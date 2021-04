Bee Sellares criticó a Llaryora por su política de salud y llamó a utilizar los 100 centros de salud de la ciudad

“La actual gestión no sabe, no puede o no quiere aprovechar una de las fortalezas del sistema de salud municipal, que posee la mayor red de centros de salud distribuida por toda la ciudad a través de la cual podría atender la salud de los cordobeses no en 100 días, sino todos los días en los 100 centros de salud. El programa '100 días para consolidar tu salud' es un maquillaje más, pero grave, porque se trata de la salud”, expresó el dirigente radical, Javier Bee Sellares, a través de un comunicado de prensa.

“La gestión municipal no realiza la tarea de salud a través de los empleados municipales que están en los dispensarios y recurre a monotributistas recientemente contratados para atender la salud de los cordobeses”, denunció Bee Sellares.

“Cuando terminen esos 100 días. ¿Se dejará de vacunar, de testear, de controlar las enfermedades crónicas no transmisibles? ¿O se dejará de atender la salud de los cordobeses a través de programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades no solo de COVID?”, agregó el ex Legislador Provincial.

Por último, apuntó que “no hay lugar más seguro que un centro de salud, con todos los cuidados, protección y continuidad en la atención. Por qué hacer testeos en CPC o en lugares como el Parque de las Naciones donde la gente espera entre 4 y 5 horas para hacerse un test que lleva 10 minutos, teniendo 100 centros de salud distribuidos a lo largo y a lo ancho de toda la ciudad”.

