De ellos, 300 millones son por créditos al BNA y otros 150 a bancos públicos como el Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Bice (Banco de Inversión y Comercio Exterior) y la AFIP. Una historia que todavía está escribiéndose, pero que evidencia un vínculo íntimo entre el poder político de ese momento y los directivos del grupo nacido en Reconquista, provincia de Santa Fe, en la década de 1920, un siglo atrás.

También afirma Lozano, que “vamos a hacer todo lo que haya que hacer para recuperar el dinero que los argentinos tienen enterrado en esta quiebra”. O que “nos importa la continuidad de la empresa y de la fuente laboral, y que quede en manos nacionales, que no se extranjerice”.

Y una advertencia: “Las ofertas de quiénes quieran a Vicentin, tienen que entender que no hay solución sin considerar al Banco Nación y al Estado argentino”.

¿Qué posibilidades reales tiene el BNA, de recuperar la plata que prestó a Vicentin?

El BNA tiene un papel muy importante dentro del concurso de acreedores porque es el principal acreedor, es el número uno; segundo, es un acreedor privilegiado por buena parte del capital que le debe Vicentin. O sea, de los 300 millones de dólares, hay 75 millones que son parte de la deuda de los acreedores quirografarios o comunes, y los otros 225 millones de dólares son privilegiados. Esto, lo que otorga, es incidencia determinante en el concurso. Aún en el caso, de que los acreedores quirografarios se pusieran de acuerdo en aceptar una propuesta de Vicentin que no satisfaga al banco, el banco estaría en capacidad de decir que no y, por lo tanto, que esa propuesta no camine. En términos formales, la capacidad del banco en esta discusión es muy grande.

Hay otra discusión que es de carácter político y de contexto. Nosotros, por un lado, tenemos una responsabilidad de como funcionarios a cargo del BNA, y en ese sentido, vamos a hacer todo lo que haya que hacer para recuperar el dinero que los argentinos tienen enterrado en esa quiebra.

Y hay otras cosas que también nos importan, ya no sólo como banco, sino también como gobierno. Nos importa la continuidad de la empresa, la continuidad de la fuente laboral, que la empresa quede en manos nacionales, que no se extranjerice, y te diría, que incluso a algunos, no a todos, pero es una discusión, nos parece que sería un paso muy importante la posibilidad de que en la nueva conformación de la empresa que quede operando los activos que hoy tiene Vicentin, el Estado tuviera un papel. Esto nos permitiría tener una empresa testigo de un comercio exterior de granos que es, sumamente, opaco. En el cual se juegan maniobras de triangulación y de operaciones comerciales que le hacen perder sistemáticamente divisas a la economía argentina, y que le hacen perder recaudación impositiva y de aranceles. Una empresa testigo del comercio exterior, donde el Estado estuviera con un ojo puesto en el mercado, permitiría contenidos regulatorios que serían muy interesantes para una discusión clave para la economía argentina, como es el tema del dólar.

Por lo tanto, por un lado, el banco tiene una potencia muy importante; y por el otro lado, lo que hace falta y hay que trabajar, es una estrategia del gobierno nacional respecto a qué hacer con Vicentin. No creo que debiera ser sólo una estrategia del banco.

El Banco solo puede defender sus acreencias y cobrarlas. Pero lo que hay que discutir como país, como gobierno, como sociedad, es mucho más, y para eso se necesita que otros actores dentro del gobierno, también tengan que ver con esta discusión.

Vamos a hacer todo lo que haya que hacer para recuperar el dinero que los argentinos tienen enterrado en esa quiebra”.

¿Hay discusión con otros actores del gobierno o, por ahora, sólo es el BNA el que actúa? Salvo en el momento en que se produce el planteo de intervención y expropiación, pareciera que no hubo debate público hacía y desde el interior del gobierno…

Fue uno de los grandes errores, por el cual, una medida que era correcta terminó teniendo un resultado negativo en donde el gobierno tuvo que retroceder frente a una decisión de expropiación, que habida cuenta de todos los datos que aparecieron luego, podría haber sido sostenida con mucha mayor eficacia. De hecho, objetivamente hay muchos actores que se prendieron en el discurso de “Todos somos Vicentin”, para defender a Vicentin frente a “la expropiación” y hoy están arrepentidos de haber participado de eso. Me refiero a actores importantes, de la propia Bolsa de Comercio de Rosario hasta acreedores comerciales importantes, que hoy con causas penales en la propia Santa Fe, identifican el delito de estafa. De alguna manera, están viendo que se equivocaron de manera completa en el tipo de intervención.

Nosotros estamos promoviendo la discusión con los diferentes organismos del gobierno, en dirección a tratar de tener una política común que pueda lograr el mejor saldo posible. Venimos conversando con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, para que el Ministerio tenga una política en ese sentido, y tenemos acuerdos respecto a que no puede haber una solución a este tema en dónde quién pague la fiesta, sea el Estado argentino. Creemos que tiene que ser más justo y en ese sentido estamos trabajando.

Tenemos acuerdos en el gobierno, respecto a que no puede haber una solución a este tema en dónde quién pague la fiesta, sea el Estado argentino”.

¿Hay acuerdos con otros bancos públicos, acreedores de Vicentin, respecto de la estrategia que se lleva adelante?

Conversaciones con la banca pública y nacional hay. Y hay intercambio con los bancos extranjeros, no hay ninguna definición hasta el momento. Entre otras cosas, porque sólo ha habido una propuesta que recién ahora ha hecho Vicentin. Hemos tenido que compartir un concurso muy irregular. El concurso Vicentin es un concurso conducido por un juez (Fabián Lorenzini) que ciertamente no cumplió el rol que debiera haber cumplido, que le permitió a la empresa, cometer todo tipo de irregularidades.

De hecho, objetivamente, empezar un concurso sin balance es una irregularidad importante. Y el balance correspondiente, Vicentin lo presentó un año después y encima el balance que presentó es fraguado. A punto tal, que es un balance que hemos denunciado ante la Justicia.

En este sentido, hemos tenido coincidencias en el marco de lo que es el comité de acreedores. Hemos tenido coincidencias en muchas cosas, por ejemplo, respecto a las irregularidades que exhibía la empresa, la auditoría que se hizo sobre ella y demás. Pero recién ahora comenzó a discutirse una propuesta. Hasta el momento, lo que hay es coincidencia de que la misma es absolutamente abusiva y tiene que ser modificada. De cualquier modo, ahora estamos más concentrados en las conversaciones con el propio gobierno.

Hasta el momento lo que hay es coincidencia entre toda la banca pública, de que la única propuesta que existe es absolutamente abusiva y tiene que ser modificada”.

¿Por qué el BNA y los otros bancos oficiales prestaron semejante fortuna a Vicentin? Por lo que se ve, pasó algo parecido con Molino Cañuelas, ¿A qué se debe semejante involucramiento de los bancos públicos?

Puedo decir, porque lo hemos confirmado y porque hemos hecho una auditoría interna de lo ocurrido en el BNA respecto a que claramente hubo responsabilidades que indicarían una complicidad y connivencia política con este grupo empresario. Digo esto, porque el proceso por el cual se llega a un endeudamiento de Vicentin de 300 millones de dólares, un endeudamiento que superaba los límites que el propio BCRA establecía para el funcionamiento de las entidades. Hay que pensar que el BCRA establece una norma de prudencia financiera que consiste en que ningún deudor puede representar más del 15% del patrimonio de la entidad y Vicentin llegó a representar más del 20% del patrimonio del BNA, violando esa regla.

Previo a eso, había violado normas internas. Vicentin ya no tenía calificación, se le prorrogó una calificación vieja, esa calificación vieja ya estaba vencida y Vicentin había superado la calificación máxima que el banco le podía dar. Incluso entró en cesación de pagos con el BNA en agosto de 2019 y mientras entraba en cesación de pagos y no le pagaba al BNA entre agosto y diciembre, había una cuenta en la sucursal Reconquista (Santa Fe), una cuenta en garantía, por donde entraban las exportaciones de Vicentin. En esa cuenta, entre agosto y diciembre, que era el momento en el que el banco no cobraba, entraron 790 millones de dólares. Que no podían ser movidos de allí, porque era una cuenta indisponible. El BNA podría haberse cobrado la totalidad del crédito de esa cuenta, donde había más del doble del crédito. Esto no sólo no ocurrió, sino que hubo una autorización expresa de quiénes conducían el banco para que ese dinero pasara a otra cuenta de Vicentin y la empresa pudiera disponer de él. El nivel de connivencia y complicidad es muy importante. Esa auditoría que involucra responsabilidades de la línea de las gerencias del banco -nosotros tuvimos que despedir a tres personas por esta cuestión, y suspender a otras tantas-, nos permitió poner a disposición del juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Policitas, en la Justicia Federal, toda la investigación interna para que esto implique algún tipo de investigación y eventual sanción sobre el directorio anterior.

Obviamente, las gerencias no operan en el aire y que el principal deudor del banco haya tenido la capacidad de hacer las cosas del modo en que lo hizo, revelaba niveles de apoyo político de parte de quiénes conducían el banco que indudablemente no está en nosotros juzgarlo, porque no tenemos facultades para eso, pero que sí la Justicia debería decir algo.

Claramente, en el BNA, hubo responsabilidades que indicarían una complicidad y connivencia política con este grupo empresario”.

¿Vicentin recibió financiamiento de toda la banca pública, esto indica la existencia de un apoyo por encima del BNA, de otros niveles del Estado?

No es casual el hecho de que Vicentin haya recibido apoyo de toda la banca pública. Recibió del BNA, pero también del Banco Provincia, del Banco Ciudad, del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE)… toda la banca pública le prestó. Y de hecho, también, aunque no se ha aclarado todavía el tenor, en la investigación sobre la causa (de espionaje que involucra a Mauricio) Macri, fue retenido el celular de su secretario Darío Nieto y, en ese celular, se encontró el tema de la necesidad de que la banca pública le garantice créditos a Vicentin. Eso está escrito. Si se refería al Banco Nación, al Bice o a cuál, no sé, pero lo cierto es que da toda la sensación de que tiene que ver.

Por otro lado, Vicentin fue el principal aportante de la campaña de Cambiemos, y también son conocidas las visitas de Macri a la provincia de Santa Fe y, particularmente, a los campos de Vicentin, yendo a conversar con Vicentin sin encontrarse previamente con las autoridades de la región. En ese sentido, hay un conjunto de elementos, que hablan con mucha claridad respecto a la complicidad política del momento.

A esto, hay que agregarle que el gobierno de Macri tomó una determinación que puso en cuestión todos estos créditos, que son de los que suele llamarse la “prefinanciación de exportaciones”. Es el mismo caso de Vicentin que el de Molinos Cañuelas. También son créditos para prefinanciar exportaciones. Normalmente, y de hecho hoy es así, cuando uno prefinancia una exportación, el exportador recibe el dinero de las exportaciones, y va y cancela el crédito. Cuando Macri desregula el comercio exterior y le permite a los exportadores que puedan mantener los dólares en el exterior, ahí se rompe el vínculo; y la cancelación inmediata entre la exportación y la devolución del crédito, desaparece. Eso hizo que, en entre otras cosas, la prefinanciación de exportaciones terminara financiando otras cosas. Esto pasa, tanto en el caso de Vicentin como el de Molino Cañuelas. Hay de todo, desde complicidades políticas hasta marcos regulatorios que desaparecen y, consecuentemente, hay huecos que brindan condiciones para que se produzcan situaciones como estas.

No es casual el hecho de que Vicentin haya recibido apoyo de toda la banca pública”.

Sería parte de la fuga de dólares al exterior, ya no sólo de sectores financieros, sino, en este caso, también de sectores productivos…

Sí. De hecho, en el caso de Vicentin hay un proceso que se inicia en 2012, en donde el grupo empresario comienza a transferir parte de su estructura patrimonial a una cabeza del holding en el exterior. Cambia la cabeza del holding, pasa de Argentina a Uruguay (Vicentin Family Group). Del 20212 al 2019 se va consumando un fenómeno donde en Uruguay queda radicada buena parte de lo principal de la estructura empresarial, mientras que en Vicentin Argentina, quedan las deudas.

Por eso, es que una de las cuestiones centrales en el concurso de acreedores y que, lamentablemente, no ha tenido lugar por la complicidad del juez con Vicentin, es que hablar de Vicentin, es hablar de Vicentin Family Group en Uruguay. Son los mismos. Por lo tanto, es toda esa estructura empresarial la que tiene que responder frente a los 1300 millones de dólares de deuda que tiene Vicentin. Es un tema clave, porque no aceptar ese velo societario que supone la compra–venta de empresas que son parte de la misma estructura, es lo que hizo que en la causa penal que está en Rosario, se haya llegado a demostrar el delito de estafa. Ese delito de estafa, el juez que actúa en el concurso no lo incorpora porque se resiste a mirar la estructura del grupo y sólo mira Vicentin Argentina. Impide que los acreedores puedan tener la posibilidad de recuperar lo prestado, habida cuenta que la estructura de respuesta es mucho mayor cuando uno considera al conjunto del grupo que cuando uno considera solamente el caso de la Argentina.

¿Esa política de vaciamiento empresario y la extensión del proceso judicial en Reconquista, pueden complicar la recuperación, por parte del BNA, de la deuda contraída por la compañía?

Obviamente es lo que se intenta. La irregularidad del concurso pretende llevar a un proceso en el cuál Vicentin quede lo más limpio posible y, al mismo tiempo, quiénes intervengan, por muy poco dinero, terminen quedándose con una estructura interesante, concentrando aún más y extranjerizando el comercio exterior de granos y con Vicentin adentro. Si hay una decisión del gobierno argentino de intervenir con eficacia, el papel que tiene el BNA en el concurso, nos da mucha fuerza porque en realidad estamos dentro del período que se denomina de exclusividad, que es el período que tiene la empresa para proponer una solución a los acreedores; si esa solución no es aceptable, el BNA puede no aceptarla.

Luego se va a lo que se denomina cramdown, que implica tomar en cuenta si aparecen oferentes que quieran comprar la empresa. Cuestión esta, en la que el propio gobierno podría intervenir con los derechos que le corresponden por el hecho de que lo que tiene el BNA, más el Banco Provincia, más el Bice, más la AFIP, etc, son 400, 450 millones de dólares. El Estado argentino tiene metidos ahí esa cantidad de millones de dólares y los puede hacer valer en acuerdo con otros, para quedarse con la empresa. Si eso no fuese, si no pasara nada en el cramdown, el destino de esto es la quiebra. Y la quiebra también tiene la posibilidad de rematar activos que permitan recuperar el dinero. Si los mecanismos políticos se utilizan como corresponde, se puede evitar que se consume el fraude.

¿Qué ofertas hay para adquirir Vicentin?

Hasta ahora hay una sola oferta planteada, que es la que hizo el grupo integrado por Viterra (Glencore), Molinos y ACA. Esa es la única oferta que está presentada en el concurso formalmente. Y es insuficiente para el BNA. Las ofertas tienen que convencer a los quirografarios y tiene que convencer al Nación. Si no nos convence, no camina. Para todo grupo empresario que quiera intervenir y demás, me parece que lo que hay que considerar, que es lo que no terminan de entender los de la actual propuesta, es que si quieren resolver, tienen que resolver con el Banco Nación y el Estado. Porque tenemos la llave del concurso. No se puede armar una propuesta sobre la hipótesis de que el Estado les resuelva todo. En ese sentido, no se ha entendido. Si ellos pudieron llevarse créditos que no deberían haberse llevado salvo porque tenían un vínculo con el Estado de otra naturaleza, no es la misma situación política hoy, y, por lo tanto, no deberían esperar una actitud similar.

Vamos a defender los derechos que tiene la sociedad argentina a partir de los fondos que como dinero público se han puesto en esta quiebra. Lo vamos a hacer valer, así que la recomendación para todos, es que consideren que eso está, para poder abrir una discusión seria de cómo resolver el problema. La propuesta que nos hicieron llegar en un comienzo, era una propuesta que implicaba una quita de prácticamente el 82 por ciento. De cada 100 dólares, nos devolverían 18. La verdad no podemos aceptar nunca algo de esa naturaleza. Ahora están acercando otras posibilidades, pero lo que tienen que entender es que no hay solución sin considerar al BNA y al Estado argentino.

¿Hubo error de cálculo de Vicentin o hubo premeditación de Vicentin?

Se combinaron tres cosas: Una decisión de vaciamiento, que entre otras cosas implicó transferir recursos al exterior y usar los fondos de financiamiento con otros destinos, y una conducción bastante irresponsable por parte de la empresa. Y la idea, sobre todo, de la impunidad, de que esto iba a poder seguir sosteniéndose. Es decir, que ellos iban a poder seguir sosteniendo un mecanismo permanente de financiamiento de esa irresponsabilidad.

De alguna manera, lo que aparece en la evaluación de los balances, los problemas de endeudamiento de Vicentin había comenzado mucho antes. Que incluso habían sido, entre comillas, ocultados por sus propios auditores, por eso presentamos una denuncia sobre KPMG y el balance anterior, porque el problema no se agota sólo en el balance de 2019, sino que involucra los balances anteriores, de 2018 y probablemente el 2017.

Creo que sí había, una idea de que con el gobierno de Macri ellos podían seguir siendo financiados por la banca pública, que podían acceder a ese financiamiento. La combinación entre la estrategia de vaciamiento y de inversión de recursos por fuera del negocio, la irresponsabilidad de la conducción empresarial y la idea de impunidad que implicaba tener un acuerdo con el gobierno, generó un combo que los llevó a la situación, en el momento en que la impunidad ya no funcionaba, no tenían la posibilidad de seguir siendo financiados por el gobierno, y todo empezaba a aparecer como era, ahí decidieron cesar los pagos. Realmente se dieron cosas como recibir mercaderías hasta 48 horas antes. Mercadería que luego no pagaron. Me parece que esa combinación entre impunidad, irresponsabilidad y vaciamiento explica lo ocurrido con Vicentin.

