Ya había tenido otros problemas: un avión de FlyBondi tuvo una falla en uno de sus motores y debió aterrizar de emergencia

El mismo Boeing 737/800NG de FlyBondi que tuvo problemas de motores el 29 de diciembre y los primeros días de enero; que volvió a tener fallas en los motores el 27 y 28 de enero en Neuquén; tuvo un nuevo inconveniente en el motor 2 de la aeronave y debió aterrizar de emergencia. El vuelo cubría la ruta El Palomar-Bariloche y partió en el horario de las 16:48. Sólo estuvo en el aire unos minutos y a partir de la activación de la alarma, el piloto decidió regresar y solicitó aterrizar en Ezeiza. Tanto los pasajeros como la tripulación no sufrieron lesiones.

La información de la falla ocurrida este domingo, en el avión LV-HQY, fue confirmada por la Junta de Accidentes de la Aviación Civil y por la propia empresa.

Esta aerolínea “low cost” ha tenido recurrentes dificultades técnicas en sus aeronaves desde que inició sus operaciones en 2018 y dificultades en su operación, que ha motivado gran cantidad de cancelaciones. FlyBondi arrancó con dificultades en el mismo vuelo inaugural, en Córdoba, adonde debió regresar poco después de despegar por una falla en un motor. Ha tenido también despresurizaciones, problemas en trenes de aterrizaje, incidentes durante la carga de combustible y hasta un “panzazo” durante el despegue de uno de los aviones en Puerto Iguazú en 2019. Pese a ello, logró captar una importante porción de mercado, que la ubicó detrás de Aerolíneas Argentinas-Austral y Latam, e hizo punta en la transformación del mercado aerocomercial que impulsó el gobierno de Mauricio Macri. Ese cambio se asentó sobre la base de la desnacionalización del sistema y la masificación de las operaciones de bajo coste, que llevaron a la crisis al sistema, que tiene en la actualidad severas dificultades financieras.

El motor dos del Boeing 737/800NG LV-HQY, vuelo FO 5270, fue el que provocó un aterrizaje de emergencia en Ezeiza. De acuerdo a la información que se brindó sobre el incidente técnico, se encendió una alarma que indica que la unidad propulsora de la aeronave se sobrecalentó, pero se desconoce el motivo que originó esa situación. Los pasajeros del fallido viaje, pudieron partir nuevamente desde El Palomar, en otro avión, a las 21:30.

Los servicios auxiliares de control terrestre dependientes de ANAC –Administración Nacional de Aviación Civil- se activaron correctamente según los protocolos de seguridad y operaciones acompañando a la aeronave en todo su recorrido desde que aterrizo hasta que detuvo su marcha en la posición asignada.

Según la información publicada por el sitio especializado Aviación en Argentina, el Boeing 737/800NG de FlyBondi, había estado en tierra por fallas en sus dos motores durante los días 27, 28 y 29 de enero y desde el desde el 29 de diciembre 2019 hasta el 7 de enero de 2020, inclusive.

El Boeing que realizó el aterrizaje de emergencia en Ezeiza, había tenido otra falla en los motores el lunes 27 de enero en Neuquén. En esa oportunidad, debía realizar la ruta Neuquén-Córdoba. Allí también falló el motor dos y debieron ser cancelados 8 vuelos, que afectaron a alrededor de 1000 pasajeros.

En Neuquén, con el número de vuelo FO 5471, los pilotos intentaron poner en marcha los dos motores del avión, pero no lo pudieron conseguir. Entonces, solicitaron el grupo electrógeno y arranque neumático a la empresa de handling Intercargo, dado que los equipos de rampa de FlyBondi en Neuquén no cuentan con ese tipo de equipos. Así se logró poner en marcha el motor uno. El avión inicio el rodaje, pero cuando marchaba hacia la cabecera de pista, el motor dos no arrancó y tuvo que volver a plataforma. Hubo otros dos intentos fallidos más, por lo que el avión quedó en tierra. Al día siguiente, apareció una nueva falla, esta vez en el motor uno.

