Al rojo vivo: El interventor del ENARGAS trató de mentiroso a Schiaretti y afirmó que Córdoba recibe más subsidios que el AMBA en el precio del gas

El cruce entre el gobierno nacional y el gobernador Juan Schiaretti escaló a una altura no vista hasta ahora. “Me entero por las redes que el gobierno de Juan Schiaretti lanzó una publicidad en la que, además de revivir un espíritu de división entre los argentinos, miente al señalar que “ellos (AMBA) reciben 33% de los subsidios de gas y Córdoba sólo el 5%”. Esto es absolutamente falso: el subsidio al gas para un usuario cordobés es en promedio del 69%, mientras que en el AMBA los usuarios reciben un subsidio que es de alrededor del 41%”. El autor de la frase es el interventor del ENARGAS (Ente Regulador del Gas), Federico Bernal.

El funcionario y especialista en energía salió al cruce de la operación montada en la provincia para tensar con la administración nacional del frente peronista y profundizar el eje subsidios, con el que el peronismo cordobés procura alimentar el discurso AMBA versus interior. La polémica abarcó tres áreas del sector servicios públicos: energía eléctrica, agua y gas natural.

Todo empezó con una nota en La Voz del Interior donde señalaba que el AMBA recibía más subsidios en energía eléctrica y agua que Córdoba. El artículo tuvo respuesta de la Secretaría de Energía de la Nación, indicando que CAMMESA vendía la energía a todas las provincias al mismo precio y que la tarifa de EPEC era potestad de la provincia. Ese tuit fue retuiteado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y respondido por la candidata a senadora nacional, Alejandra Vigo, y el ministro de Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López.

En tuit de la Secretaría de Energía:

El Gobierno hace un gran esfuerzo para que el sector energético acompañe la recuperación económica de nuestro país, propiciando tarifas accesibles. — Secretaría de Energía (@Energia_Ar) October 24, 2021

La respuesta de Vigo y López fue la siguiente:

Quiero recodarle al Secretario de Energía y a la Vicepresidenta @CFKArgentina que fue el anterior gobierno kirchnerista el responsable de la mayor discriminación que vivimos y sufrimos los cordobeses. Debe ser por eso que ahora salen a defender los privilegios del AMBA. pic.twitter.com/E0pArmxrEj — Alejandra Vigo (@alevigo) October 25, 2021

Respecto a la polémica por los subsidios, hay que recordarle tambien al Gobierno Nacional que el hecho que le esté cobrando a Córdoba la energía al mismo precio que a los porteños, no es un hecho voluntario. Tuvimos que ganar ese pleito en Tribunales Federales!!! pic.twitter.com/8LIWOVYOcf — Fabián López (@ministroflopez) October 25, 2021

Por su parte, Schiaretti dijo en Monte Maíz, en un acto de campaña, que “acá estamos discutiendo subsidios, no tarifas. Y lo que la vicepresidenta, que retuiteó lo que dijo el secretario de Energía, no dice es que todos los subsidios se los lleva el Amba. ¡Y a mí no me extraña que diga eso la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner)! Ella fue, como presidenta, la que más discriminó a Córdoba y lo sufrimos los cordobeses”.

“Que sepa la vicepresidenta, que sepan las autoridades nacionales que en Córdoba no nos vamos a callar. No vamos a dejar de decir que le dan subsidios a la energía por 76 mil millones de pesos, que es lo que le deben Edenor/Edesur, que atienden en el Amba, al que vende la energía (por Cammesa). Vender y no cobrar significa subsidios. Acá y en cualquier parte del mundo”, aseguró el gobernador.

“¿Por qué Edenor y Edesur, que eran responsabilidad de Ciudad de Buenos Aires, y de provincia de Buenos Aires… y Córdoba lo planteó, y se había cambiado la ley, por qué ellos lo vuelven para atrás?” Enseguida, el gobernador se contestó a sí mismo: “Porque el kirchnerismo le interesa, también, mantener el Amba y gobiernan para el Amba. Ustedes lo han visto en estos casi dos años cómo gobiernan para el Amba”, expresó.

Insistió luego que “es una vergüenza que, mientras todas las provincias nos tenemos que hacer cargo de la empresa de energía eléctrica, la de Amba se hace cargo la Nación. O sea: las pagamos las provincias, pero a través de lo que la Nación nos saca”.

También se refirió a AySA, la empresa estatal que presta el servicio de agua y saneamiento en CABA y el Gran Buenos Aires. “Es la empresa que presta el servicio de agua y saneamiento. ¡Qué casualidad… en el Amba! No es responsabilidad de Caba ni de provincia de Buenos Aires. ¿Quién presta el servicio del agua acá, en Monte Maíz? La intendencia, por una cooperativa. Y las cloacas también. En Buenos Aires, no. La pagamos todos los argentinos”, afirmó.

Mientras que Bernal, en su respuesta a la provincia, dijo que “en Córdoba los hogares consumen en promedio cerca de 20% más de gas que en AMBA (72 vs. 60 m3/mes). Esto obedece a que las tarifas eléctricas de Epec son las más caras del país, tornando así al servicio público de gas más barato en relación al de electricidad”.

Agregó que “gran parte de la población cordobesa se ubica en zonas de menor temperatura y necesitan del gas para calefaccionarse. Es por eso que el Frente de Todos impulsó la ampliación del Régimen de Zona Fría, sancionado en el Congreso e implementado por el Poder Ejecutivo”.

Precisó que “con esta ley se logró un descuento del 30% para más de 580.000 usuarios y del 50% en hogares de bajos ingresos (+ de 60.000), solo en la provincia de Córdoba, alcanzando al 85% de los usuarios de gas de esa provincia”.

Recordó que “justamente el AMBA no recibe ningún descuento por Zona Fría, pero sí aporta el recargo para financiar el descuento al resto de las zonas beneficiadas del país. En efecto, la Ley de Zona Fría es un ejemplo de federalismo que va en sentido contrario a la crítica de Schiaretti”.

Señaló que “en promedio un usuario de Córdoba paga por mes de factura de gas $976, un 23% menos que lo que pagan “ellos” en el AMBA (1.275 $/mes). Si comparamos el costo unitario del gas de ambas subzonas, vemos que en Córdoba éste es bastante más caro, ya que depende en mayor medida del gas importado desde Bolivia (gran parte de la provincia se abastece a través del Gasoducto Norte). En cambio, los usuarios del AMBA reciben el gas desde Neuquén y el sur del país. Contrariamente a lo que se plantea, como el precio del gas en tarifa en ambas localidades es semejante, en realidad el subsidio es mayor en Córdoba que en AMBA. De esta manera, considerando el abastecimiento del mes en curso, el subsidio unitario en Córdoba equivale a casi 14 $/m3, más del triple que en el AMBA (4,5 $/m3)”.

Y concluyó con una frase con terminal política en el Senado: “Instigar con datos falsos y mentiras a la división y al enfrentamiento entre argentinos, no habla bien de ninguna dirigencia política y mucho menos cuando ésta tiene responsabilidad institucional”.

Por último, los candidatos a senadores nacionales Carlos Caserio y Gabriela Estévez, también se sumaron a la polémica:

Defender lo que es justo requiere de honestidad. Hacer una campaña con información que esconde los problemas locales de Córdoba, es una falta de sensatez. — Carlos Caserio (@CaserioCarlos) October 25, 2021

Schiaretti lleva 3 mandatos y 10 años como Gobernador y sigue responsabilizando a otros de los problemas que tenemos en Córdoba. ¿Y si en vez de construir mentiras, se pone a construir soluciones para los cordobeses y las cordobesas? A los números me remito 👇🏾 https://t.co/zzk6c6LIYs — Gabriela Estévez (@gabiestevezok) October 25, 2021

—